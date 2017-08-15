Камбек ЦСКА, перфоманс Роналду и огненный старт АПЛ. Фотоподборка главных событий прошедших выходных

Дебют Неймара в «ПСЖ», неожиданные поражения чемпионов Англии и Италии, испанское и российское Эль-Класико, заигрывания с девушками прямо на поле. Еженедельник «Футбол» показывает, какими событиями были наполнены прошедшие выходные в мировом футболе.
Арсенал – Лестер – 4:3
Александр Лаказетт стал пятым игроком «Арсенала», который забивал в своем дебютном матче в АПЛ при Арсене Венгере. Чтобы отправить мяч в сетку ворот французу понадобилось 94 секунды. Такое можно отметить и мини-лезгинкой.
А вот голу Аарона Рэмзи были не рады не только фанаты «лис». В этот день в возрасте 113 лет скончался поляк Исраэль Криштал, самый старый человек в мире. Тем самым валлиец продолжил свою «убийственную» закономерность, согласно которой смерти известных людей связывают с его забитыми мячами. Напомним, что в «черном списке» хавбека «Арсенала» уже значатся Усама бен Ладен, Стив Джобс, Борис Березовский, Уитни Хьюстон, Пол Уокер, Дэвид Боуи и еще с десяток фамилий.
Челси – Бернли – 2:3
Лондонский «Челси» подошел к новому сезону в статусе чемпиона страны. Болельщики «синих» надеются, что Антонио Конте продолжит ставить на колени всю Англию, однако в первом матче против «Бернли» как-то не задалось. Сперва прямую красную карточку почти в самом начале встречи получил Гари Кейхилл, а ко второму тайму команда летела со счетом 0:3.
После перерыва «пенсионеры» всеми силами старались спастись, но смогли отыграть лишь два мяча. Встречу они и вовсе заканчивали вдевятером из-за второй желтой Сеска Фабрегаса. Последний гол в матче забил один из самых харизматичных игроков АПЛ – Давид Луиз.
Для наставника «Бернли» Шона Дайча матч против «Челси» стал, наверное, одним из самых запоминающихся в жизни. Победа над чемпионом Англии – это ли не повод для радости и гордости? А вот Антонио Конте на заднем плане выглядит каким-то ничего не понимающим.
Пока Диего Коста обижается на «Челси» и лично на Антонио Конте, его соотечественник Альваро Мората появляется на 59-й минуте матча и ровно через 10 минут забивает свой первый гол в Англии. А чуть позже отдает и голевой пас.
Кемницер — Бавария — 0:5
Устанавливая мяч для исполнения штрафного, Франк Рибери решил обратить на себя внимание арбитра Бибианы Штайнхаус и развязал ей шнурок на правой бутсе. Наказания за нефутбольный подкат француз избежал, Штайнхаус ограничилась предупредительным похлопыванием по спине, которое так воодушевило вингера, что он с отметки зарядил точно в ворота.
On l'oublierait presque mais Ribéry reste le meilleur humoriste de France loin devant @kevadamsss ou @BelattarYassine 🤣🤣 pic.twitter.com/5nrgWvJqbP
— BistroDesSports (@BistroDesSports) August 13, 2017
Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в Бундеслиге. Помимо судейства футбольных матчей, она работает в полиции Ганновера.
Ювентус – Лацио – 2:3
«Ювентус» в новую эпоху шесть раз подряд выиграл чемпионат Италии и, соответственно, столько же участвовал в матчах за Суперкубок страны. Однако этот трофей «бьянконери» отвозят к себе в Турин не так часто, как хотелось бы болельщикам. В 2014 году «старая синьора» уступила по пенальти «Наполи», в 2016 – «Милану», а в 2017 триумфатором стал столичный «Лацио», обыграв чемпионов в основное время.
Твое лицо, когда тащишь за собой всю команду, а она пропускает на последней минуте и проигрывает. Пауло Дибала оформил дубль, сравнял счет и чуть было не перевел игру в дополнительное время. Однако, когда многие отправились на кухню варить кофе, готовясь к овертайму, «Ювентус» пропустил третий гол и упустил очередной трофей.
