Гетра Кержакова. Илья Казаков — о бывшем нападающем сборной России

Лучший бомбардир в истории сборной России и «Зенита» Александр Кержаков официально объявил о завершении карьеры. Один из символов питерского футбола остается в родном клубе на должности координатора юношеских команд.

Сложно любить футбол, часто оказываться на стадионе и не стать коллекционером. Кто-то собирает программки, кто-то — значки. Шарфы, майки, билеты, брелки… Выбор сегодня колоссальный, дело за малым – определиться.

Я тоже не оказался в стороне. Семь лет назад, когда после затянувшейся паузы вслед за Марибором стало ясно, что Хиддинк покидает Россию, зашел в уже не его просторный опустевший кабинет на Таганке и увидел лежавшую в мусорной корзине блестящую плакетку. С торжественной гравировкой о признании РФС Гуса лучшим тренером 2008 года. Постоял в изумлении, наклонился, достал и забрал домой. Так и началась моя история коллекционирования.

Или, правильнее сказать – собирательства. Коллекционеры собирают предметно и в рамках своей темы. Собиратели хранят дома вроде бы набор случайных предметов, но, как правило, артефакты связаны с их владельцем личными историями.

В одном из шкафов моего кабинета на полках лежит капитанская повязка «Анжи» от Это’О и тяжелый медный колокольчик с надписью Russia – на память о Евро-2008. Их выдавали делегациям стран-участниц. Бутса Роберта Карлоса и памятная медаль, которую вручали журналистам после сочинской Олимпиады.

Но самый необычный предмет – гетра Кержакова.

Из Бразилии форвард вернулся с 26-м голом за сборную, став совладельцем национального рекорда Бесчастных. До отметки было рукой подать, но Кержакову нужно было еще остаться в сборной. Чемпионат мира словно подвел черту под тем, что ранее Капелло сделал в России. Все были недовольны результатом и игрой, все настаивали на обновлении команды. Кержаков в свои почти 32 наверняка мог найти повод для тревоги: зритель уже не просил, а требовал в атаку сборной Дзюбу, более молодые Кокорин и Смолов были у Фабио на хорошем счету.

Тем не менее на сентябрьский, всего лишь товарищеский матч с Азербайджаном Капелло вызвал Кержакова. И не просто вызвал, а поставил в стартовый состав. Это была одна из самых странных игр сборной за последние годы. Разочарование после чемпионата мира, неудобные логистически Химки, товарищеский статус матча, отсутствие какого-либо зрительского интереса к команде Азербайджана… На трибунах было шаром покати.

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Вероятно, играть в такой атмосфере было непросто. Даже при всей требовательности Капелло. Но команда играла. И не как могла – реально играла, выкладываясь. То ли желая реабилитироваться за Бразилию, то ли доказывая не зрителям, а себе, что порох в пороховницах есть.

Кержаков забил свой рекордный 27-й гол в сборной уже на шестой минуте. Перед матчем я попросил у него не футболку, предугадывая гол и понимая, что она будет нужна ему самому, а гетру — с той ноги, которой он забьет. И поэтому, увидев, как форвард победно вскинул руки, засмеялся в голос – можно было брать любую: хоть левую, хоть правую. В этом голе была вся особенность Кержакова для нашего футбола. Вся его нетипичность.

Удивительное дело: многие сейчас не помнят, что лучшего бомбардира в истории сборной и третьего по результативности игрока за все российские чемпионаты не оказалось в заявке на Евро-2008. Ведь именно с Кержаковым, подозвав его к себе с задних рядов автобуса, везущего команду в Андорре со стадиона к гостинице, пел на телекамеру Хиддинк. Пел, так по-отечески приобняв, словно тот был самым любимым его игроком. А потом оставил форварда, чей переход в «Севилью» оказался не самой успешной историей без турнира и без бронзовой медали. Пауза вне сборной вышла у Кержакова недолгой, однако игроком стартового состава при Гусе он больше так и не стал. И в стыковых матчах против Словении вышел только на замену: не в первой игре, где Россия доминировала, а во второй — выездной. Он появился на поле в перерыве и через двадцать минут был удален. Удивительным образом оставшись в истории сборной не игроком Хиддинка. Гус мог раскрыть талант, кажется, каждого, но Кержаков уже до голландца явил свое голевое чутье на самом высоком уровне, который смог сохранить до конца карьеры.

Это парадокс, конечно, но кажется, что зенитовцу проще было с тренерами-диктаторами, чем с демократами. По меньшей мере в сборной. У Слуцкого он ведь тоже не играл. И как при Гусе, это совпало с периодом поиска себя за рубежом. Только если в первый раз Кержаков хотел уехать сам, сейчас из «Зенита» отправляли уже его.

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Но самым невероятным образом он всегда возвращался: в сборную, в Россию, в «Зенит». Он рано начал и смог реализовать себя несколько раз — не только в юности, когда все давалось ему словно само собой, но и позже. Аршавин после «Арсенала» так себя и не нашел. Павлюченко и Сычев решили играть во второй лиге.

Кержаков же сохранил себя в качестве действительно важного и статусного лица. Получил сначала странное предложение от Виталия Мутко, когда после публичных обещаний ему не удалось трудоустроиться в РФС на важную должность. Теперь оказался координатором в системе «Зенита», как и Радимов.

Он всегда говорил, что хочет стать спортивным директором родного клуба. Очень интересно было бы посмотреть на это. В нашем футболе не умеют адаптировать больших игроков к новой жизни. Навскидку не назову ни одного примера — стопроцентно успешного, с продуманной и выстроенной карьерой.

Не удивлюсь, если Кержаков и здесь станет первым.

Текст: Илья Казаков

Фото: Global Look Press

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»