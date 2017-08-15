Камбек ЦСКА, перфоманс Роналду и огненный старт АПЛ. Фотоподборка главных событий прошедших выходных

Дебют Неймара в «ПСЖ», неожиданные поражения чемпионов Англии и Италии, испанское и российское Эль-Класико, заигрывания с девушками прямо на поле. Еженедельник «Футбол» показывает, какими событиями были наполнены прошедшие выходные в мировом футболе.

Арсенал – Лестер – 4:3

Александр Лаказетт стал пятым игроком «Арсенала», который забивал в своем дебютном матче в АПЛ при Арсене Венгере. Чтобы отправить мяч в сетку ворот французу понадобилось 94 секунды. Такое можно отметить и мини-лезгинкой.

А вот голу Аарона Рэмзи были не рады не только фанаты «лис». В этот день в возрасте 113 лет скончался поляк Исраэль Криштал, самый старый человек в мире. Тем самым валлиец продолжил свою «убийственную» закономерность, согласно которой смерти известных людей связывают с его забитыми мячами. Напомним, что в «черном списке» хавбека «Арсенала» уже значатся Усама бен Ладен, Стив Джобс, Борис Березовский, Уитни Хьюстон, Пол Уокер, Дэвид Боуи и еще с десяток фамилий.

Челси – Бернли – 2:3

Лондонский «Челси» подошел к новому сезону в статусе чемпиона страны. Болельщики «синих» надеются, что Антонио Конте продолжит ставить на колени всю Англию, однако в первом матче против «Бернли» как-то не задалось. Сперва прямую красную карточку почти в самом начале встречи получил Гари Кейхилл, а ко второму тайму команда летела со счетом 0:3.

@davidluiz_4 got another one back for the Blues but it ended Chelsea 2-3 Burnley. A frustrating afternoon for the champions. #CFC #Chelsea A post shared by Chelsea FC! 🏆 (@chelseafc) on Aug 12, 2017 at 9:19am PDT

После перерыва «пенсионеры» всеми силами старались спастись, но смогли отыграть лишь два мяча. Встречу они и вовсе заканчивали вдевятером из-за второй желтой Сеска Фабрегаса. Последний гол в матче забил один из самых харизматичных игроков АПЛ – Давид Луиз.

Для наставника «Бернли» Шона Дайча матч против «Челси» стал, наверное, одним из самых запоминающихся в жизни. Победа над чемпионом Англии – это ли не повод для радости и гордости? А вот Антонио Конте на заднем плане выглядит каким-то ничего не понимающим.

‪The match didn't go as we expected, but this is just the beginning! 💪🏻💪🏻 Una pena la derrota, pero esto es solo el principio! #goChelsea ‬ A post shared by Álvaro Morata (@alvaromorata) on Aug 12, 2017 at 9:19am PDT

Пока Диего Коста обижается на «Челси» и лично на Антонио Конте, его соотечественник Альваро Мората появляется на 59-й минуте матча и ровно через 10 минут забивает свой первый гол в Англии. А чуть позже отдает и голевой пас.

Кемницер — Бавария — 0:5

Устанавливая мяч для исполнения штрафного, Франк Рибери решил обратить на себя внимание арбитра Бибианы Штайнхаус и развязал ей шнурок на правой бутсе. Наказания за нефутбольный подкат француз избежал, Штайнхаус ограничилась предупредительным похлопыванием по спине, которое так воодушевило вингера, что он с отметки зарядил точно в ворота.

On l'oublierait presque mais Ribéry reste le meilleur humoriste de France loin devant @kevadamsss ou @BelattarYassine 🤣🤣 pic.twitter.com/5nrgWvJqbP — BistroDesSports (@BistroDesSports) August 13, 2017

Бибиана Штайнхаус стала первой женщиной-арбитром в Бундеслиге. Помимо судейства футбольных матчей, она работает в полиции Ганновера.

