Королевский размен. Какие перемены ждут мадридский «Реал»

Атакующее трио мадридского «Реала» Роналду-Бензема-Бэйл как никогда близко к своему распаду. «Сливочные» намерены разом избавиться от звездной троицы и уже определились с кандидатами им на замену. Флорентино Перес готовит клуб к глобальной революции, а болельщиков — к захватывающему зрелищу.

Слухи о скором распаде трио BBC циркулируют в прессе каждое трансферное окно. Но ранее они были связаны либо с Бэйлом, либо с Бензема. Теперь же о своем будущем задумался и Роналду. Португалец разругался с Пересом, проводит худший сезон в Испании и нацелился на смену обстановки. Вероятность такого маневра подтверждается вестями о том, что в Мадриде уже определились с новой атакующей тройкой, призванной заменить угасающих звезд. Вместо вечно поломанного Бэйла и горе-бомбардира Бензема должны прибыть Эден Азар и Роберт Левандовски. А роль новой примы отводят Неймару.

Бракованный дракон. Гарет Бэйл больше не лидер «Реала»

Заполучить Азара и Левандовски «Реалу» не составит большого труда. Оба ринутся собирать вещи и бронировать билеты по первому зову из столицы Испании. Бельгиец недавно отклонил несколько предложений о продлении контракта с «Челси» и, похоже, спит и видит себя в форме «Реала». Левандовски своими едкими и острыми комментариями в прессе подрывает атмосферу в «Баварии» с прошлого года. После каждого нового заявления поляка у председателя правления мюнхенского клуба Карла-Хайнца Румменигге пульс напоминает волны в разбушевавшемся море. Но самым проблемным элементом в этой схеме видится именно Неймар.

Президент мадридцев Флорентино Перес уверовал, что пришло время для революции и кому как не ему становиться ее катализатором. Да и опыта в этом вопросе ему не занимать. В начале 2000-х, когда Перес впервые получил власть в «Реале», в Мадрид переехали Луиш Фигу, Роналдо, Зинедин Зидан и Дэвид Бекхэм. Свое возвращение на «королевский» пост в 2009 году он отметил покупками Кака, Криштиану Роналду, Карима Бензема и Хаби Алонсо. А главным лицом новой масштабной закупочной кампании суждено стать Неймару.

Вопреки домыслам, Маркос Мотта, один из юристов, представляющих интересы Неймара, заявил, что в контракте бразильца нет пункта о сумме отступных. «Я могу гарантировать, что в контракте Неймара не прописана сумма отступных. Точно так же там нет пункта, обязывающего его завершить этот сезон в качестве лучшего бомбардира». В Париже бразилец играет в свое удовольствие и в достаточной мере демонстрирует класс. Но существует мнение, что ему так и не удалось адаптироваться во Франции. Во многом из-за болельщиков, не готовых мириться с его замашками и высокомерием. Так в недавнем матче Лиги 1 против «Дижона» они освистали Неймара за то, что он не позволил Кавани исполнить пенальти. Если бы уругваец отличился, то превзошел бы рекорд Златана Ибрагимовича и стал лучшим бомбардиром в истории «ПСЖ».

А тут еще и Перес не так давно позволил себе провокационное публичное высказывание. Президент «Реала» предположил, что у Неймара было бы больше шансов на выигрыш «Золотого мяча», выступай он в Мадриде. Разумеется, Роналду после таких слов был в гневе. Однако в Мадриде далеко не все поддерживают решение Переса переманить Неймара. Существует большое недоверие к отцу бразильца, одновременно исполняющему роль его агента. По слухам, Неймар-старший уже начал нагнетать обстановку и заявил, что «сливочным» необходимо действовать как можно быстрее и решительнее, если они планируют заполучить его сына.

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В этой ситуации «Реал» можно сравнить с популярным бойз-бэндом, где Перес играет роль сурового продюсера. Следуя веяниям моды, он понимает, что звездный час нынешнего состава уже позади. Группа нуждается в омоложении, чтобы оставаться на вершине и быть популярной для массовой аудитории. И кто бы в итоге ни прошел кастинг на роль новых звезд мадридского суперклуба, с уверенностью можно сказать лишь одно: этим летом «Реал» ждут серьезные кадровые перестановки.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press