Итальянская драма. История Массимо Карреры в «Спартаке»

Массимо Каррера покидает «Спартак». И теперь это не просто слухи: сегодня пресс-служба красно-белых объявила о расторжении контракта с итальянцем. Еженедельник «Футбол» вспоминает историю самого успешного тренера москвичей за последние годы — от смены Дмитрия Аленичева и победы в чемпионате России до скандала с лайками и рокового поражения тульскому «Арсеналу».

На Евро-2016 Каррера работал в тренерском штабе сборной Италии вместе с Антонио Конте. После турнира «Граф» перешел в «Челси», но Массимо не поехал в Лондон, так как у команды было полно своих специалистов. И все же Конте не бросил друга, предложив его кандидатуру тренеру вратарей «Спартака» Джанлуке Риомми. Он посоветовал Карреру руководству клуба, и Леонид Федун нашел еще одного помощника Дмитрию Аленичеву.

С «Арсеналом» у Карреры особые отношения: туляки были соперниками «Спартака» в его первом официальном матче национального первенства. Вчера же «оружейники» поставили точку в красно-белой карьере Массимо.

После домашнего поражения кипрскому АЕКу в квалификации Лиги Европы из клуба ушли Дмитрий Аленичев и Егор Титов. Массимо был назначен и.о. на два матча, пока «Спартаку» не найдут нового главного тренера. Дебют итальянца произошел во втором туре чемпионата против «Крыльев Советов».

Массимо Каррера ушел с поста тренера «Спартака»

В итоге главы клуба не договорились с Курбаном Бердыевым, поэтому 17 августа Каррера был назначен новым главным тренером до лета 2018 года. Массимо стал первым специалистом в истории «Спартака», который дебютировал с москвичами так успешно: за 12 встреч команда набрала 28 очков из 36 возможных. Первый круг они завершили на первом месте, а главными воспоминаниями от осени-2016 стали победы над ЦСКА (3:1)

и «Амкаром» (1:0) из-за пушечного гола Глушакова в добавленное время.

Весной 2017-го победы только прибавлялись. В этот период праздничные фотографии из раздевалки стали спартаковской традицией.

Выиграв у ЦСКА (2:1) в 26-м туре, болельщики почти убедились — «Спартак» не отдаст первого места. А фотографы наделали кучу снимков Карреры-триумфатора.

6 мая. Промес забивает «Томи» с пенальти, а столичный клуб побеждает с минимальным счетом и практически обеспечивает себе чемпионство. Но Карреру это не устроило: итальянец высказал своим футболистам за пассивные действия на поле, а сам не пошел на послематчевую пресс-конференцию.

Но уже на следующий день суровый Массимо подобрел. «Зенит» проиграл «Тереку» и потерял теоретические шансы на победу в РФПЛ. Красно-белые выиграли российское «золото» впервые с 2001 года, а фанаты и футболисты «Спартака» гуляли в ночь на 8 мая.

Через 10 дней «Спартак» отпраздновал триумф на «Открытие Арене» после игры с «Тереком»

Первый трофей Карреры-тренера

В окружении семьи

РФПЛ. 29 тур. «Спартак» — «Терек» — 3:0. Как «красно-белым» вручали чемпионский кубок. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Сезон 2017/18 начинался не менее удачно. Впервые в своей истории столичный клуб взял Суперкубок России.

Но дальше пошли ничьи с «Динамо» и «Тосно», поражения ЦСКА, «Локомотиву» и «Зениту». И все равно болельщики поддерживали своего тренера.

Групповой этап Лиги чемпионов стал самым контрастным периодом в спартаковской карьере Массимо. По большей части впечатления от участия в еврокубке совсем не радостные: 0:7 от «Ливерпуля», две ничьи с «Марибором».

Но одним из главных триумфов «Спартака» эпохи Карреры стала разгромная победа над «Севильей» (5:1)

Пятерочка. Как «Спартак» провел один из своих лучших матчей в XXI веке

В тот вечер специалист не сдерживал эмоций

Победа над «Зенитом» (3:1) в конце ноября так впечатлила Карреру, что он признался в любви всем — и игрокам, и болельщикам, и клубу

А вот 2018-й год не задался с самого начала. Джикия получил серьезную травму, команда вылетела из 1/16 финала Лиги Европы, да и нулевая ничья с «Локомотивом» не позволила красно-белым подобраться к первой строчке в Премьер-лиге.

Шанс догнать «железнодорожников» был, но «Спартак» забуксовал в концовке первенства и лишился даже второго места, проиграв «Динамо» в последнем туре. А главной весенней неудачей стало проигрыш «Тосно» в полуфинале Кубка России на «Открытие Арене» в день рождения клуба. Ох уж эта серия пенальти…

А тут еще и расставание с Романом Пилипчуком добавило негатива. Перед майской игрой с «Ростовом» помощник итальянца объявил об уходе, а Каррера заявил: «Я прочитал про решение Пилипчука в газетах. Такое прощание не очень красиво не только для меня, но и для клуба. Я рано или поздно найду объяснение для себя». По мнению многих аналитиков, после этого ухода «Спартак» стал чисто карреровским.

Третий сезон Массимо в столице получился слишком скандальным. Во-первых, его команда вылетела из ЛЧ, проиграв ПАОКу в 3-м раунде квалификации. Главный тренер не был услышан игроками

Греческое болото. «Спартак» завязнул в игре с ПАОКом

Во-вторых, произошла ссора между тренером и игроками. Массимо отчислил из состава Глушакова и Ещенко сразу после истории с лайками к видео актера Назарова. Вот этот пост, ставший наделавший столько шума

В-третьих, игра совсем не ладилась. Промес потерял мотивацию и уехал в Испанию, а из командных комбинаций удавались только дальние забросы. До вчерашнего дня москвичи забивали только после стандартных положений.

Каррера стал чаще благодарить приходящих на стадион болельщиков, которых становилось все меньше

Но это не впечатлило руководство, и после домашнего поражения от «Арсенала» оно решилось на увольнение Массимо. Историческое фото: последние попытки итальянца помочь красно-белым.

Теперь командой будет руководить Рауль Рианчо. Испанец пришел сюда летом и стал помощником Карреры, а теперь кинут в спартаковское пекло. Круговорот продолжается?

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев, Спорт-Экспресс, Global Look Press

Видео: YouTube