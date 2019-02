«Кардифф» проводил Сала, «Ливерпуль» тормозит, а Агуэро в погоне за Ширером. Главные события 24-го и 25-го туров АПЛ

Погоня за «Ливерпулем», рекорд «Тоттенхэма» и прощание с Сала. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события 24-го и 25-го туров АПЛ.

«Лисы» тормозят лидеров

Уже зная об осечке «Сити» в Ньюкасле, «Ливерпуль» принимал «Лестер» на заснеженном «Энфилде». Гол Мане на второй минуте лишь укрепил уверенность «скаузеров» в увеличении отрыва от «горожан». Но не реализовав шансы на старте, «красные» поплатились в конце первого тайма: Магуайр поймал Матипа и Ван Дейка на искусственном офсайде и в касание поразил ворота Алиссона. Во второй половине игра шла на встречных курсах, в которой преуспеть могли как хозяева, так и гости, но голкиперы сохранили счет тем же (1:1). Набрав лишь очко, «Ливерпуль» все же увеличил отрыв от второго места, но фанаты явно ждали большего.

Дежавю от «МЮ» и «Бернли»

Встреча с подвальным «Бернли» на «Олд Траффорд» предвещала Сульшеру продолжение исторической серии. В реальности «бордовые» приехали побеждать. Первая половина закончилась нулями, зато начало второй взорвало гостевой сектор: после обреза Перейры у штрафной Эшли Барнс расстрелял «раму» Де Хеа. А на 81-й минуте глаза Сульшера стали еще более грустными: Крис Вуд замкнул подачу Вествуда (0:2). Но «МЮ» не скис: вышедший на замену Лингард заработал пенальти, реализованный Погба – это его одиннадцатый гол в сезоне, уже лучший показатель в карьере француза. А на второй компенсированной минуте Том Хитон среагировал на удар в упор, но Линделеф добил мяч от кипера. 2:2 – Сульшер теряет первые очки во главе «МЮ». К слову, в прошлом сезоне игра завершилась с тем же результатом, причем «красные дьяволы» так же ушли с 0:2 и сравняли счет в компенсированное время.

Озверевшие «сороки» обокрали Гвардиолу

«МанСити», сидящий на хвосте у «Ливерпуля», играл в гостях против «Ньюкасла» Бенитеса, бьющегося за трансферы и выживание. Старт игры вновь поверг «Сент-Джеймс Парк» в привычную депрессию: уже на первой минуте Кун Агуэро добил мяч в ворота, покинутые Дубравкой. Первый тайм так и завершился, а начало второй половины стало бенефисом голкипера хозяев: Петр Дубравка минимум трижды своевременными выходами сохранял для «сорок» минимальный счет. Вскоре гости должны были остаться в меньшинстве: Кевин Де Брюйне, с желтой на кармане, в центре поля срубил Хайдена, на что рефери лишь пожурил бельгийца. Но на этом везение «горожан» закончилось – после затяжной атаки Соломон Рондон получил мяч на 11-метровой и тычком отправил мимо Эдерсона. А за 10 минут до конца «Ньюкасл» заработал пенальти, реализованный Мэттом Ритчи. «Сити» попытался организовать навал, но было уже поздно. 2:1 – Рафа Бенитес делает неожиданную подножку чемпионским амбициям Гвардиолы.

«Шпоры» вновь побеждают в концовке

«Тоттенхэм», без Харри Кейна, в домашней встрече с «Уотфордом» одержал очередную сложнейшую победу. В середине первого тайма гости открыли счет: Уго Льорис так и не решил, что ему делать на выходе после углового, и Крэйг Кэткарт преобразовал ошибку француза в гол. Навал «Сперс» во втором тайме был безрезультатен вплоть до 80-й минуты, когда фартовый Сон оказался без опеки в штрафной и сравнял счет. А за три минуты до конца навес Роуза нашел Льоренте на углу вратарской и испанский гигант забил свой первый гол в чемпионате. 2:1 – «шпоры» вновь побеждают «на зубах» и приближаются к «МанСити».

«Борнмут» устроил «Челси» «пенсионную» реформу

После нулей в первой половине «вишенки» Эдди Хау устроили гостям «крещение огнем». В начале второго тайма, после стенки с Бруксом, Джошуа Кинг открыл счет, расстреляв «раму» Кепы из штрафной. Пропущенный мяч вынудил «Челси» раскрыться – и хозяева получили возможность вдоволь поиздеваться над обороной «пенсионеров». Спустя 16 минут норвежец Кинг голевым пасом вернул Бруксу «должок», а вскоре и сам оформил «дубль». Разнос обороны «синих» в компенсированное время довершил Дэниелс, кивком головы заставивший Кепу лишь проводить мяч взглядом. 4:0 – «Челси» терпит самое крупное поражение под руководством Маурицио Сарри.

