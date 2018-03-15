Избалованный ребенок. Что происходит с Усманом Дембеле в «Барселоне»

Прошлым летом Усман Дембеле стал самым дорогим трансфером в истории Бундеслиги. В «Барселоне» его окружили вниманием и заботой, а он обосновался в клубном лазарете. С начала сезона он едва провел полтора десятка матчей и из восходящей звезды превратился в наследника Абу Диаби, покорявшего больничные палаты. Так что же пошло не так?

Приключения Усмана Дембеле в Испании начались не самым лучшим образом. Мало того что переговоры между дортмундской «Боруссией» и «Барселоной» растянулись до конца августа, так еще и сам француз все лето провалял дурака. Уже в середине июля мыслями он был где угодно, но только не в Дортмунде. Дембеле скандалил и капризничал, выводил из себя руководителей «шмелей» и отравлял жизнь окружающим. И когда клубы наконец договорились о сумме компенсации, в Дортмунде вздохнули с облегчением.

Дальше проблемы начались уже у самого Дембеле. Смазанная предсезонная подготовка и плохая физическая форма довольно быстро дали о себе знать. В середине сентября он впервые появился в стартовом составе «Барсы» на матче Ла Лиги против «Хетафе». На поле француз провел чуть больше половины первого тайма. 20-летний вингер разорвал сухожилие одной из мышц в левом бедре и отправился на операцию в Хельсинки. После чего ему объявили сроки восстановления – 3,5 месяца.

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Подобные новости стали сильным ударом по психике юного игрока. А ведь на него и без того давил ценник в 105 млн евро. Дембеле стал более замкнутым, чем всерьез обеспокоил руководителей каталонцев. Его моментально решили окружить вниманием и заботой, что пошло ему только во вред. В гости к Усману стали часто наведываться представители клуба, ему наняли личного водителя и приставили телохранителя. За здоровьем француза пристально наблюдают клубные врачи и физиологи. У него даже есть личный шеф-повар. Все для того, чтобы он не питался фастфудом. Но даже после этого фотографы во время матчей выхватывают вингера, поедающего на скамейке запасных всякую дрянь вроде зефирных косичек.

Каталонцы предпринимают все возможное, чтобы оградить игрока от возможных стрессов. Хотя тому, похоже, не так уж и плохо в Испании. К двадцати годам Дембеле входит в десятку самых высокооплачиваемых спортсменов Франции. Его суммарный доход за 2017 год составил 10,7 млн евро. Из футболистов больше него зарабатывают лишь Поль Погба, Антуан Гризманн, Карим Бензема и Франк Рибери.

Еще одной идеей руководства «сине-гранатовых» было приставить к Дембеле кого-то из игроков каталонского клуба. По их задумке «футбольный нянь» оказывал бы Усману помощь в налаживании связей с лидерами команды. Очевидными кандидатами на эту роль виделись его соотечественники Люка Динь и Самуэль Умтити, но удалось ли реализовать намеченный план – неизвестно. Хотя тот же Умтити и так постоянно находится рядом с Дембеле на тренировках.

A post shared by Ousmane Dembele (@o.dembele7) on Feb 19, 2018 at 1:58pm PST

Впрочем, у этой истории есть и обратная сторона. Существует мнение, что затянувшееся восстановление Дембеле – обычный спектакль, постановщиками которого выступают боссы «Барселоны». Якобы в контракте Усмана прописан целый ряд бонусов, причитающихся «Боруссии» в случае успешного выступления вингера. Так, к примеру, дополнительные 5 млн евро дортмундцы могут заработать в том случае, если француз примет участие в 25 матчах текущего сезона. А с учетом постоянных повреждений Дембеле явно выбивается из этого графика.

Но на тот случай, если эти слухи не подтвердятся, изворотливые СМИ уже готовят почву для новой трансферной саги с участием Дембеле. То ему прочат годичную аренду в «Челси», то отводят роль разменной монеты в трансфере Антуана Гризманна из «Атлетико». А согласно последним сводкам Усман готов на постоянной основе перебраться в «Арсенал». Где точно мы рискуем не увидеть Дембеле летом, так это в составе сборной Франции. Дидье Дешам обеспокоен отсутствием у вингера игровой практики и может лишить его путевки на ЧМ-2018.

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«Барселона» приобретала Усмана Дембеле на роль потенциальной замены Неймару. Пусть и не сразу, но в обозримом будущем. Но единственное, в чем французу пока удалось заменить Неймара, так это в роли избалованного ребенка. В столице Каталонии представители «блаугранас» носятся с Дембеле как оголтелые, а тот в ответ лишь демонстрирует свое фи. Содержание игрушки за 105 млн евро требует слишком много сил и внимания. А в «Барселоне», похоже, даже отдаленно не слышали о поговорке «У семи нянек дитя без глазу».

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press