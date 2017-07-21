Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть IV: от Краснодара до Москвы

Еженедельник «Футбол» оценивает бюджеты клубов РФПЛ, называет самых ценных игроков и ищет нематериальные активы, с помощью которых команды будут решать свои задачи на сезон.

«Краснодар» (Краснодар)

Цель на сезон: попадание в тройку призеров чемпионата

Материальные активы

Бюджет: 70 млн евро*

Источник: Сергей Галицкий

В Краснодаре незаметно завершилась смена главной футбольной команды. Вместо отмирающей «Кубани», которая существует за счет подачек из кормушки краевого бюджета, на первый план региона вышел «Краснодар», существующий благодаря гениальной работе Сергея Галицкого. Точную цифру бюджета «быков» так никто и не назвал. По некоторым данным, он колеблется в районе 70–80 млн долларов. При этом Галицкий вкладывает деньги не только в футбольный клуб. В прошлом году, например, он построил замечательный стадион, на который потратил в общей сложности около 20 млрд рублей, и планирует вложиться еще больше (Виталий Мутко недавно отметил, что на краснодарской арене будет использоваться недешевая система видеоповторов). Кроме того, предприниматель финансирует реконструкцию краснодарского кинотеатра «Аврора», на которую потратит примерно 600 млн рублей.

Нематериальные активы: амбиции Сергея Галицкого

Стадион «Краснодар» – одна из главных достопримечательностей города. Фасад Колизея, уникальное круглое табло, растянувшееся по всей стене, умный газон с автоматической регулировкой температуры и кислорода, красивая площадка вокруг стадиона – все это о новой арене «быков». Неудивительно, что по итогам сезона средняя посещаемость краснодарцев увеличилась на 120% и составляет около 23 тысяч зрителей. «Краснодар» пользуется популярностью даже у режиссеров: недавно Данила Козловский завершил на нем съемки нового футбольного фильма. Правда, высокая популярность, отличные оценки от всех спортивных журналистов и куча современных фишек не помогли достигнуть городу главного: Краснодар не вошел в число городов, которые примут ЧМ­-2018. А вице­-премьер РФ Виталий Мутко назвал главную причину этого: «Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45. Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали. В регионе есть Сочи: нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу. Какой город выкинуть? Сожалений было и больше: Ярославль – центр Золотого кольца. Но нужно было всего 12 стадионов».

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Самый дорогой игрок: Федор Смолов (12 млн евро)

Смолов уходит в «Спартак» или в «Зенит». Смолов ставит ультиматум «Краснодару». Новости о главном форварде страны заполнили ленты всех спортивных медиа. Полгода назад Федор в интервью еженедельнику «Футбол» говорил, что хочет уехать в Европу. Но получил травму, поэтому слухов об интересе к нему от западных команд стало меньше. Хейтеры ищут подвоха в подписке Массимо Карреры на Смолова в инстаграме и в отсутствии нападающего на презентации новой формы «Краснодара». Остальные надеются: Федор выздоровеет и поразит Европу своими голами.

«Зенит» (Санкт­-Петербург)

Цель на сезон: победа в чемпионате

Материальные активы

Бюджет: 160 млн евро*

Источники: структуры «Газпрома», собственные доходы

Контрольный пакет акций самого богатого клуба России принадлежат «Газпромбанку». Сотрудничество с государственной энергетической корпорацией началось еще в середине 1990­-х, когда «Зенит» с трудом выбрался из первого дивизиона, а в декабре 2005 года «Газпром» стал единолично главным спонсором питерцев. С того момента клуб выиграл четыре чемпионства, три национальных кубка, а главное – Кубок и Суперкубок УЕФА. В настоящее время бюджет «Зенита» стабильно держится на отметке в 160 млн евро, несмотря на то что последние два сезона команда в Лигу чемпионов не попадала. Также среди миноритарных акционеров клуба – АО «Ломо», ООО «Оазис плюс», Леноблкомимущество, Комитет имущественных отношений Петербурга (КИО), ОАО «Каравай», ООО «Страйк» и даже Фонд развития и поддержки СМИ. В 2016­-м «Зенит» заключил контракт с авиакомпанией «Россия» на 1,5 млн евро. Всего у питерцев около 30 партнерских соглашений, среди которых – фундаментальный «Газпром» и его АЗС «Газпром нефть». Последние выплатят по партнерскому соглашению до 2019 года 90 млн евро.

