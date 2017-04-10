Книга жалоб. Чем недоволен Мирча Луческу в России

Мирча Луческу опять жалуется. В России его не устраивает ничего — ни судьи, ни журналисты, ни агенты, ни свои игроки, ни даже боссы клуба. Главный тренер «Зенита» бросил фразу о том, что он приходил в одну команду, а потом лидеров ее распродали. Это уже открытый пожар: видимо, дни румынского специалиста в Санкт-Петербурге сочтены. А матч со «Спартаком» 16 апреля может только ускорить расставание.

Жалоба №1. Луческу недоволен трансферной кампанией

«Когда я приходил в «Зенит», была одна команда, но потом продали всех лидеров».

На самом деле во время правления Мирчи Луческу команду из значимых игроков покинул только Аксель Витсель. Халк уехал еще летом, и румынский тренер не мог не знать, что бразильца не будет в «Зените». Но есть вопросы по тем футболистам, которых Луческу приглашал на замену. Молодой бразильский полузащитник Эрнани (сумма трансфера оценивается в 8 млн евро) так и не оправдал надежд — количества брака в передачах зашкаливает даже по нормам российской Премьер-лиги. Жулиано мощно провел первую часть чемпионата, но после зимнего перерыва не похож сам на себя. Ибрагим Цаллагов не выглядит по уровню сильнее тех, кто уже был в «Зените». Вопросов нет только к голкиперу Андрею Луневу.

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Слова Луческу боссы «Зенита» могут принять на свой счет, и это совсем не поможет ему остаться в клубе. Главный тренер рассказал, что после матча с «Анжи» встречался с руководством, но обсуждал только игру. Так Мирча Луческу ответил на невысказанный намек, не пора ли уточнять условия расторжения контракта.

Жалоба №2. Луческу недоволен Шатовым

«Шатов сам отдалил себя от команды своими травмами. Иногда эти повреждения существуют, иногда мне трудно сказать, насколько они серьезны».

До прихода Луческу Олег Шатов был лучшим российским игроком «Зенита». Но конфликт с главным тренером усадил полузащитника на скамейку и спровоцировал на резкие высказывания. «Главному тренеру и без нас хорошо», — бросил Шатов на днях в ответ на вопрос журналистов, когда он и Смольников вернутся в состав. Потом из всех орудий вдарил агент игрока, назвав Луческу «пенсильванским тренером в агонии».

Непонятно, как тушить этот пожар. Еще совсем недавно Шатов считался одним из немногих российских игроков, способных играть в приличном европейском клубе. А пока Луческу в «Зените», этот полузащитник потерян в том числе и для сборной России.

Жалоба №3. Луческу недоволен журналистами

«Жду на следующей неделе статей, которые попытаются дестабилизировать состояние «Зенита» и вывести меня из равновесия».

Это, видимо, одна из тех самых статей. Луческу сам их провоцирует своими высказываниями и результатами команды. И теперь «Зенит» — самый богатый клуб России — не только выбывает из гонки за «Спартаком», но и рискует второй сезон подряд не попасть в Лигу чемпионов. Так что не выдерживают даже самые надежные. После игры с «Анжи» с критикой Луческу выступил штатный комментатор «Зенита» Геннадий Орлов. Это значит, что в клубе очень большой раскол.

Жалоба №4. Луческу недоволен агентами

«Селюк, который куда-то сбежал, постоянно что-то комментирует. Он не имеет права даже заезжать в Россию и Украину, а позволяет себе комментировать все. До сих пор этот паразит живет только на одном хорошем игроке — Яя Туре, а журналисты постоянно ему звонят, когда нужно организовать на меня нападение».

У Дмитрия Селюка и Мирчи Луческу давняя война, она началась еще в Донецке. Но с каждым днем Луческу в «Зените» союзников у Селюка все больше, а сочувствующих Мистеру все меньше.

Жалоба №5. Луческу недоволен арбитрами

«Хотелось бы, чтобы судья наказал Гулиева, который пять раз подряд сфолил, порвал все наши быстрые контратаки, но получил желтую карточку только в конце игры».

Это последняя претензия из длиннющего списка жалоб Луческу на арбитров. Не было еще ни одной недели, чтобы румынский специалист не прошелся по судейским решениям. Когда-то считалось, что это тонко рассчитанный психологический ход: набрасываясь на судей, главный тренер подставляется сам, но выводит из-под огня критики своих футболистов. А заодно и оказывает психологическое давление на арбитров. Теперь очевидно, что все сложнее: Мирча Луческу или не чувствует грань, переступая которую становится смешон, или уже действительно не контролирует ситуацию.

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Это далеко не полная книга жалоб Мирчи Луческу. Иногда кажется, что его раздражает в чемпионате России все подряд. С таким внутренним настроем очень тяжело выходить на работу и давать результат. Когда специалист и «Зенит» осознают это, у команды будет новый тренер.

Текст: Андрей Вдовин

Фото: Global Look Press

Андрей Вдовин Креативный редактор еженедельника «Футбол»