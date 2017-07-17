Игра на деньги. Все бюджеты команд российской Премьер-­лиги. Часть I: от Хабаровска до Тулы

Еженедельник «Футбол» перед стартом российской Премьер­-лиги оценивает бюджеты клубов, называет самых ценных игроков и ищет нематериальные активы, с помощью которых команды будут решать свои задачи.

«СКА­-Хабаровск»



Цель на сезон: остаться в Премьер­-лиге

Материальные активы

Бюджет: 6 млн евро*

Источники: региональный бюджет Хабаровского края, краевые спонсоры

Хабаровчане – главная загадка этого сезона РФПЛ. Если о ближайшем к Москве и Санкт­Петербургу «Тосно» спортивная журналистика успела написать все (откуда деньги, кто занимается делами, какую тактику будут использовать), то о СКА известно если не совсем ничего, то однозначно очень мало. Как положено дебютанту Премьер­лиги, финансирование клуба берется из регионального бюджета и от краевых спонсоров. Содержанием команды, поисками денег лично занимается губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. По некоторым данным, на прошлый сезон у СКА было около 200 млн рублей. Сейчас, как заявил в конце мая генеральный директор клуба Олег Флегонтов, бюджет команды будет увеличен: «Губернатор хабаровского края Вячеслав Шпорт сказал, что если команда выйдет в Премьер­лигу, то он найдет возможность ее поддержать и подкрепить это финансово. У стадиона есть некоторые недочеты, по которым мы не проходим. Но они не настолько существенны. Что касается главного тренера, попечительский совет принял решение назначить главным тренером Алексея Поддубского. Никаких изменений у нас не произойдет».

Нематериальные активы: географическое положение

«Хабаровск – не Китай, это Россия! Надо развивать футбол в стране. К чему ныть? Слетать один раз на Дальний Восток – не проблема. А как мы летаем?» – недавно сказал футболист СКА и сборной Армении Руслан Корян. Шутки про тяжелые перелеты перестали вызывать хоть какую­то улыбку на лице, после того как общественность узнала, как Хабаровск борется за Премьер­лигу. Для тех, кто пропал из информационного поля, восстанавливаем хронологию: в начале июня стало известно, что команда будет проводить домашние матчи в Химках. В конце первого месяца лета Олег Флегонтов заявил, что ведутся работы над домашней ареной СКА. Второго июля хабаровчане заявили «Анжи­Арену» в качестве резервного стадиона. А чуть позже руководство команды выступило с заявлением, что на стадионе появится искусственный газон нового поколения. Всего на реконструкцию арены СКА уже потратил 37 млн рублей. И это не считая новой системы освещения, которую планируют возвести к началу августа.

Самый ценный игрок: Виталий Федотов (750 тыс. евро)

Виталий Федотов в начале июля перешел в хабаровский клуб из латвийской «Риги», где в прошлом сезоне провел всего одну встречу. Первое, что нужно знать о полузащитнике, – что он вызывался в сборную Украины. Вторая новость из списка важных – футболист перебрался в Россию сразу после ликвидации донецкого «Металлурга», получил работу в тульском «Арсенале» и подал документы на оформление российского гражданства. Однако наличие необходимого паспорта не помогло Федотову: за СКА он будет заявлен как легионер.

«Тосно» (Ленинград. обл.)

Цель на сезон: остаться в Премьер­-лиге

Материальные активы

Бюджет: 8 млн евро*

Источники: Fort Group

Амбициозный клуб «Тосно», всего за четыре года проделавший путь от создания до выхода в Премьер­лигу, существует на деньги инвестиционно­девелоперской компании Fort Group. Холдинг занимается главным образом управлением недвижимостью и в общей сложности владеет более чем 530 000 кв. м офисных и торговых площадей. В 2016 году компания заработала на аренде 125 млн долларов и сейчас только увеличивает объемы прибыли. За успехи в бизнесе управляющий партнер Fort Group Максим Левченко недавно был назван «Персоной года» по версии CRE St. Petersburg & Federal Awards 2017 как лучший топ­менеджер в сфере коммерческой недвижимости. Правда, реальным владельцем клуба называют не Левченко, а его партнера Бориса Пайкина. Кто бы из них ни был настоящим боссом, выход в РФПЛ серьезно бьет по их карманам. Глава Fort Group рассказал, что бюджет «Тосно» составляет всего 500 млн рублей, тогда как на содержание команды в Премьер­лиге необходимо примерно вдвое больше. Так что хозяева Fort Group пытаются привлечь дополнительных спонсоров. Пока поддержать «Тосно» согласилась обувная компания Zenden, но поиск еще продолжается.

