Гончарная мастерская. Стоит ли ждать сюрпризов от «Сток Сити»

Арендованный у «ПСЖ» полузащитник Хесе стал пятым игроком в обойме Марка Хьюза, ранее получавшим медаль за победу в Лиге чемпионов. Такого представительства кавалеров главного клубного турнира Европы нет в одной команде Англии. Но все это не избавляет от ощущения, что перспектив у «Стока» по-прежнему никаких.

В кои-то веки «гончары» провели неплохую работу на рынке. Большим событием стал приход 33-летнего Даррена Флетчера: любимчик Алекса Фергюсона (Рио Фердинанд однажды заявил, что Флетч был единственным в «МЮ», на кого сэр Алекс ни разу не наорал) свободным агентом прибыл в Сток-он-Трент. С первых же игр стало очевидно, что он здесь в тему. Сочетание Джо Аллена с Гленном Уэланом в центре поля было, мягко говоря, неидеальным, а вот Флетчер в паре с Алленом смотрится намного интереснее.

Другой бесплатно доставшийся новичок – Эрик Чупо-Мотинг. Этот форвард примелькался в Бундеслиге еще в 2011-м, когда играл за «Майнц», но в последнее время дела у него шли так себе. Основная проблема Эрика – нестабильность, хотя вообще-то он многое умеет. Если Чупо-Мотинг сумеет адаптироваться к новой стране, от него будет немало пользы. Как и от арендованных Курта Зума и Хесе. Последний уже начал влюблять в себя фанатов: в первом матче за новый клуб испанец забил победный гол «Арсеналу».

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Единственной реальной покупкой «гончаров» оказался Бруно Мартинс-Инди. Голландский защитник провел в «Стоке» прошлый сезон на правах аренды и был практически незаменим. «Порту» согласился продать его всего за 7,7 млн евро. В первых играх Бруно не нашлось места в составе: Марк Хьюз начал турнир со схемой 3+4+3 и с тройкой центральных защитников Кэмерон — Шоукросс — Зума, хотя в прошлом году Мартинсу-Инди доводилось играть как в тройке, так и в квартете.

Таким образом, пятерку лигочемпионских орденоносцев «Стока» вместе с выходцами из «Барселоны» Кркичем и Афеллаем, а также Джерданом Шакири, бравшим Кубок чемпионов с «Баварией», составили триумфатор ЛЧ-2007/08 Флетчер и Хесе, успевший стать двукратным обладателем трофея с «Реалом». Правда, почти все они в тех командах чаще грели лавку, а не топтали поле. Но важнее здесь не это, а то, что «Сток Сити» имеет возможность приглашать не самых безвестных футболистов с не самой маленькой зарплатой. К примеру, тот же Хесе был в полушаге от аренды в «Фиорентину», но «фиалки» просили «ПСЖ» покрыть часть зарплаты игрока, тогда как «Сток» согласился платить все самостоятельно, и французы предпочли более выгодный вариант.

В трансферной политике «Стока» улавливается тренд приглашать футболистов из больших клубов, которые не оправдали выданных им авансов, в надежде на то, что кого-то из них удастся перезагрузить и выгодно перепродать. С кем-то это получается: того же Арнаутовича 4 года назад купили за каких-то 2,3 млн евро, а теперь спихнули «Вест Хэму» за 28 млн евро. С другими – не очень: Кркич и Шакири, к примеру, проявляют себя не так ярко, цена на них падает. Чтобы избранная «Стоком» система перевоспитания работала, клубу не хватает ключевого звена – мастистого наставника.

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По именам состав «гончаров» выглядит угрожающе: Зума и Мартинс-Инди – сильные и еще перспективные защитники; Флетчер и Аллен – признанные мастера; Шакири и Бераино способны в одиночку затаскивать игры, а Боян и Хесе могут наказать соперников за любую оплошность. Но игра команды по-прежнему выглядит сухой и сугубо оборонительной. Защитные порядки смотрятся весьма прилично, но от такого состава ждешь большего.

Все сильнее ощущение, что в этом клубе Марк Хьюз себя исчерпал. За четыре сезона «Сток» так и не сумел сделать хоть какой-то шаг вперед. В подобной обстановке приходящим талантам раскрыться непросто. Сейчас Хьюз должен либо доказать, что он тренер, достойный работать с этим подбором игроков, либо оставить это дело другим. Команда с такими исполнителями создана не для ремесла, но для творчества. Хьюз преподал азы, а вот сможет ли он научить тонкостям – вопрос, на который уже давно пора ответить.

Фото: Global Look Press

Текст: Антон Муша

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