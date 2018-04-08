Идти по «зебре». «Ювентус» снова станет чемпионом Италии

«Наполи», у которого было небольшое очковое преимущество над «Юве», слетел с первого места и теперь грустно смотрит на постепенно приближающееся к Турину скудетто. Чуда не произошло. Несмотря на то что до конца сезона в Италии осталось еще семь туров, можно официально признать: интрига в чемпионате убита уже сейчас.

«Я предпочел бы, чтобы чемпионом стал «Ювентус». Я ничего не имею против «Наполи», но «Рома» занимала второе место в течение пяти лет не для того, чтобы увидеть, как «Ювентус» обходит кто-то другой. Меня это разозлило бы. Кроме того, не хочу видеться с Мертенсом, если он станет чемпионом», — говорит полузащитник римской команды Раджа Наингголан. Это именно то, что нужно знать о Серии А: авторитет «Юве» в этой лиге настолько огромен, что ему желают удачи даже соперники.

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«Черно-белые» снова на коне, и такой результат достигнут благодаря нескольким точечным факторам. Во-первых, там умеют распоряжаться деньгами. Если сравнивать всех четвертьфиналистов этого розыгрыша Лиги чемпионов, то у Турина самый большой доход от продаж за прошлый сезон среди восьми команд стадии (120 млн, полученные после ухода Поля Погба в «МЮ»). При этом президент команды Андреа Аньелли намекнул, что «синьора» не очень любит тратить деньги впустую, поэтому приобретает только тех игроков, которые понадобятся Массимилиано Аллегри.

Во-вторых, состав. На данный момент самая большая проблема – возможный уход Джанлуиджи Буффона. Но к этому событию действующий чемпион Италии подготовился наилучшим образом: на лавке у Аллегри сидит Войцех Щенсны, который из 14 матчей чемпионата без Буффона в девяти не пропустил ни одного гола. Кроме того, Аллегри отлично использует огромный подбор игроков и иногда применяет тактические ходы, которые, к всеобщему удивлению, дают результат. К примеру, перемещение Марио Манджукича на фланг или расположение Дибалы на позиции ложной десятки. Всего, как сообщает портал TheTacticsPlatform, «Ювентус» в этом сезоне использовал пять расстановок, три из которых помогли Турину в Лиге чемпионов.

Третья, и самая главная, причина – «черно-белые» воспользовались моментными неудачами соперника и вырвались вперед. «Наполи» провалил зимнюю трансферную кампанию, а главный тактический гик Италии Маурицио Сарри не заметил, как половина оппонентов приспособились к его любви играть через левый фланг (через Лоренцо Инсинье). «Рому» штормит после опять же провальных действий во время трансферного окна (но только уже летнего). «Милан» пока что привыкает к стилю Дженнаро Гаттузо, «Интер» никак не может разобраться в требованиях Лучано Спаллетти. В это время чемпионскую инициативу постепенно перехватил «Ювентус», который более-менее стабильно выступает во всех турнирах: в Кубке Италии «Юве» ждет финальной игры с «Миланом», в четвертьфинале Лиги чемпионов – реванша у мадридского «Реала» за унизительное поражение в решающем матче прошлогоднего розыгрыша еврокубка. Кажется, чем больше загруженность графика команды, тем туринцам комфортнее.

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Даже если Массимилиано Аллегри летом соблазнится на предложение «Челси», а Пауло Дибала действительно заинтересуется предложением «Атлетико» и переберется в Мадрид, ничего не изменится. «Ювентус» слишком расчетлив и уже через несколько дней придумает выход из ситуации: как намекал Аньелли, на случай ухода Аллегри у туринцев уже есть несколько вариантов. Переход Дибалы же наверняка обогатит копилку «старой синьоры» на сотню миллионов евро. Так что в денежном плане никаких проблем не возникнет.

«Главный фаворит чемпионата – «Ювентус». Как бы сильно мы ни мешали, у него всегда есть козыри, которые могут нас побить. В игровом плане и при построении бизнес-модели все команды должны равняться на «черно-белых». Если, конечно, хотят побеждать», — говорит Дженнаро Гаттузо. Немного печально понимать, что чемпионат Италии превратился в турнир без интриги, в котором победа любой команды, кроме «Ювентуса», очень скоро будет расцениваться как счастливая случайность.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Instagram «Ювентуса»