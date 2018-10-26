Короли из Кастилии-Леона. Интересные факты о «Вальядолиде»

В начале осени «Вальядолид» активно упоминали в СМИ, когда их президентом стал бразилец Роналдо. И с тех пор клуб добился существенного прогресса в Ла Лиге: отставание от лидирующей «Барселоны» составляет лишь три очка. Они выше в турнирной таблице чем мадридский «Реал» и идут в еврокубковой зоне, выдав четырехматчевую победную серию. На такие подвиги их сподвиг не только знаменитый «Зубастик», но еще и впечатлительный мэр с болельщиком-кулинаром.

Клубная улица



Этим летом «Вальядолид» вернулся в Примеру после пятилетнего перерыва. Масштабные гуляния не обошли стороной даже городского главу Вальядолида Оскара Пуэнте. Впечатлительный градоначальник пообещал переименовать одну из улиц города в честь клуба. Сказано — сделано: 16 августа был торжественно открыт проспект Реала Вальядолида. Сам Пуэнте явно пребывал в экстазе от своей инициативы: «Надеюсь, это событие поможет команде достичь высоких результатов».

Но улицы переименовывать, это вам не «Барселону» обыгрывать. А особенно когда поле на вашем домашнем стадионе похоже на газон клуба ПФЛ. Особенно «впечатлились» от увиденного делегаты Ла Лиги, инспектировавшие состояние стадиона «Вальядолида» перед матчем с «Барселоной». Получившие нагоняй руководители «бело-фиолетовых» клятвенно пообещали навести марафет к намеченному сроку. Представители лиги смягчились и дали матчу «зеленый свет». Как оказалось, зря. После игры только ленивый не обругал газон стадиона «Хосе Соррилья», а Ла Лига открыла дисциплинарное дело. «Вальядолид» и так считали аутсайдером чемпионата наряду с дебютантом «Уэской», а ситуация с полем еще сильнее ударила по имиджу клуба. Специалисты стали сходиться во мнении: «Вальядолид» серьезно рискует вернуться в Сегунду уже через год.

Президент «Зубастик»



И тогда, словно по классическому сценарию супергеройского фильма, пришел спаситель. В лице бразильца Роналдо. Зубастик, владеющий автогоночной командой «Бразилия А1» и футбольным клубом «Форт-Лодердейл Страйкерс», 23 августа заявил порталу Radio Marca о намерении приобрести акции «Вальядолида». Молва о переезде в провинцию Кастилья-Леон стала громом среди ясного неба, хотя бразильский портал Globo еще в мае сообщал о переговорах экс-нападающего мадридского «Реала» с Карлосом Суаресом, тогдашним владельцем клуба. 3 сентября знаменитый бразилец стал новым владельцем команды, выкупив 51% акций «Вальядолида». Двукратного обладателя «Золотой бутсы» и чемпиона мира 2002 года встречали как Папу Римского.

К моменту завершения сделки дела команды шли хуже некуда: только два очка и ни одного забитого мяча после трех туров в Ла Лиге. «Вальядолид» проиграл первую игру при новом владельце: Ибаи Гомес из «Алавеса» забил мяч на многострадальном «Хосе Соррилье».

Роналдо, видя положение клуба, решил собрать ужин, на котором присутствовали все игроки. Бразилец выслушал мнения футболистов, а заодно высказал свое видение по ситуации. Конечно, главным вопросом была реализация команды — к середине сентября все команды отличились хотя бы один раз, кроме «бело-фиолетовых». «Я бы посоветовал бросать вратаря на землю», — именно так Роналдо подсказывал вингеру Кеко, как лучше забить долгожданный гол в Примере. Беседа с легендарным бразильцем воодушевила команду: уже в следующем туре в Виго «Вальядолид» отгрузил трешку «Сельте». А затем началась победная серия из четырех игр, продолжающаяся по сей день.

Человек-тортилья

Команда Серхио Гонсалеса, набрав хороший ход, во многом обязана не только ценным советам легендарного бразильца. В Кастилье-Леоне есть болельщик Анхель Мартин, который каждый понедельник после тренировок клуба встречает команду и вручает ей тортилью. В первый рабочий день недели он забирает блюдо из кафе «Каррион» на Тудела дель Дуэро. Весь город готов отстоять очередь, чтобы попасть внутрь и отведать омлет из 22 яиц, куда может добавиться картошка, лук, или хамон.

Идея приносить омлет появилась у Анхеля в марте 2017 года, тогда клуб переживал кризис. Анхель через видеообращение заявил: «Как только вы сможете взять три очка — получите от меня в знак благодарности тортилью». Поначалу подобная мотивация не особо воодушевила игроков, но после отставки Луиса Сезара Сампедро дела пошли в гору. У выхода из «Хосе Сорильи» чаще стал появляться человек в майке «Вальядолида» с подносом омлета в руках. Традиция соблюдается и по сей день: тортилья вручается при условии, что «Вальядолид» одержал победу в минувший уикенд. Первое время Мартин не появлялся на тренировках, что сильно огорчало Серхио Гонсалеса и игроков. Но в один день Анхель пришел — правда, без омлета. Тогда же футболисты дали слово своему болельщику-кулинару не проигрывать. «Вальядолид» за последние пять туров лишь раз сыграл вничью, а в остальных играх победил. Игроки даже шутят после матчей: секрет успеха в магической лепешке из 22 яиц с луком, картошкой и хамоном. Кажется, потребность в тортилье возрастает с каждым днем с геометрической прогрессией.

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков