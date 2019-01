Голевые триллеры на «Энфилде» и «Молинью», Сульшер — новый рекордсмен «МЮ», «Ньюкасл» побеждает впервые за месяц. Главные события 23-го тура АПЛ

Скорострельность Салаха, хет-трик Жоты и реванш «Арсенала». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 23-го тура АПЛ

«Ливерпуль» все ближе к возврату титула

В домашнем матче с «Кристал Пэлас» «красные» вновь выиграли, но победа далась тяжким трудом. В первом тайме хозяева «Энфилда» сенсационно «горели», пропустив после гола Таунсенда. Во второй половине мячи Салаха и Фирмино вывели мерсисайдцев вперед в течение пяти минут, но Джеймс Томкинс вновь наполнил надеждой гостевой сектор. Все решила ошибка Сперони: 39-летний кипер «орлов», не игравший более года, и зевнул прострел Милнера, после чего Салах с «ленточки» оформил дубль: это 50-й гол египтянина в 72-й игре АПЛ – быстрей него «полтинника» достигали лишь Энди Коул, Алан Ширер и Рууд ван Нистелрой. Последние минуты получились самыми насыщенным на события: вначале Джеймс Милнер схватил две желтых карточки за семь минут; затем Садио Мане забил четвертый гол «Ливерпуля», а на пятой компенсированной минуте Макс Майер установил окончательный счет (4:3).

The only two Portuguese players to ever score @premierleague hat-tricks, both 22 years old at the time!

«Волки» вновь короли последних минут

В главном шоу тура «Вулверхэмптон» и «Лестер» повторили свой результативный перфоманс 2003 года. Напомним, тогда «волки» горели 0:3 после первого тайма, но в итоге вырвали фантастическую победу (4:3)! Любопытно, что по итогам того сезона оба клуба покинули АПЛ. В отчетном туре семь голов расположились в другой последовательности, но вновь привели к победе «Уондерерз». Героем игры стал Диогу Жота: португалец забил трижды, последний мяч оформив на третьей компенсированной минуте. Это первый хет-трик в топ-дивизионе для игрока «Вулверхэмптона» с 1977 года. Кроме того, Жота стал вторым португальцем (после Криштиану), забившим трижды в матче АПЛ. 4:3 – «волки» остаются одними из главных шоутаймеров сезона и абсолютными лидерами по победам на 90-й минуте: это их третий подобный успех.

«Арсенал» возвращается в гонку за место в ЛЧ

Дерби с «Челси» было ключевым для притормозивших «канониров». В случае поражения «Арсенал» отпускал бы «синих» на почти недосягаемые девять очков. К ключевому матчу «пушкари» подошли максимально собранными и к концу первого тайма добились решающего преимущества: Лаказетт прошил ближнюю «девятку» Кепы, а Косельны отличился после углового. 2:0 – «Арсенал» отомстил «пенсионерам» за поражение во втором туре и теперь лишь в трех очках от зоны ЛЧ.

Оле Сульшер: есть лучший старт в истории «МЮ»

Домашний матч с «Брайтоном» продолжил серию успехов норвежского специалиста. Героями игры вновь стали Поль Погба и Маркус Рэшфорд. Француз забил с пенальти, продлив результативную серию, а английский форвард отличился в четвертом матче кряду. В концовке игры Паскаль Гросс отквитал один мяч для «чаек», но «МЮ» удержал победу (2:1). Оле-Гуннар Сульшер побеждает в шестой раз подряд и обходит легендарного Матта Басби.

GLORIOUS: @fabianschaer is the first defender to score two goals in a @premierleague game for Newcastle United since Philippe Albert bagged a brace against Manchester City in February 1996. ⚽️⚽️ #NUFC pic.twitter.com/7d2gw5D303

— Newcastle United FC (@NUFC) January 19, 2019