Нематериальные активы: нестандартность мышления Сергея Фурсенко

Главная радость болельщиков «Зенита» – это возвращение Сергея Фурсенко. «Мы должны выиграть три еврокубка за 10 лет и построить новый большой стадион» – так наполеоновские планы в 2006 году обозначил президент «Зенита». Фурсенко вскоре стал президентом РФС и пообещал, что с ним сборная России выиграет домашний чемпионат мира. У «Зенита» появился стадион, который, как и «Петровский», официально принадлежит городу. Уже подсчитано, что стоимость эксплуатации новой арены будет обходиться порядка 10 млн евро в год. Сергей Фурсенко же с этого сезона вернулся на должность генерального директора «Зенита». «Мы хотим выиграть Лигу чемпионов. Когда это получится, мы посмотрим, но сейчас стремимся к этому», – поднял планку еще выше вернувшийся президент питерцев. Амбиции старого нового президента и современный стадион – главное «топливо» «Зенита» в предстоящем сезоне.

Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть II: от Махачкалы до Казани

Самый дорогой игрок: Леандро Паредес (13 млн евро)

Местные фанаты давно недовольны тем, что их клуб перестал выращивать воспитанников. В этом сезоне руководить «Зенитом» будет Роберто Манчини. Большие запросы на трансферы – черта итальянца. Питерцы уже подписали аргентинского хавбека Леандро Паредеса за 23 млн евро. Если в Аргентине воспитанник «Бока Хуниорс» выступал в роли box­to­box, то в Италии полузащитник закрепился в статусе опорника, так и не став важным игроком «Ромы». «Философия футбола Манчини – классическая итальянская. Думаю, что я в эту схему вписываюсь идеально», – заявил новичок питерцев.

ЦСКА (Москва)

Цель на сезон: победа в чемпионате

Материальные активы

Бюджет: 66–68 млн евро*

Источники: «Россети», «Аэрофлот», «Вертолеты России», КРОК, ЕКА

ЦСКА готовится провести первый полноценный сезон под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко. Белорусский специалист, возглавивший армейцев зимой, справился со своей задачей – вывести команду в Лигу чемпионов. Теперь его ожидает новое испытание – вернуть москвичам чемпионский титул. Генеральным спонсором армейцев с лета 2013 года является компания «Россети» – оператор энергетических сетей в России и одна из крупнейших электросетевых компаний в мире. Также в числе спонсоров команды значатся ведущая российская авиакомпания «Аэрофлот», одна из крупнейших IT­компаний России «КРОК» и топливная компания «ЕКА». «Что касается финансирования, то наш бюджет не меняется на протяжении долгого времени», – заявил по окончании прошлого чемпионата гендиректор армейцев Роман Бабаев. Следовательно, бюджет команды в новом сезоне составит около 75­-78 млн долларов. Именно такие цифры озвучивал в прошлом году президент клуба Евгений Гинер.

Нематериальные активы: Евгений Гинер

Ключевой фигурой в составе армейцев уже больше 15 лет является Евгений Гинер. За это время москвичи завоевали два десятка трофеев и стабильно квалифицируются в еврокубки. Благодаря его связям, авторитету и умению вести переговоры ЦСКА остается самой стабильной и образцовой командой РФПЛ последних лет. В прошлом году президент столичного клуба завершил один из главных проектов последних лет – постройку нового стадиона. ЦСКА пока что не проявлял большой активности на трансферном рынке, хотя ходит много слухов, связывающих клуб с подписанием новых игроков. Стоит отметить уход Зорана Тошича, который провел в команде семь сезонов. Однако даже имеющиеся в обойме армейцев игроки способны решать самые высокие задачи, что в последние годы доказывал предыдущий тренер Леонид Слуцкий.

