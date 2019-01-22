Голевые триллеры на «Энфилде» и «Молинью», Сульшер — новый рекордсмен «МЮ», «Ньюкасл» побеждает впервые за месяц. Главные события 23-го тура АПЛ

Скорострельность Салаха, хет-трик Жоты и реванш «Арсенала». Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 23-го тура АПЛ

«Ливерпуль» все ближе к возврату титула

В домашнем матче с «Кристал Пэлас» «красные» вновь выиграли, но победа далась тяжким трудом. В первом тайме хозяева «Энфилда» сенсационно «горели», пропустив после гола Таунсенда. Во второй половине мячи Салаха и Фирмино вывели мерсисайдцев вперед в течение пяти минут, но Джеймс Томкинс вновь наполнил надеждой гостевой сектор. Все решила ошибка Сперони: 39-летний кипер «орлов», не игравший более года, и зевнул прострел Милнера, после чего Салах с «ленточки» оформил дубль: это 50-й гол египтянина в 72-й игре АПЛ – быстрей него «полтинника» достигали лишь Энди Коул, Алан Ширер и Рууд ван Нистелрой. Последние минуты получились самыми насыщенным на события: вначале Джеймс Милнер схватил две желтых карточки за семь минут; затем Садио Мане забил четвертый гол «Ливерпуля», а на пятой компенсированной минуте Макс Майер установил окончательный счет (4:3).

The only two Portuguese players to ever score @premierleague hat-tricks, both 22 years old at the time! 🇵🇹⚽ pic.twitter.com/QRRjHA0mdm — Wolves (@Wolves) January 21, 2019

«Волки» вновь короли последних минут

В главном шоу тура «Вулверхэмптон» и «Лестер» повторили свой результативный перфоманс 2003 года. Напомним, тогда «волки» горели 0:3 после первого тайма, но в итоге вырвали фантастическую победу (4:3)! Любопытно, что по итогам того сезона оба клуба покинули АПЛ. В отчетном туре семь голов расположились в другой последовательности, но вновь привели к победе «Уондерерз». Героем игры стал Диогу Жота: португалец забил трижды, последний мяч оформив на третьей компенсированной минуте. Это первый хет-трик в топ-дивизионе для игрока «Вулверхэмптона» с 1977 года. Кроме того, Жота стал вторым португальцем (после Криштиану), забившим трижды в матче АПЛ. 4:3 – «волки» остаются одними из главных шоутаймеров сезона и абсолютными лидерами по победам на 90-й минуте: это их третий подобный успех.

«Арсенал» возвращается в гонку за место в ЛЧ

Дерби с «Челси» было ключевым для притормозивших «канониров». В случае поражения «Арсенал» отпускал бы «синих» на почти недосягаемые девять очков. К ключевому матчу «пушкари» подошли максимально собранными и к концу первого тайма добились решающего преимущества: Лаказетт прошил ближнюю «девятку» Кепы, а Косельны отличился после углового. 2:0 – «Арсенал» отомстил «пенсионерам» за поражение во втором туре и теперь лишь в трех очках от зоны ЛЧ.

Оле Сульшер: есть лучший старт в истории «МЮ»

Домашний матч с «Брайтоном» продолжил серию успехов норвежского специалиста. Героями игры вновь стали Поль Погба и Маркус Рэшфорд. Француз забил с пенальти, продлив результативную серию, а английский форвард отличился в четвертом матче кряду. В концовке игры Паскаль Гросс отквитал один мяч для «чаек», но «МЮ» удержал победу (2:1). Оле-Гуннар Сульшер побеждает в шестой раз подряд и обходит легендарного Матта Басби.

GLORIOUS: @fabianschaer is the first defender to score two goals in a @premierleague game for Newcastle United since Philippe Albert bagged a brace against Manchester City in February 1996. ⚽️⚽️ #NUFC pic.twitter.com/7d2gw5D303 — Newcastle United FC (@NUFC) January 19, 2019

«Сороки» выживают «лазурных птиц» из АПЛ?

«Ньюкасл» принимал «Кардифф» в критически важном матче для каждого из клубов. На 15-й минуте счет открыл Фабиан Шер, в сольном проходе забивший свой первый мяч в майке «сорок». Во втором тайме швейцарский защитник оформил дубль — это первый случай для игрока обороны «Ньюкасла» с 1996 года. Гол Переса добил валлийцев: 3:0, «Ньюкасл» побеждает впервые за месяц и покидает зону вылета, отправляя туда «Кардифф».

Безутешный «Фулхэм» вновь с нулем

Лондонское дерби с «Тоттенхэмом» началось для «дачников» удачно: Фернандо Льоренте «помог» обороне, срезав мяч в свои ворота. В начале второго тайма Деле Алли сравнял счет, и матч катился к первой для «шпор» ничьей, но на пятой компенсированной минуте Харри Уинкс вырвал для гостей победу. 1:2 – «Фулхэм» уже в семи очках от спасительного семнадцатого места.

«Хаддерсфилд»: новый тренер – старые проблемы

Отставка Дэвида Вагнера пока не помогает «терьерам». В домашней встрече с «Манчестер Сити» «Хаддерсфилду» еще и не повезло: Данило открыл счет после обидного рикошета. Гол бразильского защитника стал для «горожан» сотым во всех турнирах — этого показателя «Сити» добились первыми среди топ-5 европейских лиг. Во второй половине Стерлинг и Сане довели счет до крупного (0:3).

Цитата тура:

«Это огромное облегчение. По разным причинам мы знали, что игра будет сложной. Результат грандиозный. У нас 60 очков, теперь это безумие, это важное число. Я действительно горд. Произошло несколько вещей, которые нам не нужны, нам немного не хватает игроков, но у нас есть несколько дней, поэтому нужно восстанавливаться. Салах – игрок мирового класса. Просто мирового класса»

— так Юрген Клопп отреагировал на сложную победу над «Кристал Пэлас».

Результаты тура:

Вулверхэмптон – Лестер Сити 4:3 (2:0)

(Жота, 4, 64, 90, Беннетт, 12; Грей, 47, Коуди, 51 – в свои ворота, Морган, 87)

Борнмут – Вест Хэм Юнайтед 2:0 (0:0)

(Уилсон, 53, Кинг, 90)

Ливерпуль – Кристал Пэлас 4:3 (0:1)

(Салах, 46, 75, Фирмино, 53, Мане, 90; Таунсенд, 34, Томкинс, 65, Майер, 90)

Манчестер Юнайтед – Брайтон энд Хоув Альбион 2:1 (2:0)

(Погба, 27 – с пенальти, Рэшфорд, 42; Гроос, 72)

Ньюкасл Юнайтед – Кардифф Сити 3:0 (1:0)

(Шер, 24, 63, Перез, 90)

Саутгемптон – Эвертон 2:1 (0:0)

(Уорд-Праус, 50, Динь, 64 – в свои ворота; Сигурдссон, 90)

Уотфорд – Бернли 0:0

Арсенал – Челси 2:0 (2:0)

(Лаказетт, 14, Косельни, 39)

Хаддерсфилд Таун – Манчестер Сити 0:3 (0:1)

(Данило, 18, Стерлинг, 54, Сане, 56)

Фулхэм – Тоттенхэм Хотспур 1:2 (1:0)

(Льоренте, 17 – в свои ворота; Алли, 51, Уинкс, 90)

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль») — 16, Обамеянг («Арсенал»), Кейн (Тоттенхэм») – по 14, Азар («Челси»), Агуэро («МС»), Стерлинг («МС»), Уилсон («Борнмут») – по 10 голов.

Текст: Владимир Шевелев

Фото: Global Look Press

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»