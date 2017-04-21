Инструкция по применению. Чем и зачем живут успешные частные клубы из небольших населенных пунктов

Частные клубы в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ) можно пересчитать по пальцам одной руки. Да и то с оговорками. Владеющий «Зенитом» «Газпром» принадлежит государству. «Локомотив» содержит «РЖД» – естественная монополия. У ЦСКА титульный спонсор «Россети», а кредит на строительство стадиона выдал ВЭБ. В «Спартаке» прямых госденег нет, но свое состояние владельцы клуба заработали на торговле нефтью. Нельзя придраться, пожалуй, только к «Краснодару», но его президент Сергей Галицкий регулярно повторяет, что футбол в России – это не бизнес. Значит ли это, что частные клубы в России – утопия? В поисках ответа мы обратили внимание на основание пирамиды профессионального футбола в стране – второй дивизион, соревнования в котором проводит Профессиональная футбольная лига (ПФЛ).

Дебютный полет

Футбольный клуб «Чайка» был основан в 1997 году – раньше, чем ФК «Краснодар». Но в отличие от него команда из села Песчанокопское долгое время выступала в любительских соревнованиях. И только в 2016-м, после выигрыша первенства области, «Чайка» получила профессиональный статус и заявилась во второй дивизион. Для президента и основателя «Чайки» своя команда – возможность вернуться в большой футбол. Андрей Чайка, владелец одноименной фирмы, занимающейся поставками смазочных материалов для автомобилей, в свое время играл в юношеской сборной России, но закончил спортивную карьеру из-за травмы. К идее сделать клуб профессиональным он пришел постепенно. «Мысль создать команду, играющую на первенство области, родилась в разговоре с другом, с которым мы вместе долго шли по футбольной карьере, – вспоминает Чайка. – Он до сих пор работает у нас тренером. На первых порах все делали сами: и набирали состав, и тренировали, и работали менеджерами. Поначалу ребята у нас играли после работы, но постепенно остались только те, кто занимался исключительно футболом. И когда выиграли чемпионат области, заявились в ПФЛ».

Дебютировала «Чайка» неплохо – первую часть сезона закончила на шестом месте среди 16 участников группы «Юг». Владелец доволен, но ставит задачу по итогам сезона попасть в первую пятерку.

«Чайку» выделяет активный по меркам второй лиги маркетинг. В преддверии одного матча клуб может выпустить три видео: краткую афишу-рекламу, подробный сюжет о команде и сопернике, шутливый ролик на основе известного фильма. Обзоры игр, интервью с игроками и тренерами в разных форматах, репортажи со сборов – всего этого в избытке. А по соседству милые новости, какие можно встретить, пожалуй, только во второй лиге. Например: «Президент клуба подарил команде новый автобус». Но они скорее подчеркивают близость клуба к своим болельщикам – смотрите, для этих ребят хороший автобус уже за радость, потому что они не какие-то зажравшиеся звезды.

«Офис клуба находится в Ростове, команда тренируется тут же – так удобнее, да и не любого футболиста прельщает перспектива жить в селе, – рассказывает Андрей Чайка. – Но директором по маркетингу у нас работает девушка из Песчанокопского. Ее пока нельзя назвать состоявшимся профессионалом, она только учится, но у нее горят глаза, ей интересно – для меня это самое главное. Тем более, мы только начинаем. Вообще пока персонала немного, я подбираю его сам. Мне важно поговорить с человеком, увидеть его желание работать. Зарплаты у нас процентов на 20 выше, чем в среднем по району, но не это главное. Важно, чтобы человек выкладывался, с каждым разом сам улучшал свои результаты».

