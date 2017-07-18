Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть II: от Махачкалы до Казани

Еженедельник «Футбол» оценивает бюджеты клубов РФПЛ, называет самых ценных игроков и ищет нематериальные активы, с помощью которых команды будут решать свои задачи на сезон.

«Анжи» (Махачкала)

Цель на сезон: остаться в Премьер-­лиге

Материальные активы

Бюджет: 8,8 млн евро*

Источники: Flodinal Limited, «Денеб», «Арси­-Групп»

В декабре прошлого года в «Анжи» произошли серьезные перемены: клуб объявил о смене владельца и необходимости продажи ведущих игроков из­за финансовых проблем. На место Сулеймана Керимова пришел Осман Кадиев, а бюджет махачкалинского клуба был сокращен на 40% относительно 2016 года. «Керимов сказал мне: «Или я закрываю «Анжи», или ты берешь и продолжаешь» – именно так прокомментировал ситуацию Кадиев. Титульным спонсором «Анжи» остается многопрофильный холдинг Flodinal Limited, договор с которым был подписан весной прошлого года. Также в числе спонсоров команды значатся строительная компания «Арси­Групп» и компания «Денеб», занимающаяся производством безалкогольных напитков. Примерный бюджет команды Кадиев озвучил еще зимой: «На следующий сезон, думаю, порядка 500–600 миллионов рублей у нас будет бюджет. Все – частные вливания: спонсорские, личностные». Руководство клуба не озвучивало конкретных целей на сезон, но, вероятнее всего, главной задачей махачкалинцев снова станет сохранение места в Премьер­лиге.

Нематериальные активы: Осман Кадиев и Сулейман Керимов

Помимо официальных спонсоров, финансовую поддержку клубу будут обеспечивать сам Кадиев и все тот же Керимов. Новый владелец «орлов» также обещал привлечь кого­то из местных бизнесменов. Летом в «Анжи» вновь произошло масштабное обновление состава: 11 человек покинули клуб, а на их место пришли 13 новичков. Поэтому важную роль в новом сезоне должен сыграть главный тренер Александр Григорян, которому, по сути, предстоит строить новую команду. «Шансы остаться в Премьер­лиге у «Анжи» появились после того, как я возглавил команду», – заявил Григорян по ходу прошлого сезона, когда клуб еще не обезопасил себя от вылета. Теперь тренеру предстоит повторить трюк со спасением «Анжи». Только на этот раз для выполнения задачи ему будет отведен не 3­месячный отрезок, а полноценный сезон. Хватит ли для этого его экспрессии или придется искать нестандартные ходы?

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Самый ценный игрок: Арсен Хубулов (1,8 млн евро)

Лидером команды в новом сезоне должен стать Арсен Хубулов, который перешел в «Анжи» по ходу зимнего трансферного окна. В 10 матчах РФПЛ 26­летний хавбек отметился пятью голами и двумя ассистами. И пусть четыре гола были забиты с пенальти, это не помешало ему завоевать симпатии болельщиков махачкалинского клуба. Помогать в атаке Хубулову будут арендованный у ЦСКА Константин Базелюк и экс­игрок «Тюмени» Хасан Мамтов, ставший вторым бомбардиром ФНЛ в минувшем сезоне.

«Урал» (Екатеринбург)

Цель на сезон: место в десятке

Материальные активы

Бюджет: 18 млн евро*

Источники: правительство Свердловской области, «Ренова», «Трубная металлургическая компания»

Финансовое состояние «Урала» относительно скромное, зато стабильное. Сумма, выделенная спонсорами на грядущий сезон, оказалась такой же, как и годом ранее, – 900 млн рублей. Три главных денежных источника вкладываются в клуб поровну: поскольку «Урал» принадлежит Свердловской области, 300 млн рублей поступило из местного бюджета, еще по 300 млн «шмели» получили от группы компаний «Ренова» и «Трубной металлургической компании» (ТМК). С учетом собственных доходов бюджет «Урала» приближается к 1 млрд рублей, но это все равно один из самых скромных показателей в лиге. Уральцам остается жалеть, что владелец ГК «Ренова» Виктор Вексельберг не особенно увлекается футболом. В противном случае человек, занимающий в списке Forbes 10­е место среди российских миллиардеров с состоянием в 12,4 млрд долларов, мог бы выделить клубу и побольше. Другой стратегический благодетель «Урала» – глава ТМК и почетный металлург Дмитрий Пумпянский. Его средств также могло бы хватить на превращение клуба в одного из фаворитов Премьер­лиги: личный капитал Дмитрия Александровича оценивается в 2,2 млрд.