«Дачники» передумали покидать АПЛ?

Перед домашней игрой с «Брайтоном» отрыв «Фулхэма» от спасительного 17-го места составлял ощутимые семь очков. Первый тайм поверг «Крэйвен Коттедж» в еще большее уныние: 35-летний Гленн Мюррей сделал дубль, а оборона «чаек» проявляла чудеса самоотверженности. Зато второй тайм вернул фанатам «дачников» веру в счастье. С самого начала тайма «Фулхэм» запер гостей на их половине и методичными атаками довел защиту и кипера гостей до отчаяния. Гол Чемберса вернул надежду, дубль Митровича вывел хозяев вперед, а мяч Вьетто закрепил долгожданную победу для «Фулхэма».

«Ливерпуль» оступается второй раз за неделю

В заключительной встрече тура лидер чемпионата отправился в гости к «Вест Хэму». «Ливерпуль» вновь открыл счет в первом тайме: подача Джеймса Милнера (принявшего мяч в явном офсайде) нашла в штрафной Мане. Это 81-й ассист Милнера – седьмой результат в истории АПЛ и на один больше, чем у Дэвида Бекхэма. Но, как и в предыдущем туре, гол сенегальца не стал победным – спустя шесть минут Антонио, получив мяч на правом углу штрафной, рикошетом от дальней штанги отправил его в ворота. Во втором тайме темп игры спал, а организовать достойный штурм у «красных» не получилось. 1:1 – «Ливерпуль» теряет важные очки, а «молотки» прерывают серию поражений.

Агуэро новый король хет-триков?

После поражения от «Ньюкасла» «горожане» принимали «Арсенал» и не имели права на осечку. Уже на 48-й секунде Кун Агуэро открыл счет — после этого, «Сити» стали первой командой в истории АПЛ, забивавшей на первой минуте в двух играх подряд. Несмотря на такой старт «канониры» вскоре отыгрались: Лоран Косельни забил после углового и скидки от Монреаля. Несмотря на паритет, преимущество хозяев «Этихад» не вызывало сомнений и в конце тайма оно воплотилось во второй гол Агуэро. А по истечении часа игры аргентинский форвард забил в третий раз: как и со вторым голом, ему ассистировал Стерлинг. Для аргентинца это второй хет-трик в этом чемпионате и десятый в истории АПЛ. Впереди – только несравненный Алан Ширер (11). 3:1 – «Манчестер Сити» сокращает отрыв от «Ливерпуля» до трех очков.

«Тоттенхэм» вошел в безничейную историю

В домашнем матче с «Ньюкаслом» для «шпор» все было похоже на дежавю. Вновь ничья к 80-й минуте, вновь последующий гол Сона (благодаря чудовищной ошибке Дубравки) и вновь парни Почеттино обходятся без ничьей. Попутно «Тоттенхэм» установил рекорд чемпионата Англии, проведя 29 матчей подряд без мирных исходов (с учетом прошлого сезона). А для «Ньюкасла» опять сыграло проклятие «Уэмбли»: на главном стадионе страны «сороки» проигрывают в восьмой раз подряд, а последняя победа датирована 1955 годом (в финале Кубка Англии с «МанСити»).

Игуаин возвращает улыбки на «Стэмфорд Бридж»

После 0:6 в двух играх «Челси» вдоволь поизмывался над безнадежным «Хаддерсфилдом». Одним из главных героев стал новичок «синих» Гонсало Игуаин: аргентинский форвард забил два мяча — шикарными ударами с угла вратарской и из-за штрафной. Оба раза ему ассистировал Нголо Канте, раскрывающийся в непривычной роли плеймейкера. Доминанту аргентинца разбавил лидер «пенсионеров» Эден Азар, так же сделавший дубль, а довершил избиение Давид Луис. 5:0 – «Челси» остается в четверке, а «терьеры» в 13 очках от спасения выглядят готовыми новичками Чемпионшипа.

«МЮ» вновь на победной волне

После неожиданной, но волевой ничьи с «Бернли», манкунианцы отправились в Лестер. Все решил единственный гол Рэшфорда в первом тайме. Поль Погба ассистировал англичанину, продлив свою результативную серию (шесть мячей и пять голевых пасов в восьми последних матчах). После назначения на пост главного тренера «МЮ» Сульшер набрал больше всех очков в АПЛ (22 из 24 возможных).

«Волки» готовы к еврокубкам?

