Кибератака. В России появилась сборная по интерактивному футболу

Многие из нас рубились с друзьями в FIFA на компьютере или игровой приставке, но еще несколько лет назад предположить, что такое хобби может стать профессией было невозможно. В последние годы интерактивный футбол динамично развивается, стирая границы между реальным и виртуальным спортом. Сегодня футбольные клубы подписывают контракты с киберфутболистами, а уже на этой неделе состоится дебют сборной России по киберфутболу в первом официальном турнире под эгидой ФИФА.

Первопроходцы

За последние 10 лет футбольный симулятор FIFA проделал путь от обычного увлечения к полноценному виду спорта. Киберспортивные организации действуют по принципам спортивных лиг, развивая те же направления деятельности: спонсорство, реализацию медиаправ, рекламного инвентаря, билетов, атрибутики и лицензионной продукции. Турниры по киберфутболу, организованные разработчиком симулятора EA sports, собирают миллионы просмотров по всему миру. А киберспортсмены разыгрывают между собой серьезные призовые фонды.

В России киберфутбол приобрел особый масштаб — именно наша страна первой в мире признала его официальной спортивной дисциплиной. А клубы Российской Премьер-Лиги начали заключать профессиональные контракты с фиферами. В феврале 2017 году Российский футбольный союз совместно с Федерацией компьютерного спорта России провели первый в истории национальный кубок по интерактивному футболу. В соревновании приняли 64 лучших игрока страны, среди которых 16 — профессиональные игроки, представлявшие клубы РПЛ (ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и др.). Призовой фонд Кубка России составил 1 млн. рублей. В декабре того же года организаторы провели уже чемпионат страны. А с 2018 года турниры стали проводиться на постоянной основе.

Новый вызов

В этом году ФИФА сделала важный шаг в развитии мирового киберфутбола, организовав первый в истории официальный турнир под своей эгидой. FIFA eNations Cup 2019 пройдет в Лондоне 13-14 апреля и соберет у консолей 20 лучших сборных мира, которые разыграют призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Турнир поделен на четыре группы по пять коллективов, по две лучшие команды пройдут в плей-офф. Организаторы изначально пригласили только 16 сборных, но из-за большого интереса со стороны членов ФИФА к мероприятию было решено увеличить количество участников до 20. К претендентам на трофей добавились сборные России, Бразилии, Германии и Саудовской Аравии.

The first-ever #FIFAeNationsCup will take place on April 13 & 14! 🌎

20 of the world’s top eFootball nations will battle it out to determine the best @EASPORTSFIFA 19 nation! Tune in live here on Twitter! 🙌 pic.twitter.com/Ja3IvPn3Yt

— #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) April 3, 2019