Дебют на 38, 8. Как «Тосно» переманивает болельщиков у «Зенита»

Нематериальные активы: поддержка петербургских властей

«Большое спасибо Георгию Полтавченко, который поддержал идею «Тосно» играть на «Петровском». Для нас это было принципиально важно, потому что стадиона нужного уровня в Ленобласти нет. Переговоры с «Зенитом» были непростые, но мы нашли компромиссное решение. Благодарю за это президента «Зенита» Дюкова. Договор уже подписан, в этом вопросе можно поставить точку», – источал комплименты губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. У «Тосно» были серьезные проблемы с лицензированием на сезон, так как команда не имеет стадиона, подходящего под регламент РФПЛ. Однако «Зенит» выручил соседей, позволив тем заявить в качестве домашнего стадиона «Петровский». К 2018 году для «Тосно» планировали построить арену на 10 тысяч мест, но тот же Дрозденко заявил, что области нецелесообразно иметь такой стадион. Зато, по его словам, в Кудрово скоро появится новая тренировочная база.

Самый ценный игрок: Давид Юрченко (1,5 млн евро)

С уходом Артема Милевского в «Тосно» осталось всего два игрока, чья стоимость превышает 1 млн евро: Давид Юрченко и кабовердиец Нуну Роша. Последнего в деле мы еще не видели, а вот на что способен Юрченко, все знают. В последних двух клубах – «Уфе» и «Анжи» – вратаря неизменно называли лучшим игроком сезона. Давид не сработался с новым тренером дагестанцев Александром Григоряном, зато для «Тосно» такой голкипер может стать главным козырем в борьбе за выживание в РФПЛ.

«Динамо» (Москва)

Цель на сезон: 8–12­-е место

Материальные активы

Бюджет: 35 млн евро*

Источник: банк ВТБ

«Динамо» возвращается в Премьер­лигу после годичной ссылки в ФНЛ и постепенно приводит свой бюджет к нормальному состоянию. В августе на пост председателя ВФСО «Динамо» пришел экс­гендиректор «Норильского никеля» Владимир Стржалковский. А гендиректором клуба стал бывший вице­губернатор Краснодарского края и экс­гендиректор футбольного клуба «Кубань» Евгений Муравьев. Очередной поворотный момент наступил в декабре прошлого года, когда банк ВТБ продал 74,99% акций московского клуба по рублю. Неопределенность по многим ключевым вопросам остается актуальна до сих пор. В сезоне­2015/16, когда столичный клуб вылетел в ФНЛ, бюджет команды составлял примерно 55 млн долларов. В прошлом году эту сумму урезали. Возвращение «Динамо» в РФПЛ не повлияло на рост бюджета, даже наоборот: в новом сезоне он будет сокращен. Но точных цифр руководство клуба не называет. Кроме того, так и неясно, сколько из текущего бюджета уходит на погашение накопленных за прошлые годы задолженностей.

Нематериальные активы: очищение ФНЛ

С испытанием под названием «очищение первым дивизионом» «Динамо» справилось довольно уверенно. Особенно если вспомнить все те факторы, которые сопровождали вылет столичного клуба из РФПЛ: смена руководства, слухи об объединении с «Анжи» и финансовые проблемы. И, похоже, год назад «Динамо» не ошиблось с главным тренером. Юрий Калитвинцев поставил ту адекватную игру, с которой удалось без проблем подняться из ФНЛ. А главное, в информационном пространстве вокруг клуба исчезли скандалы. Время от времени, конечно, вспоминают о Павле Погребняке, его сумасшедшей зарплате и удручающей результативности, а также всплывают еще какие­то отголоски прошлого, но в целом из «Динамо» может получиться вполне себе симпатичный клуб, не вызывающий резкой антипатии у болельщиков других команд.

