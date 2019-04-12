Кибератака. В России появилась сборная по интерактивному футболу

Многие из нас рубились с друзьями в FIFA на компьютере или игровой приставке, но еще несколько лет назад предположить, что такое хобби может стать профессией было невозможно. В последние годы интерактивный футбол динамично развивается, стирая границы между реальным и виртуальным спортом. Сегодня футбольные клубы подписывают контракты с киберфутболистами, а уже на этой неделе состоится дебют сборной России по киберфутболу в первом официальном турнире под эгидой ФИФА.

Первопроходцы

За последние 10 лет футбольный симулятор FIFA проделал путь от обычного увлечения к полноценному виду спорта. Киберспортивные организации действуют по принципам спортивных лиг, развивая те же направления деятельности: спонсорство, реализацию медиаправ, рекламного инвентаря, билетов, атрибутики и лицензионной продукции. Турниры по киберфутболу, организованные разработчиком симулятора EA sports, собирают миллионы просмотров по всему миру. А киберспортсмены разыгрывают между собой серьезные призовые фонды.

В России киберфутбол приобрел особый масштаб — именно наша страна первой в мире признала его официальной спортивной дисциплиной. А клубы Российской Премьер-Лиги начали заключать профессиональные контракты с фиферами. В феврале 2017 году Российский футбольный союз совместно с Федерацией компьютерного спорта России провели первый в истории национальный кубок по интерактивному футболу. В соревновании приняли 64 лучших игрока страны, среди которых 16 — профессиональные игроки, представлявшие клубы РПЛ (ЦСКА, «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и др.). Призовой фонд Кубка России составил 1 млн. рублей. В декабре того же года организаторы провели уже чемпионат страны. А с 2018 года турниры стали проводиться на постоянной основе.

Новый вызов

В этом году ФИФА сделала важный шаг в развитии мирового киберфутбола, организовав первый в истории официальный турнир под своей эгидой. FIFA eNations Cup 2019 пройдет в Лондоне 13-14 апреля и соберет у консолей 20 лучших сборных мира, которые разыграют призовой фонд в размере 100 тысяч долларов. Турнир поделен на четыре группы по пять коллективов, по две лучшие команды пройдут в плей-офф. Организаторы изначально пригласили только 16 сборных, но из-за большого интереса со стороны членов ФИФА к мероприятию было решено увеличить количество участников до 20. К претендентам на трофей добавились сборные России, Бразилии, Германии и Саудовской Аравии.

The first-ever #FIFAeNationsCup will take place on April 13 & 14! 🌎 20 of the world’s top eFootball nations will battle it out to determine the best @EASPORTSFIFA 19 nation! Tune in live here on Twitter! 🙌 pic.twitter.com/Ja3IvPn3Yt — #FIFAeNationsCup (@FIFAeWorldCup) April 3, 2019

Также на турнире выступят киберспортсмены из Аргентины, Норвегии, Англии, Швеции, Финляндии, Новой Зеландии, ЮАР, Франции, Мексики, Испании, США, Китая, Саудовской Аравии, Германии и Бразилии.

«У нас такая группа, где собрались очень сильные игроки-одиночники. На бумаге мы точно не будем фаворитами в матчах с ними», — Ufenok77

Сборная России на групповом этапе попала в группу D, где ей предстоит провести матчи с командами Португалии, Голландии, Дании и Австралии. В составе каждой сборной по два киберспортсмена, которым предстоит выступить не только в индивидуальном зачете, но и в командном. С каждой из команд будут проводиться по три игры: на Xbox, PS4 и 2 на 2. Консоль для совместного матча определится благодаря жеребьевке. Набранные игроками очки в индивидуальных и парных матчах будут суммироваться, что позволяет команде набрать в своей группе максимум 36 баллов.

Лучшие из лучших

9 апреля в Доме футбола в Москве состоялась презентация сборной России по интерактивному футболу, на которой были представлены ее участники на FIFA eNations Cup 2019. Ими стали финалисты последнего Чемпионата России игрок «Локомотива» Роберт Фахретдинов (Ufenok77) и Антон Кленов (Klenoff) из московского «Динамо». Первый является профессионалом с большим опытом и одним из главных представителей киберфутбола в стране. Второй – в прошлом сезоне стал чемпионом России, обыграв в финале представителя красно-зеленых. Также в состав делегации национальной команды вошел популярный YouTube-блогер Сергей Никифоров (Kefir), который будет освещать турнир в соцсетях.

«Моя задача — рассказывать о турнире в личном блоге. Ну и надеюсь, что смогу положительно влиять на настроение наших ребят, чтобы им было комфортнее выступать в Англии», — Kefir

На собранной пресс-конференции молодым людям было не очень уютно, так как они не привыкли к такому вниманию журналистов. Киберспортсмены были вынуждены отвечать на однотипные вопросы о своих задачах и шансах на турнире. Серьезный настрой выбивал их из колеи, и лишь в неформальной обстановке и в разговорах на сторонние темы они смогли расслабиться, а где-то даже и посмеяться. Они были рады тому, что презентация закончилась быстро, потому что могли уйти в привычную среду, где не приходится объяснять 40-летним мужикам, зачем нужен киберфутбол и в чем его популярность.

«На бумаге мы, как и наша главная сборная по футболу, не являемся фаворитами, — сказал Ufenok77, который в индивидуальных матчах будет играть на PlayStation — Всех наших соперников при этом знаем и уже играли с некоторыми из них. За шесть-семь лет, что я в интерактивном футболе, изучил стили и сильные стороны оппонентов. Но это не является большим преимуществом, потому что, если ты хочешь побеждать, то в любом случае должен навязывать сопернику свой стиль и играть первым номером. У нас есть амбиции, будем выкладываться по максимуму.

Мне кажется, что у нас больше шансов в формате 2 на 2. Многие команды собраны непосредственно перед турниром, и практически все мы находимся в одинаковом положении. Я в последнее время тренировался в Испании и сейчас нахожусь в неплохой форме, но загадывать никогда нельзя. Мне кажется, что именно в командном формате мы сумеем заработать необходимое количество очков для дальнейшего продвижения».

«Было решено, что я сыграю на PS4. Я все чаще использую эту консоль, потому что в нашей стране проводятся турниры только на ней. А со следующего сезона все изменится. FIFA 19 почти ничем не отличается на обеих консолях, но конкретно на Xbox он процентов на 10-15 приятнее. К геймпаду не нужно сильно привыкать — на обоих вариантах они удобны», — Ufenok77.

Klenoff, которому предстоит игра на Xbox One отметил, что горд представлять нашу страну на турнире, который пройдет в интересном командном формате. Для него это первый международный турнир, но киберспортсмен в любом случае рассчитывает на положительный результат.

«Думаю, что выбор нас с Робертом — самый объективный. В этом сезоне не так много турниров, был лишь один крупный, и мы с Робертом играли там в финале. Считаю, что мы находимся в оптимальной форме. Я уже трижды играл за границей. И выступать вне дома мне не страшно — все находимся в одинаковых условиях, приходится выходить из зоны комфорта. Это нормально».

Текст: Павел Зайцев

Фото: Официальный сайт РФС