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Самый ценный игрок: Марио Фернандес (16 млн евро)

Имена ключевых исполнителей ЦСКА прекрасно известны всем, кто хоть немного следит за РФПЛ: Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Понтус Вернблум. Но самый дорогой игрок команды по версии портала transfermarkt.de – Марио Фернандес. Бразильский защитник летом мог дебютировать в составе сборной России, однако ему помешала травма. Не исключено, что уже по ходу нового сезона почетное звание у него сможет отобрать Александр Головин. Недаром же появились слухи об интересе лондонского «Арсенала» к хавбеку.

«Спартак» (Москва)

Цель на сезон: победа в чемпионате, выход в плей­офф Лиги чемпионов

Материальные активы

Бюджет: 120 млн евро*

Источники: «Лукойл», ИФД «КАПИТАЛъ»

Общественность уже вовсю глумится над обилием спонсорских логотипов на новой форме красно­-белых. Всего на комплекте можно обнаружить названия 11 компаний, среди которых – холдинг «ИФД КапиталЪ», букмекерская контора Winline и другие. Половина из них тесно связана с генеральным спонсором «Спартака» – нефтяным гигантом «Лукойлом». В 2016 году чистая прибыль компании упала почти на 30%, но все равно составила почти 3 млрд евро. Глава «Лукойла» Вагит Алекперов дал понять, что финансирование клуба останется на прежнем уровне. Впрочем, по факту за все денежные вливания в «Спартак» отвечает владелец команды – вице­-президент «Лукойла» Леонид Федун. В 2016-­м журнал Forbes назвал босса красно­-белых одним из самых обсуждаемых отечественных миллиардеров и поставил его на 22-­е место рейтинга богатейших людей России. За прошедший год Федун не только сохранил эту позицию, но и увеличил свое состояние с 3,9 до 6,3 млрд долларов. Несмотря на это, разбрасываться деньгами он не намерен: в частности, основной бонус за выступление в Лиге чемпионов игроки получат только в случае выхода из группы.

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Нематериальные активы: авторитетные болельщики во всех социальных сферах

Спартаковцев легко найти в любом обществе, даже если они исповедуют противоположные взгляды. Пожалуй, самый влиятельный поклонник красно­-белых – министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Столь высокий пост отнюдь не мешает ему пользоваться смартфоном со спартаковским логотипом на чехле. Среди оппозиционно настроенной части населения тоже найдется много фанатов «народной команды». Давним и преданным болельщиком является актер Михаил Ефремов, прославившийся не только ролями в театре и кино, но и чтением саркастических стихотворений в проекте «Гражданин поэт». За «Спартак» болеют и музыканты совершенно разных жанров: от всемирно известного классического пианиста Дениса Мацуева до легенды русского рока Валерия Кипелова. Когда речь идет о «Спартаке», представители самых различных направлений и культур готовы объединиться в общем порыве, и в этом главная сила клуба.

Самый ценный игрок: Квинси Промес (20 млн евро)

В чемпионском сезоне голландец не так сильно выделялся на общем фоне, как раньше. Однако связано это лишь с тем, что вся команда стала играть на порядок лучше. Квинси по­-прежнему быстр, легок, прекрасно работает с мячом и постоянно держит в напряжении соперников. Недавно Промес заявил, что ему не терпится сыграть за «Спартак» в Лиге чемпионов, так что у клуба хорошие шансы сохранить главную звезду и поднять его стоимость в случае успешного

выступления в еврокубках.

*по версии Еженедельника «Футбол»

Текст: Юрий Алеманов, Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press

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