Ювентус – Лацио – 2:3

«Ювентус» в новую эпоху шесть раз подряд выиграл чемпионат Италии и, соответственно, столько же участвовал в матчах за Суперкубок страны. Однако этот трофей «бьянконери» отвозят к себе в Турин не так часто, как хотелось бы болельщикам. В 2014 году «старая синьора» уступила по пенальти «Наполи», в 2016 – «Милану», а в 2017 триумфатором стал столичный «Лацио», обыграв чемпионов в основное время.

Твое лицо, когда тащишь за собой всю команду, а она пропускает на последней минуте и проигрывает. Пауло Дибала оформил дубль, сравнял счет и чуть было не перевел игру в дополнительное время. Однако, когда многие отправились на кухню варить кофе, готовясь к овертайму, «Ювентус» пропустил третий гол и упустил очередной трофей.

Гонсало Игуаину стало настолько стыдно, что он даже написал большой текст-извинение болельщикам «Ювентуса». Это все хорошо, но лучше бы он начал худеть.

Хотел попросить прощения у болельщиков «Ювентуса» за вчерашний матч. Они заслуживают большего. Я знаю, что мы можем и должны делать больше, но это только начало. Это то время, когда нам как никогда нужна ваша любовь, потому что мы становимся сильнее, если мы вместе. Я обещаю, что это будет фантастический год. Благодарю вас за то, что вы всегда с нами. Вместе мы добьемся лучшего. Всех обнимаю»

ЦСКА — Спартак — 2:1

Устрашающие гримасы защитников ЦСКА от гола Пашалича не уберегли. Васину и Березуцкому следовало попробовать делать в штрафной хоть что-то еще.

Витиньо после второго гола, знаменующего невероятный отыгрыш ЦСКА в концовке матча, благодарил высшие силы, а стоило Александра Головина. Истинный творец победы армейцев на этом снимке остался за кадром.

Когда в концовке стало понятно, что острые моменты «Спартаку» уже не по силам, угрожать начал Джикия. Но не воротам, а Вернблуму за жесткий фол на Промесе. Дерби без потасовки — матч на ветер. Однако назревавшей стенки на стенку не вышло: арбитр Сельдяков, хладнокровно вскидывая желтые карточки, конфликт погасил, драчуны пожали друг другу руки.

Барселона – Реал Мадрид – 1:3

Первое официальное Эль-Класико для Эрнесто Вальверде выдалось не самым успешным. У главного тренера «Барселоны» осталось не так много времени, чтобы придумать, как переиграть «Реал» в ответном поединке за Суперкубок Испании.

Пока некоторые фанаты недоумевали, почему «Реал» играет в голубой форме, команды показывали настоящий спектакль. Луис Суарес вновь решил побороться за Оскар с Леонардо Ди Каприо и Джонни Деппом, а Гарет Бэйл тем временем изображал пантомиму.

За секунду до… Ох, уж этот взгляд футбольного убийцы!

После забитого мяча Криштиану Роналду показал футболку со своей фамилией болельщикам непримиримых соперников. Где-то мы это уже видели. Однако вскоре португалец увидел перед собой аж две желтые карточки подряд и схлопотал пятиматчевую дисквалификацию. Вот и повторяй теперь за Лионелем Месси!

Генгам — ПСЖ — 0:3

Болельщики «Генгама» подсчитали, сколько пива потеряло руководство «ПСЖ», предпочтя покупку Неймара.



Нападающий на 82-ой минуте ответил голом в ворота команды любителей пенного и открыл счет мячам за свою новую команду. Парижане победили со счетом 3:0.

Текст: Юлия Древова и Никита Воробьев

Фото: Сергей Дроняев, Global Look Press, официальный сайт ФК «Спартак», официальный сайт ФК «Арсенал», официальный сайт ФК «Бернли», официальный сайт ФК «Реал Мадрид», твиттер журналиста Пьера-Анри Дюфайля, инстаграм Альваро Мораты, инстаграм Гонсало Игуаина, инстаграм ФК «Челси»

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