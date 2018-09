Результативный дебют Пако Алькасера, «Шальке» и «Байер» все еще без очков, а «Бавария» вновь теряет игроков. Главные события 3-го тура Бундеслиги

Пако Алькасер отметил дебют в лиге забитым голом, «Шальке» и «Байер» остаются на дне, а Ману Нойер ставит новые рекорды. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события третьего игрового уикенда Бундеслиги.

«Дортмундцам» удалось договориться с «Барселоной» об аренде испанского нападающего Пако Алькасера. Форвард в дебютном матче за «шмелей» против «Айнтрахта» вышел на замену и смог отличиться результативным ударом, правда, не без помощи рикошета. На этот гол испанцу понадобилась 21 минута. Сам матч закончился победой «черно-желтых»(3:1).

Единственные команды, не набравшие в сезоне ни одного очка – «Шальке» и «Байер». В 3-м туре чемпионата Германии гельзенкирхенцы в гостях проиграли «Боруссии М»(1:2), а леверкузенцы уступили «Баварии» на «Альянц-Арене» (1:3). Стоит отметить, что этим командам на следующей неделе играть в еврокубках. Возникает вопрос: когда все-таки они наберут первые очки в Бундеслиге?

В матче «Хоффенхайма» с «Фортуной» случился курьез. Нападающий «сине-белых» Андрей Крамарич после прострела Жоэлинтона не смог попасть в пустые ворота. Он пробил мимо, чем изрядно испортил настроение фанатам «деревенских». Матч закончился поражением «Хоффенхайма» со счетом 1:2.

51 – столько секунд понадобилось полузащитнику «Фрайбурга» Жерому Гондорфу, чтобы забить гол. Это самый быстрый гол клуба в Бундеслиге с апреля 2011 года.

51 — Jerome #Gondorf has scored @scfreiburg 's quickest #Bundesliga goal since April 2011 (Papiss Demba Cisse in Mainz after 50 seconds), netting after 51 seconds. Early. #SCFVFB pic.twitter.com/sf46vaTZtU

— OptaFranz (@OptaFranz) September 16, 2018