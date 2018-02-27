Их было четверо. Каковы шансы у клубов ФНЛ в четвертьфинале Кубка России

Возобновляется футбольный сезон по-русски — с «холодком»: несколько матчей национального Кубка точно пройдут в глубоком температурном минусе. Помогут ли погодные условия четырем клубам из ФНЛ? Не факт. Понятно одно: «Луч-Энергия», «Шинник», «Авангард» и «Крылья Советов» способны «заморозить» соперников из РФПЛ и без помощи февральских стуж.

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Со сменой тренера командная игра в клубе из Владивостока стала отличаться от предсмертного рыка, который «тигры» издавали в голодную для себя осень 2017-го. Александр Григорян только начал работу в «Луче-Энергии», а его подопечные уже подхватили от специалиста вирус авантюризма в Кубке ФНЛ: они теряли позиции во время стандартов на своей половине поля и удивляли кошмарными пасами на соперника в нескольких метрах от собственных ворот. Но именно эти весельчаки разгромили на турнире непробиваемую «Ригу» (кроме матча с «Лучом» латыши пропустили один мяч в четырех встречах) и зарубились в финале с 8-й командой РФПЛ («Уралом»), уступив ей только в серии пенальти. А ведь кубковый соперник «Луча» — «Тосно» пропускает почти в каждом своем матче.

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Игра желто-синих строится через заброс в штрафную по флангу или центру. Дальше Бажев и Гордиенко пытаются забить мяч после толкотни с противником. Впрочем, здесь роль результативного игрока вакантна: все 9 голов «Луча» в Кубке ФНЛ были забиты разными футболистами. Тосненцы вряд ли разберут тактику соперника детально, ведь опасность может прийти от любого игрока «Луча-Энергии». Поэтому голы в ворота участников РФПЛ точно будут. Научиться бы еще коллективу Григоряна премудростям в обороне…

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Если в первенстве у «Шинника» достаточно средние показатели по разнице мячей (31-31), то защита своих ворот в Кубке для игроков Побегалова — как оборона Москвы: священная обязанность. Ни одного пропущенного гола и +1 в счете с каждым следующим раундом турнира (2:0; 3:0; 4:0) — феномен ярославцев прост и уникален одновременно. Рассчитывать на 5:0 в Хабаровске с местным СКА не стоит, но победа «Шинника» реальна. Ведь СКА — вторая с конца команда РФПЛ по пропущенным мячам в этом сезоне (37), а ее побед в официальных матчах болельщики ждут с 29 октября. Поэтому популярный интернет-мем можно перефразировать и на ярославский лад: «Что, пацаны, первый с 2004 года выход в полуфинал?».

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«Амкар» — клуб, манера игры которого вызывает приступ зевоты, как в ночь перед экзаменом. Но для футболистов «Авангарда» выход именно на уральцев вполне удачен: куряне часто ведут закрытый футбол в защите. И все же этот матч не станет сражением «автобусов», ведь команда Биджиева редко доводит дело до нулей и умеет превращать взятие ворот в искусство. Чтобы «съесть» пермяков, стоит попробовать излюбленный рецепт по голам после розыгрыша стандартов — в роли шеф-повара способен выступить замыкающий подачи Коробов. А нанести точный удар из-за пределов штрафной по силам Подоляку — его «выстрел» уже приносил победу над «Факелом».

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В случае использования всех своих козырей Андрей Тихонов вправе рассчитывать на сбой «Спартака». Как известно, команда Карреры теряется при игре от соперника. Поэтому «Крыльям» необходимо завладеть мячом с первых минут и включаться в активный прессинг при любой потере мяча — против такого лома итальянец еще не придумал приема. Оборона при Тихонове уже проявляла свои умения в текущем розыгрыше Кубка: в матче 1/16 финала против «Локомотива» смена позиций у защитников Зинкова, Башкирова и Мияйловича происходила чаще, чем изменение настроения у беременных, из-за чего форварды красно-зеленых просто запутывались.

На Пафосе. Кому нужен Кубок ФНЛ

Но для общего успеха самарцам нужно действовать на контратаках: домашний матч с «Атлетиком» показал, как просто превратить фланговых защитников «Спартака» в тамагочи. «Переплавлять» же успешные действия защиты и опасные контратаки в замыкание мяча способен главный бомбардир «КС» в этом сезоне — Сергей Корниленко. Поэтому болельщикам красно-белых рано планировать финальный выезд в майский Волгоград.

Кубок России-2017/18. 1/4 финала 27 февраля «СКА-Хабаровск» – «Шинник» «Амкар» — «Авангард» 28 февраля «Крылья Советов» — «Спартак» «Тосно» — «Луч-Энергия»

Текст: Дмитрий Темников

Фото: пресс-служба ФНЛ