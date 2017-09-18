Как украсть Кубок мира. Практическое руководство перед ЧМ-2018

Он стоял на специальном постаменте в центре новых «Лужников» и нагло отсвечивал прямо Владимиру Путину в лицо. Тридцать шесть сантиметров 18-каратного золота, шесть килограммов славы. Трофей, о котором мечтают все державы Земли, но за всю историю он доставался всего нескольким странам. Кубок мира по футболу готовился к путешествию по России длиною в 26 тысяч километров. И, судя по тому как оно начиналось, тур этот будет наполнен опасностями и приключениями.

Вообще, это Кубку мира не впервой – быть в центре событий. Он видел столько президентов, со сколькими не встречался глава иной сверхдержавы. Его держали в руках множество королей футбола, или во всяком случае те, кто себя таковым считал. И он побывал в таком количестве городов и мест, что если на карте мира повтыкать в них флажки, то глобус будет похож на ежика приличной лохматости (слегка полысевшим в области Австралии). Но в «Лужниках» кубку все равно было волнительно.

Для начала во время торжественной церемонии он оказался в руках президента Владимира Путина. Тот не хотел брать шесть килограммов золота, но президент ФИФА Джанни Инфантино настоял. Потом его из рук президента России едва не вырвали дети-футболисты (учащиеся московских футбольных школ явно были нацелены взять Кубок мира любой ценой, и в этом они отличаются от нынешней сборной России), а потом главный трофей мирового футбола оказался в руках Давида Трезеге.

И это была трогательная сцена.

— Ну да, я снова поцеловал его, — признался чемпион мира 1998 года. – Знаете, вкус все тот же.

В руках еще одного чемпиона мира, но уже 1994 года, Бебето, Кубок мира почувствовал себя более спокойно. Бразилец баюкал его словно младенца – точно таким же жестом, каким отмечал гол в ворота Голландии в 1/4 финала ЧМ-1994 вместе с Ромарио и Мазинью.

А вскоре Кубок мира отправится в путешествие по России. Полтора десятка городов. Двадцать шесть тысяч километров. Он будет летать на самолетах, ездить на поездах и автомобилях. Но вот точный маршрут держится в тайне – в целях безопасности. По легенде хранят трофей под пуленепробиваемым стеклом (хотя еще не нашлось тех дураков, кто бы пытался выстрелить в Кубок мира) и при каждом удобном случае накрывают плотным черным покрывалом, словно слишком разговорчивого попугая. Прикасаются к золотой статуэтке только в белоснежных перчатках. А перевозят – в огромном черном ящике. Все остальное в туре Кубка мира по России – тайна. Слишком много было на него покушений. Еженедельник «Футбол» знает как минимум пять способов украсть главный трофей мирового футбола.

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Информация к размышлению

Если вы задумали ограбление века, вам нужно знать хотя бы несколько основных фактов. Главный футбольный трофей высотой 36 см выполнен из твердого 18-каратного золота и весит 6175 граммов. База содержит два слоя полудрагоценного малахита, а на нижней стороне трофея выгравированы год и название каждого победителя Кубка мира с 1974 года. Приз был выполнен компанией Bertoni по эскизу итальянского скульптора Сильвио Гаццанья. Но это не первый и единственный трофей в истории мировых первенств. Предыдущий кубок был изготовлен к первому чемпионату мира, прошедшему в 1930 году в Уругвае.

Тот приз выполняли по эскизу французского скульптора Абеля Лафлера из позолоченного серебра 925-й пробы с основанием из лазурита. Трофей высотой 35 см и весом 3,8 кг представлял собой восьмиугольную чашу, поддерживаемую древнегреческой богиней победы Никой. Именно в ее честь и был назван этот трофей – «Победа». В 1946 году кубок был переименован в честь третьего президента ФИФА и отца-основателя главного футбольного первенства планеты Жюля Риме.

Способ 1: стать чемпионом и подменить кубок

Разумеется, этот приз привлекал внимание по всему миру, и несколько раз совершались попытки похищения кубка. Первыми заполучить «Нику» еще во время Второй мировой войны пытались нацисты. Тогда трофей лично оберегал президент Итальянской федерации футбола Отторино Барасси, прятавший его в коробке из-под обуви под своей кроватью. Немцы безуспешно охотились за «Никой», но все же заполучили ее уже после окончания войны. По крайней мере, так утверждают английские публицисты Джим Линч и Джо Койл.

