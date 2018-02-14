Гастроли басков, попасть под поезд и битва с характером. Три ставки на еврокубковые игры и другие главные матчи недели

Российские клубы возвращаются после зимнего перерыва. Но пока только в еврокубках. «Локомотив» и «Зенит» проведут гостевые матчи против «Ниццы» и «Селтика», а «Спартак» в Москве встретится с «Атлетиком». Помимо этого, пройдут первые матчи плей-офф Лиги чемпионов, где особое внимание привлекает противостояние «Реала» и «ПСЖ».

14 февраля

«Реал» – «ПСЖ»

Место: Мадрид, Испания

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

Время: 22:45 (мск)

Команды ранее уже встречались в Лиге чемпионов, но на групповом этапе. В сезоне-2015/16 парижане так и не сумели распечатать ворота «Реала» по итогам двух матчей: нулевая ничья и поражение на выезде (0:1). Последняя встреча двух клубов состоялась на предсезонном турнире в 2016 году. Победа осталась за «ПСЖ» — 3:1. С начала календарного года «сливочные» уже дважды проиграли на своем поле. «Красно-синие» выиграли 13 из 14 последних матчей во всех турнирах.

П1 Х П2

«Реал» – «ПСЖ» 2,29 3,85 2,99

14 февраля

«Порту» – «Ливерпуль»

Место: Порту, Португалия

Стадион: «Драгау»

Время: 22:45 (мск)

Предыдущие встречи «Порту» и «Ливерпуля» состоялись более 10 лет назад. Обе команды оказались в одной группе ЛЧ в сезоне-2007/08. На «Драгау» они разошлись миром – 1:1, а в Англии разгромную победу одержал «Ливерпуль» (4:1), оформив три гола в последние 15 минут матча. Португальцы не проигрывают в основное время с октября, когда уступили в гостях «РБ Лейпцигу». В последних десяти гостевых встречах «Ливерпуль» потерпел поражение лишь однажды.

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П1 Х П2

«Порту» – «Ливерпуль» 3,13 3,50 2,35

15 февраля

«Спартак» — «Атлетик»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Спартак»

Время: 21:00 (мск)

Гастроли басков

«Спартак» впервые с сезона-2010/11 примет участие в весенней стадии еврокубков. Москвичи не проигрывают на своем поле с августа прошлого года. «Атлетик» одержал только одну победу в пяти последних встречах. Красно-белые уступили всего лишь в 4 из 14 домашних матчей против испанских команд в еврокубках. Новичок басков Иньиго Мартинес не сможет выступить со «Спартаком», так как заигран в ЛЕ за «Реал Сосьедад».

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П1 Х П2

«Спартак» — «Атлетик» 2,46 3,35 3,09

15 февраля

«Ницца» – «Локомотив»

Место: Ницца, Франция

Стадион: «Стад де Нис»

Время: 21:00 (мск)

Попасть под поезд

С начала календарного года «Ницца» проиграла уже 4 матча во всех турнирах. А в последних 10 встречах французы забивают не более гола за игру. Из трех предыдущих попыток «Локомотива» преодолеть 1/16 финала ЛЕ/Кубка УЕФА ни одна не была успешной. Москвичи во второй раз в истории сразятся с французской командой в еврокубках. В 2004 году «Локомотив» уступил по сумме двух матчей «Монако» в 1/8 финала ЛЧ.

П1 Х П2

«Ницца» – «Локомотив» 1,96 3,48 4,29

15 февраля

«Селтик» – «Зенит»

Место: Глазго, Шотландия

Стадион: «Селтик Парк»

Время: 23:05 (мск)

Битва с характером

Ранее оппонентом «Селтика» из российских клубов был только «Спартак». И шотландцы не проиграли ни разу в четырех матчах. «Зенит» лишь раз встречался в еврокубках с шотландскими клубами. В 2008 году питерцы переиграли «Рейнджерс» в финале Кубка УЕФА. «Селтик» не смог победить всего в одном из последних семи домашних матчей. В прошлом сезоне «Зениту» не удалось пройти стадию 1/16 финала ЛЕ, уступив «Андерлехту».

П1 Х П2

«Селтик» – «Зенит» 2,46 3,50 2,74

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев