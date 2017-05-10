«Комфортно при Карпине себя можно было чувствовать, если ходишь на цыпочках». Андрей Червиченко – о профессиональных качествах Валерия Карпина

Победа «Спартака» в чемпионате России снова заставила остро поставить вопрос об уровне российских тренеров. Насколько хороши наши тренеры и что они стоят на фоне успешных иностранных коллег? Если один из них в 52 года впервые получает работу в другой стране и впервые становится главным, а уже через восемь месяцев безоговорочно выигрывает золото.

В вышедшей в недавно вышедшей книге «Театр футбола — от фаната и агента до президента», написанной Алексем Сафоновым и Максимом Михалко, о проблемах тренерской мысли рассуждает бывший владелец «Спартака» и «Химок» Андрей Червиченко:

— За редким исключением с тренерами у нас дела печальны. Знаю, что многие воспримут мое мнение в штыки – ведь патриоты отечественной тренерской мысли уверены, что наши специалисты ничем не хуже иностранцев, которые приезжают в Россию. Но это слова, которые ничем не подтверждены. Нет у нас тренерской школы, которая бы готовила специалистов, способных на высоком уровне работать, где угодно. Что такое серьезная тренерская школа видно по специалистам из стран Бенилюкса. Думаю, почти каждого голландского тренера можно взять в команду любой страны и он сработает на хорошем уровне. Наглядное подтверждение – востребованность голландцев по всему миру, посмотрите сколько их работает в ведущих европейских чемпионатах! Возьмите для примера бельгийца Франка Веркотерена. Человек приехал в Самару и столкнулся с абсолютно для себя новыми во всех смыслах условиями. Но сразу вывел «Крылья» в Премьер-Лигу, где команда первый сезон при бельгийце смотрелась очень достойно.

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А россиян, обладающих глубокими знаниями и освоившими тренерскую профессию «от и до» — единицы. Из тех, кто работает и работал в последнее время в Премьер-лиге – это Курбан Бердыев и Леонид Слуцкий. Все! Возможно, еще Олег Кононов, если все-таки считать его россиянином. Даже просто хороших тренеров очень мало. Кстати, что такое хороший тренер? Я считаю, для соответствия этому критерию надо уметь со средним бюджетом стабильно держать команды не ниже середины таблицы, ну хотя бы не проваливаться. К таким cпециалистам отнесу Рашида Рахимова и Гаджи Гаджиева. Много дифирамбов пели Дмитрию Аленичеву. Но от него высоких результатов так и не дождались. Большинство же остальных и вовсе тренеры-экспериментаторы. Которым лишь кажется, что они способны тренировать. Ярчайшим представителем этой плеяды считаю Валерия Карпина. Всем давно известно, что я к нему отношусь очень скептически, повторяю, что термин «Карпин-тренер» никогда не воспринимал.

С годами я только убедился в правоте своей оценки. После «Спартака» мы видели результаты работы Карпина и в «Мальорке», и в армавирском «Торпедо». Приводимые в его защиту аргументы меня не убеждают. Можно долго рассуждать о том, что в испанском клубе работать лучше ему мешала управленческая неразбериха, а «Торпедо» он принял в чрезвычайной ситуации – накануне старта чемпионата, игроков заявлять приходилось едва ли не перед стартовым свистком судьи. Но для меня это не аргументы. Если ты тренер и берешься за работу в таких условиях, то должен уметь и в них решать задачу. Какой же Карпин тренер, лучше любых слов говорят результаты его команд.

И тем не менее человек продолжал экспериментировать за чужой счет. Не желая понять, что ему это просто не дано. Меня иногда спрашивают – почему я настолько к нему критичен. Поясню свою позицию. Надеюсь, читатель не воспримет это за хвастовство, но у меня есть качество — точно оценивать перспективы людей в футболе. Это касается не только тренеров. Например, когда Артем Дзюба и Александр Прудников одновременно начинали в «Спартаке», сначала на виду был Прудников. О нем больше говорили, им восторгались, считали восходящей звездой. Я же сразу сказал, что большое будущее из этой пары именно у Дзюбы. С тех пор прошло 10 лет и степень моей правоты вы можете оценить, сравнив результаты этих футболистов.

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Что же до тренерского дарования, то для его оценки мне достаточно внимательно присмотреться за действиями команд на поле. Матчей карпинского «Спартака» я смотрел не одну сотню. И что в самом начале его работы, что после нескольких сезонов, я регулярно видел на поле коллективную несуразицу. Мне могут возразить разумным аргументом – как же это могло быть, если при нем «Спартак» одерживал яркие победы над прямыми конкурентами, брал медали, играл в Лиге чемпионов? Но если чуть глубже проанализировать, все становится понятно. Я и отмечаю наши проблемы с тренерами в целом. Соответственно, тот же Карпин далеко не всегда конкурировал со светилами тренерской мысли. Учтите и то, что финансово-кадровые возможности «Спартака» намного выше, чем у большинства соперников. Наличие индивидуально сильных мастеров порой нивелирует заурядность тренера и команда даже несмотря на это, порой борется за высокие места.

Карпину же не давали покоя амбиции. И он продолжал пробовать. Именно так правильно называть его потуги в этой профессии. Но, как я отмечал, пробовал он за чужой счет. Деньги хозяев клубов и нервы болельщиков.

Слышал, что некоторые футболисты с восторгом отзывались о его тренерских качествах, рассказывали сколько для себя нового открыли под его руководством. Как бывший руководитель клуба, заявляю — на такие слова вообще не стоит обращать внимания! О тренере, который сейчас твой начальник, игроки горазды говорить и не такое. Но серьезность этих слов – почти нулевая. Намного информативней мнение футболиста звучит после того, как тренера увольняют. Потому призываю внимательней слушать игроков именно тогда. Если журналисты в такие моменты раскрутят их на откровения, то можно узнать много нового, интересного и неожиданного.

Сегодня уже кажется фантастикой, что несколько лет назад Карпин критически оценивал работу испанца Унаи Эмери, говорил, что он в «Спартаке» не справился. Две подряд победы Эмери в Лиге Европы, нынешние место работы испанца и статус Карпина наглядно говорят о том, что те слова стоили.

Допускаю, что он мог бы стать успешным менеджером, спортивным или генеральным директором. Но и здесь у меня сомнения. Оценивать его работу в «Спартаке» генеральным директором я не могу, хотя косвенно о ней может говорить соотношение потраченных при нем клубом денег на трансферы и результата.

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Зато я из первых уст наслышан о методах управления Карпина – директора. Работавшие в клубе при нем люди, которые застали еще мое время в «Спартаке», признавались, что те годы вспоминают с ностальгией. Настолько им было тогда в клубе комфортно, особенно на фоне власти Валерия Георгиевича. Речь сейчас не о футболистах или тренерах, даже не тех, кто имеет отношение к команде. О людях, которые работали на благо клуба. Они рассказывали, что комфортно при Карпине себя можно было чувствовать лишь в одном случае – если ходишь перед ним на цыпочках и вылизываешь одно место. Иначе ты становился в лучшем случае неудобным. Независимо от профессиональных качеств.

Текст: Максим Михалко, Алексей Сафонов

Фото: Сергей Дроняев

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