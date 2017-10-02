Конечная станция. Как «Бавария» избавилась от Карло Анчелотти

«Бавария» уволила Карло Анчелотти после разгромного матча с «ПСЖ» (3:0). Такой расклад был явной неожиданностью как для фанатов, так и для самого итальянца. Настолько быстрого расторжения контракта с одним из лучших представителей профессии не ожидал никто.

Ожидания

«Пеп не смог, но Карло ведь сможет!» — с такими словами встречали Анчелотти в «Баварии» летом 2016 года. Ничего не предвещало беды: тренер, у которого титулов больше, чем наград у «Титаника», не мог не внушать доверия измученным тики-такой баварцам. Настоящий титан своего дела, способный из любой команды выжать максимум и принести заветный трофей, — статус Анчелотти шел впереди него самого. Лига чемпионов — то, зачем итальянец был приглашен в «Баварию». Колкие и высокомерные фразы руководства «Мюнхена» в адрес соперников по ЛЧ должны быть оправданы главным титулом европейского футбола.

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Реальность

В реальности все произошло куда драматичнее. Первый же сезон завершился тревожным звонком: очередной вылет из Лиги чемпионов от испанцев и внезапный неприятный конкурент в лице «Лейпцига». «Это всего лишь один сезон. Дайте Анчелотти понять философию клуба», — говорили фанаты и футбольные эксперты. Но с каждой игрой количество критики в адрес Карло быстро росло. Отвратительная серия из поражений во время летнего межсезонья, неоднозначный старт чемпионата и упущенное первое место — все это заставило посмотреть на титулованного итальянца сквозь призму скептицизма.

Реакция

Грустные лица игроков «Баварии», уезжающих с Зэбенер Штрассе в день увольнения Анчелотти, скрывают большую клубную ложь. Роббен, Рибери, Мюллер и Ко не очень расстроились из-за быстрой отставки итальянца: баварские старики не оценили работы тренера. После официального заявления об увольнении Папы Карло часть игроков и фанатов со счастливыми возгласами начали открывать бутылки с шампанским. Спустя некоторое время президент «Баварии» Ули Хенесс заявил, что против Анчелотти выступили пять футболистов «Мюнхена», что и стало последней каплей в море недовольства. Ими оказались: предсказуемая тройка — Мюллер, Роббен, Рибери и пара защитников — Хуммельс и Боатенг, потерявших уверенность в своем доминировании в центре обороны.

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Действия

На сторону уже бывшего главного тренера «Баварии» встали именитые коллеги: Антонио Конте, Винченцо Монтелла, Пеп Гвардиола, Юрген Клопп, Унаи Эмери выразили искреннее недоумение по поводу поступка немецкого руководства. Действительно, никто не сомневается в профессионализме и умении Карло находить контакт даже с самыми сложными людьми. Златан Ибрагимович подтвердит это. Что же пошло не так в этот раз? Боссы «Баварии», в частности Ули Хенесс, поддерживает с долгожителями клуба не только рабочие, но и дружеские отношения. «Когда Рибери меняют после 70-й минуты, он звонит мне и говорит: «С меня достаточно, я ухожу», — рассказал президент «Баварии» о выходках старого француза. Такие близкие отношения между некоторыми игроками и боссами сыграли с Карло злую шутку: авторитет итальянца посыпался, как план Барбаросса.

Выводы

Увольнение заставило «Баварию» экстренно искать замену итальянскому мастеру. В сети гуляли слухи о скорой отставке Юлиана Нагельсманна, возвращении Юппа Хайнкеса и Луи ван Гала, но решение оказалось куда необычнее. Уволенный из «Боруссии» в начале лета Томас Тухель неожиданно пошел на повышение и приземлился в аэропорту Мюнхена с символичным красным рюкзаком за спиной. В такой ситуации возникают вопросы. Поскольку Тухель покинул Дортмунд из-за конфликтов с игроками, и это же стало причиной увольнения Карло Анчелотти, то сумеет ли немец найти общий язык с футболистами, которые без особого труда смогли избавиться от неугодного им тренера? Как долго Тухель сможет выпускать в основе Роббена, Рибери и Боатенга, игнорируя Хамеса, Комана и Зюлле? Руководству «Баварии» не помешало бы уладить конфликт с обеих сторон и поговорить с мятежниками.

Текст: Лидия. Дидык

Фото: Global Look Press