Сейчас на игры «Чайки» ходят в среднем около 600 человек. Владелец клуба рассчитывает на аншлаги уже в ближайшем будущем. Стадион, который он реконструировал (было установлено новое табло, перестелено поле, отремонтированы раздевалки; сейчас устанавливаются прожекторы, строится гостиница и закладывается многофункциональный спортивный центр) и который скоро будет передан в собственность клуба, вмещает около 2 тыс. зрителей. Заполнить его – амбициозная задача, учитывая, что в Песчанокопском, расположенном в 150 километрах от Ростова-на- Дону, проживает всего 10 тыс. человек. Так что ждут здесь на трибунах и болельщиков из соседних районов. Но имеет значение не только количество.

«Хочется, чтобы правильно болели, – добавляет Андрей Чайка. – Пока для наших зрителей футбол как театр. Прийти, посмотреть спокойно, сфотографироваться на красивом стадионе… Мы стараемся развлекать публику: приглашаем артистов, проводим лотереи, даем выступать детям».

Денег на свой клуб бизнесмен не жалеет. Говорит, все обеспечение у команды: экипировка, транспорт, медицина, питание, сборы – на уровне не второй, а первой лиги. И подтверждает это цифрами: годовой бюджет «Чайки» – почти 100 млн рублей, вдвое выше среднего для ПФЛ. При этом расходы на инфраструктуру: реконструкцию стадиона, укладку второго поля, строительство гостиницы – Чайка считает отдельно. А они доходят 400 млн. Но главное, что показывают эти вложения, серьезное отношение владельца к делу, гарантирующее «Чайке» хорошее будущее.

Билет в большой футбол

Футбольный клуб «Афипс» организовал генеральный директор «Краснодаргазстроя» Андрей Андреев. Его компания работает по всей стране, строит огромные газопроводы, а для поселка Афипский в Краснодарском крае является градообразующей. Но футбольный клуб не социальная нагрузка, а дело жизни, крайне важное для его основателя. «Это дань памяти моего сына. Именно он в свое время уговорил меня построить в Афипском стадион, – объясняет бизнесмен. – Сказал: «Папа, если есть возможность, надо помочь». В апреле 2012-го Андрей Андреев – младший попал в аварию. Следующий год вместил в себя сложные операции, казалось бы, успешную реабилитацию, проблемы с восстановлением, многочисленные вопросы к действиям врачей, новые хирургические вмешательства…

Именно в это время был создан любительский футбольный клуб «Афипс» и благотворительный фонд имени Андрея Андреева. 19 апреля 2013 года они вместе открыли в Афипском новый стадион под названием «Андрей-Арена». А 25 мая Андрея Андреева – младшего не стало. «Трагедия все меняет в жизни, – говорит его отец. – Если бы не она, может, этого ничего и не было бы. А я считаю, все это делает мой сын моим руками».

Основную миссию клуба Андрей Андреев – старший определяет так: «Делать жизнь людей в Афипском хоть немного лучше». И «Афипс» – это не просто футбольная команда, а основной центр притяжения 20-тысячного поселка. Даже открытие нового тренировочного поля (уже третьего) здесь превращают в настоящий праздник – с рок-концертом и выступлением чирлидерш. Кроме того, футбольный клуб – это еще и социальный лифт. «Я даю молодым местным ребятам шанс попасть в большой футбол, – говорит Андреев. – Контрактами никого не держу, заключаю трудовые договоры на сезон, и, если парня заметят в другом клубе, с удовольствием отпущу. И они об этом знают, в этом идея клуба».

Это четкое понимание своих задач и возможностей – один из залогов устойчивости для небольшого клуба. Излишние амбиции погубили уже не одну команду. Тем более в российских реалиях выход на новый уровень означает резкий рост расходов на состав, на соответствие новому регламенту, но не ведет к сопоставимому росту прибыли: со спонсорами сложно на всех этажах российского футбола, а на доходы от телетрансляций не могут полагаться даже в РФПЛ. Хотя спортивной составляющей это никак не отменяет. Андреев требует от своей команды показывать яркую игру, а главное – полностью выкладываться в каждом матче. Причина проста – иначе люди не придут на стадион. Так что всю свою трехлетнюю профессиональную историю «Афипс» уверенно держится среди лидеров южной группы, а главная трибуна «Андрей-Арены» сейчас заполняется на 80–90 процентов.

