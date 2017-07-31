Гастроли в Марокко. Какие тайны приоткрыл Суперкубок Франции

Почти пять лет «ПСЖ» терроризировал Францию, оставляя все победы за собой. В прошлом сезоне «Монако» не только лишил столичный клуб короны, но и сделал это максимально эффектно. Летом монегасков покинули почти все сильнейшие игроки, и Суперкубок должен был ответить на главный вопрос – готов ли «Монако» вновь остановить парижан в предстоящем чемпионате.

По-миссионерски

Французский футбол не всегда ярок и динамичен, но по качеству трансляций и умению продавать свой продукт французские телевизионщики могут читать лекции «Матч ТВ». Суперкубок – главное превью сезона, и с 2009 года его проводят далеко за Елисейскими Полями. Канада, Тунис, Китай, Габон, США. На сей раз, как и в 2011-м, матч провели в Марокко, где местный стадион собрал 43 тысячи зрителей, что раза в три больше, чем обычно ходит на «Монако».

Выбор вратарей

Перед стартом сезона вратарский вопрос острее стоял у «Монако». Даниел Субашич хоть уже пять лет является основным голкипером островитян, при всех достоинствах стабильностью никогда не отличался. Летом в клуб пришел Диего Бенальо: опытный швейцарец почти всю карьеру выступал в Бундеслиге. И в «Вольфсбурге», и в сборной Диего характеризовали как лидера. Усиление последней линии «Монако» можно объяснить исключительно недоверием Леонарду Жардима к хорвату, вернее, неполным доверием. Ведь Субашич к старту чемпионата подходил абсолютно здоровым, а иметь в составе двух равноценных вратарей – слишком роскошно даже для островитян. Даниел вышел в стартовом составе и уже на пятой минуте ценой травмы лишил «ПСЖ» гола. Эдинсон Кавани попал ногой по руке Субашича, после чего хорвату потребовалась заморозка, но матч продолжился без ранних замен.

Как оказалось, с основным вратарем еще не определился и Унаи Эмери. Кевин Трапп в прошлом сезоне провел в сумме 30 матчей, из них две трети отыграл на ноль. Немец за несколько дней до игры в Марокко фотографировался в Майами с Джанлуиджи Буффоном и довольный подписывал автографы детям. На матче Суперкубка Кевин предстал понурым и безликим, ведь в старте главный тренер «ПСЖ» выпустил Альфонса Ареоля. Видимо, таким образом хитрый испанец захотел обострить конкуренцию за место в воротах. Главное – не переусердствовать.

О мышах и людях. Кто стал душой чемпионского «Монако»

Поиск вариантов

«Монако» выстроился по знакомой схеме 4+4+2. Но уже без Бернарду Силвы, Бенжамена Менди, Тьемуэ Бакайоко и Валера Жермена. И если отсутствие последнего монегасков ослабило незначительно – в нападении у чемпионов вышла устрашающая связка Мбаппе – Фалько, – то продажа всех остальных игроков выглядит пока невосполнимой. И от того, сумеет ли Леонарду Жардим это исправить, зависит, насколько успешно выступят монегаски в этом сезоне.

Пока главной покупкой «Монако» этим летом остается приобретение Юри Тилеманса. Бельгийский полузащитник обошелся клубу в 25 млн евро, и уже в дебютном матче экс-игрок «Андерлехта» сделал ассист и мог сам забить в ворота Альфонса Ареоля.

Куда хуже в состав вписался другой новичок – Теренс Конголо. Ранее за левый фланг обороны отвечал весельчак Бенжамен Менди. Голландец же ничего, кроме тоски, у Жардима не вызвал и после второго пропущенного гола был заменен на Маркуша Лопеша.

Отсутствие Бернарду Силвы заставило тренера «Монако» пойти на эксперимент и поднять Джибриля Сидибе до позиции вингера. На освободившееся место португалец выставил 21-летнего воспитанника академии Альмами Туре. Ход сыграл, а Сидибе стал автором первого гола в матче после роскошного паса вразрез от Тилеманса.

Найденный клауд. Почему Раньери вернулся во французский футбол

Храни и сохрани

«Монако» остается чемпионским, пока из него не ушли Тома Лемар и Килиан Мбаппе. О том, какие космические суммы готовы предложить за 18-летнего форварда «красно-белых», в интернете публикуют не переставая. Лемара же ждали в «Арсенале». Лондонцы предложили 45 млн евро, но боссы монегасков и так значительно заработали в это трансферное окно, чтобы лишаться самого перспективного вингера Франции. Собственные воспитанники в этом сезоне обязаны взять на себя ответственность вести команду за собой. Мбаппе поменял 29-й номер на лидерскую «десятку». Пока Фалькао втягивался в матч, Килиан уже на пятой минуте вышел один на один с вратарем «ПСЖ» и забил, но из офсайда. Этим двум придется непросто по ходу сезона.

Зато легко и непринужденно себя ощущает 34-летний Дани Алвес. Унаи Эмери выпустил бразильца, у которого трофеев больше чем у всех игроков «Монако» вместе взятых, на позицию правого вингера, почти нападающего. Здесь могли бы сыграть и Анхель Ди Мария, и Лукас, и Юлиан Дракслер, но вышел новичок «ПСЖ». Благодаря этому ходу главному тренеру удалось переломить ход игры в свою пользу. Сперва Дани Алвес исполнил штрафной и сравнял счет ударом в левую «девятку», а затем выполнил кросс на Адриана Рабио. Опорник выпрыгнул выше всех и забил победный мяч в ворота «Монако». У «ПСЖ» появился новый лидер с не меньшей харизмой и регалиями, чем Златан Ибрагимович, притом приобретенный бесплатно.

Текст: Юрий Алеманов

Фото: Global Look Press

Юрий Алеманов Автор колонки о французском футболе. Напоминаю о тех, кого вы могли уже забыть в рубрике «Вспомнить всех». Люблю в футболе итальянскую страсть и английский антураж. В еженедельнике с 2015 года.