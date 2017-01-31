Казнь палача. Что делать Антонио Кассано после ухода из «Сампдории»

В отношениях Антонио Кассано и «Сампдории» наконец-то наступила кристальная ясность. Нападающий и клуб мучились, ставили ультиматумы, делали резкие заявления, иногда поливали друг друга грязью. Но теперь все закончилось: стороны расторгли соглашение, избавив журналистов от записи бесконечных пререканий и словесных дебатов.

«Последние десять лет люди говорили, что я погубил свой талант. Проблема в том, что я действительно разрушил свою карьеру. Я ленивый и не выкладывался в полную силу. Только в последние годы я понял: проблема была во мне. Правда в том, что не тренеры виноваты, что я не использовал свой потенциал. Но я понял это слишком поздно» — длинное и весьма откровенное заявление наверняка стало бы тизером к книге или фильму об Антонио Кассано. За 17 лет карьеры Антонио нашел себе врага в лице Лучано Спаллетти, посылал судей на три всем известные буквы. Список отвратительных поступков Кассано по длине может спорить только с перечнем его бывших клубов. На днях их пополнила и «Сампдория».

Что случилось?

Кассано в «Сампдории» — с самого начала это была бомба замедленного действия. Когда нападающий приезжал в Геную во второй раз, все вокруг говорили, что этот трансфер не устраивает Вальтера Дзенгу и он может покинуть команду. В итоге Дзенга заклевал журналистов фразой: «Клуб обговаривал со мной появление Антонио в команде. Хотелось бы узнать, что за «гений» сообщил, будто я уйду из «Сампдории» в случае появления Антонио». Винченцо Монтелла тоже не рисковал ссориться с Кассано: в прошлом, не очень хорошем для «Дории» сезоне Кассано сыграл 24 матча, в которых забил 2 мяча и отдал 5 голевых передач.

Praet for Sampdoria. Как в Генуе совершили самый правильный трансфер в Серии А

Летом, перед самым приходом Марко Джампаоло, Питер Пэн мог покинуть Геную, но решил остаться. Джампаоло не оценил энтузиазма предшественников: тренер выбрал Луиса Мюриэля основным нападающим, Фабио Квальяреллу – вторым, а Кассано доверил лишь место в сезонной заявке. Нового главного тренера моментально поддержал буйный президент Массимо Феррера: «Кассано повел себя плохо, так что теперь пожинает плоды этой ситуации. Когда он спорил с нашим юристом Ромеи, я сказал, что мы можем написать заявление о его увольнении. И он дал мне слово, что уйдет, но вместо этого – ничего. Теперь он проведет год под пуховым одеялом и будет тренироваться носить носки». Ответ прилетел от жены нападающего Каролины Марсиалис: она назвала своего мужа палачом, а не жертвой ситуации.

Что теперь будет?

Кассано – самый большой раздолбай в истории итальянского футбола. У него было так много всего: любовь болельщиков, доверие тренеров и талант. Но он вычеркнул все это бесконечными скандалами. Самый простой вариант для него прямо сейчас – закончить карьеру, стать экспертом на спортивном ТВ или отойти от футбола, открыть собственный бизнес и просто прожигать заработанные деньги.

Игры разума. Кто будет вытаскивать «Сампдорию» со дна

Другой вариант – пойти по пути наибольшего сопротивления и продолжить карьеру. Есть выбор: Китай со своими миллиардами, забытая в Европе МЛС и Серия B. Летом команды из США пытались подписать нападающего – не получилось. Массимо Феррера сообщал, что китайцы связывались с ним и хотели обговорить возможный трансфер бывшего форварда сборной Италии, – Кассано и тут презрительно фыркнул. С недавних пор активизировался «Виртус Энтелла» – клуб, занимающий шестое место в лиге пониже, и особенно президент «черных дьяволов» Антонио Гоцци: «Мы хотим видеть Кассано в нашем клубе, но решает он. Он был бы наставником футбола для наших игроков. Заключение контракта с Кассано было бы для нас осуществлением мечты».

Возможно, это неплохой шанс — присоединиться к «Виртусу Энтелле» и вернуть команду в Серию А без скандалов, ругани и разборок. Болельщики устали от всего этого и хотят видеть прежнего Антонио Кассано.

Текст: Илья Егоров