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Нематериальные активы: Александр Тарханов и молодежь

В условиях ограниченных финансовых возможностей фигура тренера имеет для «Урала» первостепенное значение. Трудно представить на этом месте кого­то лучше, чем Александр Тарханов. Колоссальный опыт, тотальное знание нюансов российского футбола и умение раскрывать талант молодых игроков – главные козыри Тарханова на тренерском посту. За последний месяц «Урал» усилился экс­капитаном «молодежки» ЦСКА 23­летним Юрием Бавиным, 24­летним армянским защитником Вараздатом Арояном, а также арендовал у «Локомотива» Игоря Портнягина. Под руководством Тарханова у них есть хорошая возможность выйти на новый уровень и заслужить приглашение в клубы, ставящие более серьезные задачи. Вдобавок с этого сезона в структуре «Урала» появится второй профессиональный клуб. Уже летом «Урал­2» начнет выступления в ПФЛ, и кто­то из совсем юных футболистов наверняка привлечет внимание тренера первой команды.

Самый ценный игрок: Роман Емельянов (3,5 млн евро)

Неудачный переход Игоря Портнягина в «Локомотив» понизил его цену с 3,5 до 1 млн евро, поэтому сегодня transfermarkt.de считает самым дорогим игроком «Урала» Романа Емельянова. Двадцатипятилетний опорник выступает в первой команде уже три года и постепенно увеличивает количество минут на поле. В прошлом сезоне Емельянов показал неплохую статистику отборов и перехватов, а также активно участвовал в командной игре, став одним из лидеров клуба по среднему количеству передач за матч.

«Амкар» (Пермь)

Цель на сезон: место в десятке

Материальные активы

Бюджет: 12 млн евро*

Источники: Пермский край, спонсоры

В Пермском крае о тяжелой финансовой ситуации «Амкара» говорят уже давно. В условиях тотальной экономии до 2014 года работал Станислав Черчесов, а затем и Славолюб Муслин. Ситуацию стабилизировал Гаджи Гаджиев. Основателем и спонсором «Амкара» с 1993 года является ОАО «Минеральные удобрения» (расшифровывается «АМмиак и КАРбамид»), кроме того, красно­черные финансируется из казны Пермского края. Бюджет за последние годы снизился с 900 млн рублей до 800 и стабильно остается на этой отметке последние три года. Финансирование происходит по схеме «50 на 50». В клуб из городского бюджета не поступят деньги, пока не будет подтверждений, что оговоренная сумма из внебюджетных источников появилась на клубном счете. Именно поэтому для «Амкара» приоритетной задачей стоит поиск инвесторов, но пока красно­черные могут похвастать лишь содействием строительной компании «Нью­Граунд». Приток спонсоров возможен лишь в случае, если «Амкар» проведет такой же мощный сезон, как в 2008­м, когда пермяки добрались до финала Кубка России, заняли четвертое место в чемпионате и едва не выбили из еврокубков «Фулхэм».

Нематериальные активы: «химия» и Гаджи Гаджиев

Сила «Амкара» – в «химии». Руководство сделало все, чтобы сохранить состав и поставить все фишки на сыгранность. Пермяки две трети прошедшего чемпионата граничили с пятеркой, хоть и по итогу финишировали лишь десятыми. Гаджи Гаджиев научил выбивать максимум очков дома, наладив игру в защите (9 пропущенных мячей в 15 играх). Перед началом сезона главный тренер продлил контракт на три года, а вместе с ним – весь штаб, исполнительный директор Денис Маслов и генеральный директор Геннадий Резвухин. По словам президента «Амкара» Геннадия Шилова, клуб пролонгировал сотрудничество с 98% игроков. «На мой взгляд, Гаджи Муслимовичу удалось собрать одну из лучших «команд» РФПЛ, и я рад, что эти замечательные специалисты остаются в Перми. Наш принцип – доверие к людям, именно поэтому мы остаемся стабильной командой, которая имеет возможность полностью раскрывать свой потенциал», – заявил Геннадий Шилов.

