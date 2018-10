Испанский супермен, кошмар «Баварии» и первая отставка сезона. Главные события 7-го тура Бундеслиги

Пако Алькасер снова на высоте, «Бавария» крупно проигрывает, а «Штутгарт» увольняет тренера. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 7-го тура Бундеслиги.

Испанский супергерой

В 7-м туре чемпионата Германии «шмели» принимали «Аугсбург». В этой встрече снова отличился Пако Алькасер, арендованный у «Барселоны» в этом году. Он вышел на замену на 60-й минуте и за это время оформил хет-трик. Самым важным голом стал мяч со штрафного на 96-й минуте матча, который принес победу дортмундцам — 4:3. Испанец стал настоящим героем для болельщиков «черно-желтых», ведь он не впервые совершает героические поступки. На данный момент нападающий отметился 6 точными ударами за 3 игры чемпионата Германии.

Кошмар в Мюнхене

3 удара в створ — 3 гола. Именно такая статистика была у «Боруссии» М в матче с «Баварией». Уже к 16-й минуте мюнхенцы горели 0:2. Голами отметились Плеа и Штиндль. Никто не мог понять, что происходит. Затем «красные» перехватили инициативу в матче. На 68-й минуте Роберт Левандовски даже забил гол, но мяч не засчитали из-за офсайда. Окончательный счет встречи установил Херрманн: полузащитник обыграл Хуммельса в штрафной и сильным ударом вонзил мяч в сетку. Итоговый счет — 3:0 в пользу «гладбаха».

Первая отставка тренера

В 7-м туре «Ганновер» дома обыграл «Штутгарт» — 3:1. «Автозаводцы» с 5 очками переместились на последнюю строчку чемпионата Германии. После этого руководство «швабов» решило уволить главного тренера команды Тайфуна Коркута. Это увольнение стало первым в этом сезоне Бундеслиги.

Цифры тура

300 — столько игр провел Арьен Роббен за «Баварию» во всех турнирах. В матче 7-го тура с «Боруссией» М голландец вышел в стартовом составе, а на 46-й минуте был заменен. Сама встреча закончилась поражением мюнхенцев — 0:3.

6 — такое количество голов забил Пако Алькасер за 3 игры в Бундеслиге. Испанец повторил рекорд 1963 года — столько же тогда наколотил Герт Дорфул.

6 — @paco93alcacer (@BVB ) is the only player beside Gert Dörfel (Hamburg, 1963) to score 6 goals in his first 3 #Bundesliga appearances. Historic. #BVBFCA pic.twitter.com/GNvfUHIs2D — OptaFranz (@OptaFranz) October 6, 2018

Джейдон Санчо в десятый раз отдал голевую передачу в чемпионате Германии. Футболист достиг этой отметки в возрасте 18 лет, 6 месяцев и 11 дней. Только Кай Хавертц добился того же результата раньше: тогда ему было 18 лет, 6 месяцев, 6 дней.

10 — @Sanchooo10 (@BVB ) ist bei seinem 10. Assist in der #Bundesliga 18 Jahre, 6 Monate und 11 Tage alt – nur Kai Havertz war bei seiner 10. Vorlage jünger (18 Jahre, 6 Monate und 6 Tage). Youngster. #BVBFCA — OptaFranz (@OptaFranz) October 6, 2018

Неудачники тура

В воскресенье «Байер» ездил к «Фрайбургу». Встреча закончилась вничью — 0:0. Вроде обычный матч, но это не так. Леверкузенцы нанесли 14 ударов в ворота хозяев, но ни один из них не попал в створ.

Болельщик тура

В минувшем туре гельзенкирхенцы обыграли в гостях «Фортуну» — 2:0. Героем матча стал болельщик хозяев, который в двух руках смог унести 7 стаканов пива и одну сосиску. Просто бог!

My hero of the Bundesliga weekend — this Fortuna Düsseldorf fan. Carrying at least seven beers *and* a bratwurst. #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/xjCG2nHKxa — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) October 7, 2018

«Старик» тура

7-й тур открылся матчем «Вердера» с «Вольфсбургом». Встреча закончилась победой бременцев -2:0. На 75-й минуте на поле вышел Клаудио Писсаро, которому 40 лет. Футболист стал первым зарубежным игроком в Бундеслиге, игравшим в таком возрасте.

4 — @pizarrinha is just the 4th outfield player to play a Bundesliga game aged 40+ and the 1st foreign player to do so. Oldie. @werderbremen_en #SVWWOB pic.twitter.com/684XYkdzpK — OptaFranz (@OptaFranz) October 5, 2018

Встреча тура

Матч «Боруссии» Д с «Аугсбургом» запомнится зрителям не только зарубой, но и встречей двух братьев Гетце. Одному из них удалось отличиться — Марио забил 3-й мяч за «шмелей».

Цитата тура

«Я не помню, чтобы «Бавария» играла так плохо. Это не имеет никакого отношения к современному футболу. Без энтузиазма, без языка тела, они даже не потрудились идти в дуэли»

— Лотар Маттеус о последнем поражении «Баварии» в Мюнхене.

Результаты 7-го тура

Вердер – Вольфсбург – 2:0 (1:0)

(Классен, 35, Эггештайн, 86).

Боруссия Д – Аугсбург – 4:3 (0:1)

(Алькасер, 62, 80, 90, Гетце, 84; Финнбогасон, 22, Макс, 71, Грегорич, 87).

Фортуна – Шальке – 0:2 (0:0)

(Маккенни, 47, Бургшталлер, 53).

Майнц – Герта – 0:0.

Ганновер – Штутгарт – 3:1 (2:0)

(Вуд, 30, 45, Бебу, 90; Гомес, 50).

Бавария – Боруссия М – 0:3 (0:2)

(Плеа, 10, Штиндль, 16, Херрманн, 88).

Фрайбург – Байер – 0:0.

Хоффенхайм – Айнтрахт – 1:2 (0:1)

(Нелсон, 82; Ребич, 40, Йович, 46).

РБ Лейпциг – Нюрнберг – 6:0 (4:0)

(Кампль, 3, Поульсен, 7, Забитцер, 21, 55, Вернер, 32, 59).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 6 — Алькасер (Боруссия Д), 5 — Дуда (Герта), Плеа (Боруссия М)

Текст: Роман Шлуинский

Фото: Global Look Press