Volevo chiedere scusa ai tifosi della Juve per la partita di ieri. si meritano più di questo, so che possiamo e dobbiamo fare di più, ma questo è solo all'inizio, e ora più che mai abbiamo bisogno di amore di voi perché siamo così tanto più forte se siamo insieme. Prometto che sarà un anno fantastico insieme. la ringrazio molto per essere sempre lì, ma solo se ci troviamo insieme possiamo invertire questo. Grazie di esserci sempre. a presto a fare insieme il meglio. un grande abbraccio.#finoallafineforzajuventus #insiemesempre 💪💪💪
Гонсало Игуаину стало настолько стыдно, что он даже написал большой текст-извинение болельщикам «Ювентуса». Это все хорошо, но лучше бы он начал худеть.
Хотел попросить прощения у болельщиков «Ювентуса» за вчерашний матч. Они заслуживают большего. Я знаю, что мы можем и должны делать больше, но это только начало. Это то время, когда нам как никогда нужна ваша любовь, потому что мы становимся сильнее, если мы вместе. Я обещаю, что это будет фантастический год. Благодарю вас за то, что вы всегда с нами. Вместе мы добьемся лучшего. Всех обнимаю»
ЦСКА — Спартак — 2:1
Устрашающие гримасы защитников ЦСКА от гола Пашалича не уберегли. Васину и Березуцкому следовало попробовать делать в штрафной хоть что-то еще.
Витиньо после второго гола, знаменующего невероятный отыгрыш ЦСКА в концовке матча, благодарил высшие силы, а стоило Александра Головина. Истинный творец победы армейцев на этом снимке остался за кадром.
Когда в концовке стало понятно, что острые моменты «Спартаку» уже не по силам, угрожать начал Джикия. Но не воротам, а Вернблуму за жесткий фол на Промесе. Дерби без потасовки — матч на ветер. Однако назревавшей стенки на стенку не вышло: арбитр Сельдяков, хладнокровно вскидывая желтые карточки, конфликт погасил, драчуны пожали друг другу руки.
Барселона – Реал Мадрид – 1:3
Первое официальное Эль-Класико для Эрнесто Вальверде выдалось не самым успешным. У главного тренера «Барселоны» осталось не так много времени, чтобы придумать, как переиграть «Реал» в ответном поединке за Суперкубок Испании.
Пока некоторые фанаты недоумевали, почему «Реал» играет в голубой форме, команды показывали настоящий спектакль. Луис Суарес вновь решил побороться за Оскар с Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппом, а Гарет Бэйл тем временем изображал пантомиму.
За секунду до… Ох, уж этот взгляд футбольного убийцы!
После забитого мяча Криштиану Роналду показал футболку со своей фамилией болельщикам непримиримых соперников. Где-то мы это уже видели. Однако вскоре португалец увидел перед собой аж две желтые карточки подряд и схлопотал пятиматчевую дисквалификацию. Вот и повторяй теперь за Лионелем Месси!
Генгам — ПСЖ — 0:3
"Neymar=44.400.000 pintes, Nasser paie ta tournée" 😂 #EAGPSG #NeymarAuVillage pic.twitter.com/pDExXnBP6N
— Pierre Henry-Dufeil (@PierreHD) August 13, 2017
Болельщики «Генгама» подсчитали, сколько пива потеряло руководство «ПСЖ», предпочтя покупку Неймара.
Нападающий на 82-ой минуте ответил голом в ворота команды любителей пенного и открыл счет мячам за свою новую команду. Парижане победили со счетом 3:0.
Текст: Юлия Древова и Никита Воробьев
Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, официальный сайт ФК «Спартак», официальный сайт ФК «Арсенал», официальный сайт ФК «Бернли», официальный сайт ФК «Реал Мадрид», твиттер журналиста Пьера-Анри Дюфайля, инстаграм Альваро Мораты, инстаграм Гонсало Игуаина, инстаграм ФК «Челси»