На «Гудисон Парк» встречались «лучшие из остальных» — «Эвертон» принимал «Вулверхэмптон», победивший в двух встречах подряд. Португальский плеймейкер «волков» Рубен Невеш забил быстрый гол с пенальти, на что в середине тайма его соотечественник Андре Гомеш ответил своим первым мячом в Англии. Но еще до перерыва гости вновь вышли вперед: Рауль Хименес реализовал подачу Моутинью. Во второй половине «волки» поймали «ирисок» на контратаке и Дендонкер закрепил преимущество. Это первая победа «Вулверхэмптона» на «Гудисон Парк» за 40 лет. После очередного выигрыша «Уондерерз» закрепляются на седьмом месте. Отрыв от топ-6 колоссальный (девять очков), но текущая позиция уже делает этот сезон лучшим для «волков» за 29 лет (шестое место в сезоне 1979-80, тогда же был и последний трофей – Кубок Лиги).

«Кардифф» почтил память Сала победой

В первом домашнем матче после трагедии с Эмилиано Сала «Кардифф» принимал «Борнмут». Трибуны и футболисты обеих команд устроили трогательный прощальный трибьют для аргентинца, а игроки «блю бердз» выдали мощный настрой на победу в память о несостоявшемся партнере. В первом тайме Бобби Рид открыл счет с пенальти, а во втором тайме поставил точку, забив уже с игры после ошибки Боруца. 2:0 – «Кардифф» дарит маленький праздник для безутешных фанатов, семьи Сала и пилота Дэвида.

Цитата недели:

«Зная этого парня, Эмилиано, я знал, что он будет с нами во время матча. Болельщики были просто потрясающими. Я чувствовал огромную гордость. Мы должны были показать всем, что поддерживаем Салу. Думаю, он гордился бы нами. Я был очень эмоционален. Со мной все было в порядке, пока не прозвучал финальный свисток, и я не вышел на поле. Последние 10 дней были очень сложными, я просто не могу объяснить это. Каждый болельщик остался после матча. Я никогда не видел и не слышал ничего подобного, и я запомню это на всю оставшуюся жизнь»,

— Нил Уорнок, главный тренер «Кардиффа».

Результаты туров:

24-й тур:

Арсенал – Кардифф – 2:1 (0:0)

(Обамеянг, 66 – с пенальти, Лаказетт, 83; Мендес-Лейнг, 90).

Фулхэм – Брайтон – 4:2 (0:2)

(Чемберс, 47, Митрович, 58, 74, Вьетто, 79; Мюррей, 3, 17).

Хаддерсфилд – Эвертон – 0:1 (0:1)

(Ришарлисон, 3).

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 3:0 (0:0)

(Сес, 66, Хименес, 80, 86).

Манчестер Юнайтед – Бернли – 2:2 (0:0)

(Погба, 87 – с пенальти, Линделеф, 90; Барнс, 51, Вуд, 81).

Ньюкасл – Манчестер Сити – 2:1 (0:1)

(Рондон, 66, Ритчи, 80 – с пенальти; Агуэро, 1).

Борнмут – Челси – 4:0 (0:0)

(Д. Кинг, 47, 74, Брукс, 63, Дэниелс, 90).

Саутгемптон – Кристал Пэлас – 1:1 (0:1)

(Уорд-Праус, 77; Заха, 41).

Ливерпуль – Лестер – 1:1 (1:1)

(Мане, 3; Магуайр, 45).

Тоттенхэм – Уотфорд – 2:1 (0:1)

(Сон, 80, Льоренте, 87; Кэткарт, 38).

25-й тур:

Тоттенхэм – Ньюкасл – 1:0 (0:0)

(Сон, 83).

Брайтон – Уотфорд – 0:0.

Бернли – Саутгемптон – 1:1 (0:0)

(Барнс, 90 — с пенальти; Редмонд, 55).

Челси – Хаддерсфилд – 5:0 (2:0)

(Игуаин, 16, 69, Азар, 45 — с пенальти, 66, Луиз, 86).

Кристал Пэлас – Фулхэм – 2:0 (1:0)

(Миливоевич, 25 — с пенальти, Шлупп, 87).

Эвертон – Вулверхэмптон – 1:3 (1:2)

(Гомеш, 27; Невеш, 7 — с пенальти, Хименес, 45, Дендонкер, 66).

Кардифф – Борнмут – 2:0 (1:0)

(Рид, 5 — с пенальти, 46).

Лестер – Манчестер Юнайтед – 0:1 (0:1)

(Рэшфорд, 9).

Манчестер Сити – Арсенал – 3:1 (2:1)

(Агуэро, 1, 44, 61; Косельни, 11).

Вест Хэм – Ливерпуль – 1:1 (1:1)

(Антонио, 28; Мане, 22).

Турнирная таблица:

Бомбардиры: Салах («Ливерпуль») — 16, Обамеянг («Арсенал») — 15, Кейн («Тоттенхэм»), Агуэро («МС») – по 14, Азар («Челси») — 12, Мане («Ливерпуль») – 11 голов.

