Греческое болото. «Спартак» завязнул в игре с ПАОКом

После домашнего камбэка ПАОКа (3:2), мотивированного на выступление в Лиге чемпионов ради больших денег, Массимо Каррера и его команда подписали себе смертный приговор. Неужели кто-то верил, что на «Открытие Арене» атака «Спартака» не завязнет в закрытой обороне «двуглавых орлов Севера»?

Вспомним ЧМ

600, 200, 150 – информация о числе греческих фанатов, собиравшихся приехать на «Открытие Арену», в СМИ за два последних дня только уменьшалась. В конечном итоге в Москву приехало чуть больше сотни болельщиков-пацифистов: никаких потасовок по типу Салоников недельной давности – только стучание в барабаны и совместные фото с русскими зрителями, которые успели соскучиться по футбольным туристам. Какой смысл воевать на чужой территории?

Свист надежды

Правда, о греческих грехах не забыли фанаты «Спартака»: как только голкипер Пасхалакис приблизился к своим воротам перед встречей, стадион засвистел. Подобным образом трибуны не одобряли и дальнейшее владение мячом в исполнении ПАОК. Только черно-белые спокойно справлялись с давлением: под гул футболисты не просто замедляли игру – они начинали лениво перекатывать мяч поперек поля уже с первых минут. Иногда усыпляющие пасы действовали на концентрацию красно-белой обороны, и мяч мгновенно перекидывался на поузащитника Каньяса. Иногда дремавшие Ещенко и Комбаров успевали исправиться и опередить соперника, но больше их страховали центрдефы: так, на 18-й минуте Джикия в подкате вынес мяч в аут и не дал ему укатиться на «пустого» Прийовича.

Команда Карреры больше времени проводила в атаке, но взять ответственность за завершение никто не пытался. Что делать? Фанаты нашли способ: каждый раз, когда вратарь ПАОКа касался мяча, то свист начинал возрастать. Один раз такая помощь помогла, и Пасхалакис выбил мяч от ворот в аут.

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Бразильская подстава

Казалось бы, раскрыт секрет успеха – родные фанаты помогают, надо создавать моменты. И вроде бы Зобнин зарождал перспективные проходы к чужим воротам, нервируя греческую защиту. Но снова вмешалась любимая спартаковская глупость. В этот раз ею заразился Луис Адриано. Стоило ли так размахивать руками, чтобы попасть локтем в живот Креспо? После увиденного Иван Саввиди, купивший билет на матч в Москве на собственные деньги, стал смотреть футбол спокойнее. Хотя позже и заявлял: «Спартак» есть «Спартак». Очень непредсказуемая команда, поэтому до последних секунд было напряжение».

А вот саркастическая улыбка бразильца из-за прямого удаления здесь не к месту. Во-первых, опытный футболист должен думать о последствиях непредумышленного рестлинга. Во-вторых, многое после красной карточки стало понятно – для гола в ворота тактически организованного ПАОКа нужно найти достойную смену на позиции центрального форварда. Зе Луиш в важном еврокубковом матче тут не помощник, вспомните его 1 к 1000 по реализации моментов в домашней встрече ЛЧ против «Марибора».

Любимые забросы, Зобнин против всех

Форс-мажорные обстоятельства отправили все хитрые планы Карреры (если такие были) в раздевалку вслед за Адриано. Пришлось играть по знаменитой тактике «и так сойдет»: особенного креатива за атакующими игроками не наблюдалось, поэтому Джикии, Жиго, Комбарову и Ещенко приходилось делать дальние забросы к левому флангу около чужих ворот и надеяться на чудо впереди. Задача уровня «изи» для ПАОК – мяч у потерявшегося Промеса отнимали мгновенно, а потом продолжали вязать «Спартак» в своих перекатах. И снова тактика усыпления срабатывала – часто Глушаков велся на спокойствие греков и терял их из виду в центре поля. Как итог, Макисменко часто спасал своих: он вытаскивал удары и с дальней дистанции, и от Пескаса в собственной штрафной.

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Единственным, кто все еще не хотел в Лигу Европы, был Роман Зобнин: 47-й номер часто смещался в центр, а однажды обошел трех-четырех защитников ПАОКа самостоятельно. Но его удары летели выше, а вышедшие на замену Зе, Самедов и Мельгарехо не помогли полузащитнику в свежих идеях. Лига чемпионов не светит командам, которые имеют одного креативщика.

Подведем итоги

По новым правилам, вылетевший из третьего квалификационного раунда ЛЧ клуб автоматически выходит в группу Лиги Европы. Поэтому москвичи лишили себя возможности облажаться и в квалификации ЛЕ.

ПАОК же впервые так близок к основному этапу главного еврокубка, поэтому и реакция Резвана Луческу справедлива: «ПАОК тянул время? Возможно, вы не смотрели матч, потому что мы достигли своей цели. В отличие от вас. Мы создавали моменты, а «Спартак» создавал не очень опасные ситуации посредством забросов».

«Хочу сказать, что горжусь своей командой и тем, что она показала сегодня. Сегодня я ничего не могу предъявить команде: мы играли 70 минут в меньшинстве и пытались победить. Я не могу ни на что жаловаться», — послематчевые слова Массимо Карреры вроде бы совершенно точны. Вроде бы. Но претендент на выступление в ЛЧ должен импровизировать на поле вне зависимости от положения. Вчерашний «Спартак» же оказался обычным пирогом, в котором не хватает начинки.

Что случилось с главной изюминкой последних лет – Квинси Промесом? В новом сезоне он постоянно теряет мяч, не успевает к подачам на флангах, не выходит из офсайда, когда его партнеры имеют шанс разогнать атаку. Все финты голландца и прокидывание мяча себе на ход уже привычны для соперников, поэтому Промесу нужно срочно искать вакцину для разнообразия.

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А итальянский специалист посетил еще один урок, в котором ему поставили двойку по психологии. Стоит ли выпускать 20-летнего парня на опасный выезд, когда 34-летний ветеран имеет больше опыта? Хорошо, что итальянец не решился на перестановку во втором акте пьесы, чтобы Максименко окончательно не утратил уверенность в себе. Факт: если бы не он, то и второй матч закончился бы поражением. Но какой смысл в этих словах, когда для победы красно-белые пользовались только сверхопасными забросами?

Автор: Дмитрий Темников

Фото: Сергей Дроняев