Андрей Кобелев: «Если бы я остался в «Динамо», оно бы не вылетело из Премьер-лиги»

Самый ценный игрок: Александр Сапета, Алексей Ионов (2,5 млн евро)

В это межсезонье бело-голубые потратили на трансферы 2,5 млн евро. Большая часть суммы была выложена за выкуп Кирилла Панченко, 700 тысяч динамовцы заплатили за защитника Тони Шуньича, а Вандерсон и Соу перешли бесплатно. Важными элементами команды в новом сезоне станут Александр Сапета и Алексей Ионов. Сапета в прошлом году внес весомый вклад в операцию по возвращению «Динамо» в РФПЛ. В пользу Ионова говорит его опыт и умение разгонять атаки. К тому же сам Алексей обмолвился, что хотел бы вернуться в сборную Россию, а значит, проблем с мотивацией быть не должно.

«Арсенал» (Тула)

Цель на сезон: 8–10­-е место, успешное выступление в Кубке России

Материальные активы

Бюджет: 20 млн долларов*

Источники: «Ростех», «Роснефть»

Прошлый сезон выдался достаточно нервным для тульских болельщиков. «Арсенал» показывал невыразительную игру, провалил первый круг и с большим трудом сохранил прописку в РФПЛ, одолев в стыковых матчах «Енисей». Несмотря на не самые выдающиеся результаты, «оружейники» явно не испытывают проблем с финансами. В прошлом году состоялось подписание бессрочного соглашения о стратегическом партнерстве клуба и корпорации «Ростех». Также было подписано соглашение о сотрудничестве с нефтяной компанией «Роснефть». Еще одним спонсором команды стал холдинг НПО «Сплав», соглашение с которым может быть пролонгировано на ближайший сезон. Некоторые финансовые детали раскрыл генеральный директор клуба Дмитрий Балашов: «Годовой бюджет команды составляет 20 млн долларов, а месячный фонд оплаты труда более чем в два раза меньше, чем 100 млн рублей». По его же словам, сейчас «Арсенал» становится большим клубом, и в планах руководства усилить команду 4–5 новичками. Важным шагом стало подписание контракта с Миодрагом Божовичем, который будет тренировать уже шестой российский клуб в карьере.

Нематериальные активы: губернатор Тульской области

После расставания с Сергеем Кирьяковым руководство «Арсенала» уделило большое внимание поискам нового тренера. В числе возможных кандидатов фигурировали Патрик Клюйверт и Валерий Карпин, но вакантное место досталось Миодрагу Божовичу. Черногорский специалист сразу же обозначил цели «Арсенала»: «Минимальная задача на сезон – десятое место, максимальная – восьмое. При этом нужно хорошо выступить в Кубке России». Хорошо известно о том, что Божович не терпит, когда в его работу вмешивается кто­то из руководства команды. В связи с этим будет интересно понаблюдать за тем, как сложатся его отношения с президентом туляков Гурамом Аджоевым. Во многом от того, как они уживутся в клубе, будет зависеть успешность выступления «Арсенала». Дополнительную поддержку команде будет оказывать губернатор Тульской области Алексей Дюмин: с его приходом к руководству региона и связывают возросшие возможности «Арсенала».

Самый ценный игрок: Сергей Ткачев (2 млн евро)

Туляки пока что довольно пассивны на трансферном рынке и не потратили ни копейки на покупку новых игроков. Единственный новичок в составе – арендованный у ЦСКА хавбек Сергей Ткачев, который в прошлом сезоне был одним из лидеров «Крыльев Советов». Согласно порталу transfermarkt.de, Ткачев – самый дорогой игрок в нынешнем составе «Арсенала». Впрочем, это звание у него может отобрать Зоран Тошич. По слухам, туляки готовы предложить контракт экс­армейцу.

*по версии Еженедельника «Футбол»

Текст: Илья Егоров, Никита Котов, Антон Муша

Фото: Global Look Press

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