В 1954 году сборная Германии стала чемпионом мира, и следующие четыре года трофей хранился в ФРГ. Накануне следующего мундиаля немцы вернули кубок в ФИФА. Джо Койл, фотографировавший «Нику», внимательно изучил снимки приза, который вручали сборной Бразилии в 1958 году. Койл пришел к выводу, что немцы подменили кубок. Он отмечал, что трофей стал немного выше, а постамент, на котором стоит Ника, слегка видоизменился. Подтвердить или опровергнуть эти домыслы так и не смогли.

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Способ 2: похитить на выставке

Как бы там ни было, печальная участь быть украденным все же не избежала кубок Жюля Риме. Пару десятков лет спустя, 20 марта 1966 года, приз был похищен из лондонского выставочного зала Westminster Central Hall. Покой футбольного кубка охраняли сразу четыре полисмена, но в злополучный день они получили выходной, так как было воскресенье и выставка не работала. Этим и воспользовались воры, вскрывшие дверь черного хода и похитившие трофей.

Попытки поймать воров оказались тщетными, в отличие от поиска похищенного кубка. Через неделю после происшествия житель Лондона Дэвид Корбетт гулял в парке со своей собакой по кличке Пиклз. Именно пес обнаружил пропажу, когда кинулся в кусты и стал обнюхивать какой-то сверток, а его хозяин отнес находку пса в полицию. На случай если бы кубок не был найден, Английская футбольная ассоциация тайно изготовила точную копию приза.

Способ 3: выкупить оригинал под видом копии

Автором копии стал ювелир Джордж Берд, изготовивший ее из позолоченной бронзы. На финальный матч ЧМ-1966 были доставлены оба кубка. Капитану англичан Бобби Муру вручили оригинал, а затем полиция подменила его на копию. В 1997 году копия была продана на аукционе за сумму в 254 500 фунтов стерлингов. Ходили слухи, что выставленный на торги трофей на самом деле является не копией, а подлинником. Дело в том, что когда в 1970-м англичанам предстояло вернуть главный трофей в ФИФА, они, недолго думая, отправили туда именно копию. Настоящий же кубок хранился под кроватью того самого ювелира Берда. А уже после его смерти трофей был выставлен на аукцион.

Способ 4: выкрасть из штаб-квартиры бразильцев

В 1970 году сборная Бразилии стала трехкратным чемпионом мира и получила «Нику» на вечное хранение. Кубок поместили на хранение в штаб-квартиру Конфедерации футбола Бразилии. По ночам «Нику» охранял лишь один сторож. Поэтому грабителям не составило труда связать его и похитить трофей в ночь на 20 декабря 1983 года. Злоумышленники выкрали статуэтку из специально изготовленного стального шкафа с лицевой стороной из пуленепробиваемого стекла. Стекло было обрамлено деревянной рейкой толщиной в 2 см, которую воры выломали при помощи лома. Грабители были схвачены полицией четыре года спустя, но вот сам кубок вернуть не удалось. По словам задержанных, они переплавили «Нику» на слитки и продали. Расследование этого дела многие энтузиасты ведут по сей день.

Способ 5: выбежать на поле в финале

Нынешний Кубок мира не может достаться кому-либо на вечное хранение, а победитель ЧМ получает его позолоченную копию. Сам же трофей остается во владении ФИФА и хранится в музее мирового футбола в Цюрихе. Так что организовать попытку похищения действующего главного кубка ФИФА едва ли представляется возможным. Однако история помнит один курьезный случай, произошедший на ЧМ-2010 в ЮАР. Перед началом финального матча между сборными Испании и Голландии на поле прорвался знаменитый испанский болельщик Жауме Маркет и Кот, более известный как Джимми Джамп. Он попытался надеть на кубок красную шапку (неизменный атрибут своего образа), но ему помешала охрана. После чего ему выписали штраф на 280 долларов. Не самое суровое наказание за столь впечатляющую выходку.

Способ 6: еще не придуман

Начиная с 2006 года специальную копию кубка может увидеть почти любой желающий. Она экспонируется публично во время специального Trophy Tour (тур Кубка чемпионата мира по футболу FIFA). После дебютной презентации в «Лужниках» кубок посетит с сентября по декабрь 15 российских городов: Красноярск, Омск, Челябинск, Уфу, Пермь, Саранск, Ярославль, Калининград, Тулу, Курск, Воронеж, Саратов, Волгоград, Краснодар и Сочи. В январе трофей отправится в путешествие по всему миру. В мае 2018-го, за месяц до старта ЧМ-2018, кубок снова вернется в Россию, чтобы завершить исторический маршрут: 123-дневное путешествие по стране-организатору длиной в 26 000 км будет самым долгим в истории тура.

Текст: Константин Иванов, Никита Котов

Фото: Global Look Press

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