Оклад футболиста в «Афипсе» – от 45 до 55 тыс. рублей, а за каждую победу команда получается премиальные в размере 500 тыс., их распределяет тренерский штаб, не забывая и о персонале: массажисте, водителе и прочих. Для сравнения: средний доход футболиста ПФЛ с учетом премиальных – 55–60 тыс. рублей. «Наш бюджет чуть выше среднего, около 70 млн, – рассказывает Андрей Андреев, – потому что мы активно развиваемся: построили поле, есть своя молодежная команда. Ребята в школе все экипированы, приятно смотреть на них. Это тоже деньги, хотя и небольшие. Зато все очень стремятся попасть в основной состав».

***

«Чайка» и «Афипс» далеко не единственные частные клубы в ПФЛ. В той же группе «Юг» есть еще «Биолог-Новокубанск», «Армавир», «Машук-КМВ». В других группах можно назвать «Солярис» (Москва), «Домодедово», «Витязь» (Подольск), «Динамо-Санкт-Петербург». Что характерно, в основном эти команды показывают неплохие спортивные результаты. А вот вопрос, насколько эти проекты можно считать бизнесом, остается открытым. «С одной стороны, это чистое меценатство, наш клуб не может зарабатывать, – рассуждает Андрей Андреев. – Но можно посмотреть глубже. В нашей строительной компании работает больше 2 тыс. человек. То есть с ней связаны, с учетом семей, 6–7 тыс. афипчан. И если мы увлекаем людей футболом, спортом, то получаем более здоровое поколение. А значит, и более здоровых работников».

Андрей Чайка, в свою очередь, верит, что и в российских условиях футбольные клубы могут быть прибыльными. «Понятно, мы не Европа, где в четвертом дивизионе на футбол может прийти 10 тыс. человек – и все в атрибутике, – говорит он. – У нас народ чаще занят решением более насущных проблем. Однако я верю: со временем при правильной системе и мы сможем зарабатывать. Но надо, чтобы сошлось много факторов, которые зависят не только от одного желания хозяина или президента клуба».

Пока же футбол в России все-таки не может обходиться без помощи властей. В среднем клуб ПФЛ способен самостоятельно привлекать не более 30% в собственный бюджет. И надо понимать, что в самом факте участия субъектов Российской Федерации в финансировании клубов второго дивизиона нет ничего ужасного. Во-первых, речь тут не идет о гигантских расходах на трансферы и зарплаты игроков, а во-вторых, наличие профессиональной команды в регионе позволяет развиваться всему виду спорта – без них же, как правило, чахнут и детские школы.

«Развитие физкультуры и спорта – это совместная компетенция федеральных и в первую очередь региональных органов власти, и они должны найти возможности на обеспечение затрат на спорт и футбол в частности, – отмечает президент ПФЛ Андрей Соколов. – Важность задачи развития футбола была отмечена и на тематическом Президентском совете по физкультуре и спорту. К сожалению, в некоторых регионах, где есть и мог бы быть футбол, это пока не выполняется».

Меньше всего вопросов, конечно, к южным регионам. И этому есть логичное объяснение. «Мы, южане, с детства играем в футбол, – объясняет Андрей Андреев тот факт, что именно в южной части России чаще появляются частные клубы. – К футболу приобщены сильнее, чем в средней полосе и тем более на севере. Зато на лыжах не бегаем. Нас тянет к игре. Как, например, Сергея Галицкого, который здесь же, в Лазаревском родился. Сказывается климат, прививается любовь к игре. Вот и получается хорошая футбольная атмосфера».

Текст: Дмитрий Христич

Материал из журнала «СБК. Спорт Бизнес Консалтинг» №1 (28) март 2017

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