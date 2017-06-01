Иван Кордоба: «Манчини не только требует покупать звезд. Он еще и знает, что с ними делать»

Роберто Манчини назначен главным тренером «Зенита». Еженедельник «Футбол» обратился к экс-защитнику сборной Колумбии и миланского «Интера» Ивану Кордобе, который трижды под руководством Манчини побеждал в чемпионате Италии. Отыгравший в миланской команде 12 лет футболист, рассказал, к чему стоит готовиться болельщикам «Зенита».

«Его команды всегда доминируют»

— Как правильно охарактеризовать Роберто Манчини?

-Он — большой тренер. Подчеркнутый максималист. Всегда хочет решать самые высокие задачи, соответственно и рассматривает предложения только тех клубов, которым этим задачи по силам. Для Манчини важно, чтоб его амбициями на достижение результата быстро проникались и руководители, и футболисты.

— Предыдущие клубы Манчини много тратили на трансферном рынке. Справедливо мнение, что он готов работать только там, где ему в массовом количестве будут покупать звезд?

-Скорее да. Без больших по меркам Европы мастеров едва ли реально добиться результата, который хочет увидеть и клуб, и сам тренер. Поэтому пожелания весомо потратиться на игроков, со стороны Роберто выглядят, наверное, логично.

Важно здесь и другое — Манчини умеет со звездами работать. Это качество его выделяет. Он знает, как использовать сильные стороны футболистов, знает, как сделать их помощниками в создании победной атмосферы. Ведь звезды — привыкли бороться за титулы, они победители по духу.

Когда в команде есть люди, для которых обязательное стремление к победе в каждой встрече — обычное состояние, то эта команда гораздо быстрее обретает нужный для выигрыша трофеев менталитет.

— Перейдем на футбольное поле. В чем тренерское кредо Манчини?

— Мы пока не знаем, каким окажется при нем состав «Зенита». Но для этого тренера важно, чтоб его команда играла в агрессивный футбол — умела доминировать, использовать преимущество во владении мячом. Для этого созидатели должны по максимуму действовать на своих сильных качествах. Соответственно, игра команды у Роберто строится так, чтоб атакующие футболисты, те кому и придется это доминирование над соперником создавать, могли раскрыть свои козыри полностью.

— Звучит оптимистично. А то регресс некоторых зенитовцев часто объясняют неумением бывших тренеров задействовать сильнейшие стороны своих игроков.

— Впрочем, не подумайте, что ставка на агрессию в атаке — единственный приоритет Манчини. Я был защитником. Требования к игре без мяча и организации обороны на своей половине поля у него тоже очень высоки. Чтобы команда могла много времени проводить в атаке, она должна часто и быстро отбирать мяч. Поэтому футболистам, особенно тем, кто больше времени проводит на своей половине, требуется досконально освоить важнейшие принципы перестроений, взаимостраховки, понять, что делать в ситуациях, которые считаются стандартными, и как быть, если действие соперника просчитать гораздо труднее.

«Любимая схема 4+4+2»

— Какая у Манчини любимая тактическая схема?

— Если говорить простым языком, то чаще он предпочитает 4+4+2. Сужу по тому, как мы при нем играли в «Интере» и по наблюдениям за другими командами Манчини. А вот вариации использования этой схемы в отдельном матче могут быть разными и зависеть от многих условий — как играет соперник, кто у Роберто сегодня в атаке, что его футболисты готовы в этот день показать. Например, он часто использовал ромбообразное построение футболистов в середине поля, что позволяло быстро переходить в атаку и не отдавать сопернику много пространства в случае потери мяча.

— Что Роберто за человек?

— Чтоб эффективно управлять командой и чувствовать ее психологическое состояние, он постоянно контактирует с футболистами. Не только по рабочим вопросам. Расспросить может и о делах в семье, и о детях, и о нефутбольных увлечениях. В зависимости от ситуации может отдельно поговорить с игроками, которые на данном этапе чаще сидят на скамейке.

— Проблема «Зенита» последних лет — отсутствие в команде молодежи, особенно из местных воспитанников. Новое руководство клуба заявило, что намерено эту проблему решать, но с подходами Манчини это не очень вяжется.

— Думаю, несправедливо считать, что при Манчини дорога в команду для молодежи будет закрыта.

Вспомните Марио Балотелли, с которым работал в Манчини в «Манчестер Сити», а до этого в «Интере». Талант Марио бросался в глаза, но тогда он был именно молодым, а вовсе не состоявшимся футболистом. Но Роберто ему доверял, хотя и в Италии, и в Англии перед тренером стояли максимальные задачи. А дебютировал Балотелли у нас в «Интере», на всякий случай, в 17 лет.

Для Манчини важно, чтоб юные мастера не только выделялись какими-то сильными качествами и чем дальше, тем выделялись ими чаще, но и готовность быстро проникнуться максимализмом тренера. Сам Роберто способен быстро привить молодым игрокам психологию чемпиона, допускаю, что зарядить своими амбициями, ему хватит и сборов. А дальше перспективы футболистов зависят уже от них — смогут ли они быстро обрести менталитет чемпиона и доказать Манчини свою готовность к достижению больших целей.

— Успехи Манчини в национальных чемпионатах пока не получили продолжения в еврокубках. Он даже в полуфинал Лиги чемпионов и Лиги Европы свои команды не выводил. В чем видите причину? Ведь амбиции руководства «Зенита» гораздо дальше, чем возвращения золота чемпионата России, да и Кубок УЕФА в клубной коллекции уже есть.

— На мой взгляд, отсутствие у Манчини большого результата в еврокубках — скорее стечение обстоятельств. Если вы присмотритесь к результатам его команд в Европе, то увидите, что часто для лучшего результата не хватало совсем чуть-чуть. В следующий раунд соперники проходили с минимальным преимуществом или даже за счет гола на чужом поле. Так было, когда мы остановились в шаге от полуфинала Лиги чемпионов после матчей с «Вильярреалом», в следующем сезоне пропустили дальше в плей-офф «Валенсию» и вовсе после двух ничьих. Но тот проект — «Интер»середины «нулевых» был очень мощным и перспективным — почти все приглашенные Роберто футболисты усиливали команду, она прогрессировала, мы вышли на стабильно высокий уровень — в плей-офф Лиги чемпионов играли постоянно. И чувствовали, что все вместе двигаемся к победе в этом турнире. Ее вскоре и достигли, но уже без Манчини.

— Какая репутация у него в Италии?

— Обычная для топ-тренера. Как только в большом европейском клубе освобождается место главного тренера, Манчини обычно называют среди главных кандидатов. А его команды — главными фаворитами.

Текст: Максим Михалко

Фото: Global Look Press, официальный сайт «Интера»

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Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»