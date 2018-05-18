KFC впервые проводит конкурс мобильной фотографии в рамках KFC BATTLE

Трендовый молодежный проект KFC BATTLE продолжает расширять свои границы и удивлять. В сезоне 2018 стартовал прием заявок по новому направлению – KFC BATTLE: фото!

Бренд KFC в своем проекте объединяет самые популярные тренды и традиционно дает шанс для самореализации каждому. Вот и популярная сейчас мобильная фотография вошла в число направлений проекта KFC BATTLE . Конкурс проходит при поддержке крупнейшего сайта фотохроники Geometria.ru. Автор лучшей работы получит профессиональную фотокамеру, возможность сотрудничества с порталом, а также вместе с другими победителями отправится в путешествие в Европу от туроператора SUNMAR!

Чтобы стать обладателем этих призов не требуется ничего, кроме мобильного телефона и креативного взгляда на этот мир! В качестве основной тематики конкурса организаторы проекта вместе с Наставником направления, шеф-фотографом Geometria.ru Валентином Янковым, предложили показать родной город. География KFC BATTLE: фото – 8 стран и тысячи населенных пунктов с уникальными местами и красивыми видами. На Суперфинале в Москве гости увидят большое количество работ от участников с разных уголков континента: от Дальнего Востока до Калининграда!

Бери свое: KFC вызывает молодежь на батл

Если ты любишь делать снимки на телефон во время прогулок, то поделись со всеми своим кадром, который передает всю красоту твоего родного города! Это все, что требуется для заявки на победу!

В современных условиях роль смартфонов возрастает в разы. Они прочно вошли в нашу реальность и стали главным инструментом, с помощью которого мы ориентируемся во времени и пространстве. Мы уже не можем представить своей жизни без них, так почему же они не могут прийти нам на помощь в борьбе за победу на KFC BATTLE? Фотобатл позволит участникам открыть себя с новой стороны через призму городского пейзажа. Формат мобильной фотографии дает абсолютно любому человеку возможность стать художником. Хочешь? Бери и делай! — напутствовал участников Наставник KFC BATTLE: фото Валентин Янковой, шеф-фотограф Geometria.ru.

К участию в KFC BATTLE: фото приглашаются молодые люди и девушки от 14 до 30 лет из России и СНГ. Чтобы стать участником, нужно зарегистрироваться на сайте и загрузить свое фото. Онлайн-голосование определит 20 лучших фотографий, которые будут представлены на фестивалях KFC BATTLE FEST. Жюри выберет топ-5, и на Суперфинале в Москве Валентин Янковой назовет имя победителя. Заявки принимаются до 5 июня, а первые работы уже можно посмотреть на сайте проекта.

KFC BATTLE KFC BATTLE – уникальный международный проект, который не только поддерживает молодых людей в их стремлении жить активно, но и открывает реальные перспективы для достижения успеха и признания. Уличный спорт, популярная музыка и современные тренды дают возможность молодежи заявить о себе и показать, чего они стоят на самом деле. Масштаб проекта увеличивается с каждым годом: в этом сезоне он объединит сотни тысяч спортсменов-любителей, участников творческих конкурсов, зрителей и болельщиков.