Самый ценный игрок: Александр Рязанцев (700 тыс. евро)

С «Амкара» снят запрет на регистрацию игроков, и теперь к прошлогоднему костяку прибавится несколько новичков. Одним из них уже стал Александр Рязанцев. После переезда из Казани в Санкт­Петербург полузащитник сменил статус игрока сборной России на кандидата на место в составе «Зенита­2». В ФНЛ Рязанцев сыграл всего четыре матча в прошлом сезоне, и аренда в Пермь – шанс реинкарнировать карьеру. Годовой оклад полузащитника составит 500 тыс. рублей. Это в 20 раз меньше, чем Рязанцев получал в «Зените».

«Рубин» (Казань)

Цель на сезон: зона еврокубков

Материальные активы

Бюджет: 65 млн евро*

Источник: группа компаний «ТАИФ»

Чемпионский «Рубин», помимо прочего, удивлял еще и тем, что добывал победы при помощи финансов из бюджета Республики Татарстан и за счет спонсорских контрактов. С постепенным падением результатов и отсутствием призовых от еврокубков инвестиции муниципалитета в футбол снижались, а утвержденный бюджет уменьшался от сезона к сезону. Если перед чемпионатом России­2013/14 казанцы располагали казной в 125 млн евро (общими вложениями группы «ТАИФ», мэрии Казани, Фонда содействия развитию спорта и физической культуры республики, банка «Ак Барс» и «Татнефти»), содержали Янна М’Вила с годовой зарплатой в 3,5 млн евро, то спустя три года сумма бюджета сократилась в два раза. Новый этап в развитии «Рубина» начался с наступлением лета: клуб официально перешел под полный контроль ТАИФ. Радик Шаймиев сменил Ильсура Метшина на посту президента «Рубина». Это означает, что казанский клуб теперь такой же частный, как «Спартак», «Краснодар» или ЦСКА. Нефтегазовая компания планирует реализовать план главы республики и до 2020 года (столетие Татарстана) вырастить команду европейского уровня. Кроме того, революционный ход мотивирован желанием обойти конкурентов из «Татнефти», спонсирующих хоккейный «Ак Барс».

Нематериальные активы: четки Бердыева

В канун 2014 года глава Татарстана Рустам Минниханов объявил об увольнении из «Рубина» Курбана Бердыева. Время показало, что специалист состоятелен в работе и с другими командами, а вот «Рубин» без привычного треска четок блекнул от игры к игре. Испанский эксперимент имени Хавьера Грасии результатов не дал, а затрат не окупил. 31 мая нынешнего года Рустам Минниханов обмолвился о том, что «Рубину» пора вернуть самого успешного тренера в истории, и вскоре было объявлено о возвращении Курбана Бердыева. Суппортеры «Челси» так не ждали возвращения Жозе Моуринью, как в Татарстане – любимого тренера. В то же время это событие повлекло падение «домино» под названием ФК «Ростов». За собой в «Рубин» Бердыев уже прихватил Владимира Граната, Федора Кудряшова, Сослана Джанаева, и не исключено, что список пополнит Сердар Азмун.

Самый ценный игрок: Жонатас (7 млн евро)

«Рубин» пришел к компромиссу с Хави Грасией и договорился о рассрочке суммы в 10 млн евро. Контракт испанца действовал до лета 2019 года. Теперь Курбану Бердыеву предстоит отсеять испанскую касту. Клуб планирует ослабить зарплатную смету и продаст таких игроков, как Янн М’Вила, Максим Лестьенн, Алекс Сонг, Карлос Самбрано, Серхио Санчес и Рубен Рочина. Загвоздка лишь в том, что у большинства легионеров действительны долгосрочные контракты, поэтому избавиться от всех будет непросто. Возможно, Бердыев даст второй шанс тем, кто при Грасии так результата и не дал.

*по версии Еженедельника «Футбол»

Текст: Юрий Алеманов, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press

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