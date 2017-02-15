Февральская эволюция. Чем Мирча Луческу будет удивлять «Андерлехт»

«Зенит» прожил два непростых зимних месяца. Мирча Луческу сносил остатки старой команды, чтобы на ее месте выстроить новую. Ту, которая должна замахнуться на Кубок УЕФА. Еженедельник «Футбол» — о том, как изменился «Зенит» за эту зиму и способен ли он вновь удивить Европу.

Минус Кержаков

Вратарские терзания, лишавшие команду осенью очков в чемпионате, закончились нежданно-негаданно. Вместо Джанаева или Селихова в «Зенит» пожаловал Андрей Лунев из «Уфы», с багажом из 10 матчей в Премьер-лиге к 25 годам. И все шло к тому, что убеждать своему соответствию команде с чемпионскими амбициями Лунев пока сможет лишь в локальном масштабе – в чемпионате России. Дозаявка в плей-офф Лиги Европы трех полевых игроков оставила прежним состав вратарской бригады. И сначала казалось, плей-офф голкиперы встречают в осенней иерархии– Лодыгин, Кержаков, Бабурин. Сигналы о переменах зазвучали в матчах испанского сбора, где игровое время Кержакова-младшего оказалось минимальным. А за шесть дней на матча с «Андерлехтом» грянул гром перемен.

В составе делегации, вылетевшей в Бельгию на заключительный сбор, братьев Кержаковых не оказалось. Но если главный российский бомбардир остался в Петербурге продолжать восстановление после травмы спины, то вратарь оправился на правах аренды в «Оренбург». Что сначала выглядело дерзкой авантюрой – «Зенит» оставался в Лиге Европе с двумя стражами ворот, один из которых, Егор Бабурин сыграл на высшем уровне лишь пять матчей и ни разу – в еврокубках. Но вскоре наступило прояснение – «Зенит» воспользовался опцией в тайных закоулках регламента УЕФА. Позволяющего заявить еще одного вратаря из списка Б, куда заботливо и был помещен Лунев.

Игра на выходе. Как «Зенит» выбирает себе нового первого номера

Формально в еврокубке голкиперов у «Зенита» осталось трое, что не делает рокировку Кержаков-Лунев меньшей авантюрой. Бывший голкипер «Уфы» дебютировал на высшем уровне лишь пять месяцев назад. А теперь он, похоже, первый кандидат, если потребуется замена Лодыгину. И в отличие от группового этапа — сразу в матчах, где вероятные по неопытности на таком уровне ошибки исправить уже возможности не будет. Но это лишь первый мазок смены зенитовского облика.

Почему Кришито с Ивановичем должны поменять атаку «Зенита»

Закончилась отъездом в Китай питерская эпоха Акселя Витселя, и сразу же другого центрального хавбека, Эрнани, за 8 млн евро выписали из Бразилии. Но главным зенитовским событием зимы стал приход Бранислава Ивановича из «Челси». Команда впервые пополнилась футболистом, побеждавшим в Лиге чемпионов. Богатейшие по меркам российских клубов опыт и мастерство почти 33-летнего серба способны закрыть вопросы в центре обороны — самой проблемной линии команды. Кроме того, у Ивановича есть и опция: экс-защитник «Челси» достаточно поиграл и на правом краю обороны.

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Похоже, универсализм серба Луческу использует в первой же официальной встрече новичка за «Зенит». Главный правофланговый — Игорь Смольников вернулся после травмы в общую группу только на прошлой неделе и не сыграл в контрольных матчах ни разу. 34-летний Александр Анюков зимой постоянно выходил на родной позиции, но их рокировки с Ивановичем в последних перед стартом плей-офф репетициях указывают, что Мистер сомневается, стоит ли доверять приоткрытую вакансию зенитовскому ветерану.

От этого выбора зависит, увидим ли мы против «Андерлехта» на «Констант Ванден Сток» в центре защиты ту пару, которая и должна стать фундаментом новой команды. Вынужденный осенний перевод Доменико Кришито в центр признан успешным экспериментом. В течение зимних подготовительных матчей Кришито лишь в одном из них сыграл на родном левом фланге. Умение начать атаку удобной для приема передачей низом хоть в глубину поля, хоть на фланг – именно то, чего требует Луческу от центрального защитника. В этом итальянец превосходит партнеров, и потому стоит ждать, что острых и рискованных передач из этой зоны добавится, а хитрые комбинации все чаще будут начинаться от штрафной «Зенита».

Зачем возвращается Данни

Следующее изменение – возвращение Данни. О том, что 33-летний португалец хорошо подходит под игровую концепцию Луческу, говорили многие аналитики. Косвенно осенью это подтверждал и сам тренер, заявляя о желании скорейшего возвращения Мигела. Позиции Данни будут укрепляться по мере восстановления кондиций после 9-месячного отсутствия на футбольном поле – на сборах тренер дозировал игровое время португальца аккуратно, от 15 минут до тайма. Три разрыва крестообразных связок за 7 лет, как и возраст хавбека, Мистера не смущают. Но важно, что высочайший авторитет и право на лидерство безоговорочно признают и в команде.

Показательный штрих: выйдя на замену в первом матче после возвращения, Мигел получил от Кришито (забившего красивый мяч с центра поля) капитанскую повязку. Так был отмечен и гол, и возвращение Данни. Повязку ему передал в одном из следующих матчей и Артем Дзюба, вскоре назначенный Луческу капитаном. Но с оговоркой, что при появлении легионера-ветерана с первых минут повязка будет принадлежать ему. Два капитана, иностранец и русский, с большими правами у португальца – очередное ноу-хау от Луческу.

Впрочем, есть сомнения, что пользоваться этими правами Данни будет часто. Среди специалистов имеется четкая позиция: даже при всем авторитете и опыте полузащитника главные роли на поле ему уже не по силам. Тем более в сложных международных матчах. Травмы и годы взяли свое: прежних резкости и легкости, основных козырей Данни, позволявших улетать как на крыльях от соперников, уже нет. Что исключает возможность построения командной игры вокруг него.

Оптимальный вариант для «Зенита» — использовать авторитетного мастера в роли джокера, которую хоть и редко, но поручали когда-то Андрею Аршавину. Но согласен ли с ней сам Данни? Судя по зимним матчам, Мигел вместе с дозаявленными в Лигу Европы Ивановичем, экс-самарцем Цаллаговым и бразильцем Эрнани и есть те козыри, которые заметно изменили кадровый облик «Зенита» по сравнению с групповым этапом турнира.

Вы еще вспомните «медленного» Витселя

22-летний Эрнани с первого дня сборов был обречен на особое внимание. Во-первых, именно в нем видят замену Акселю Витселю. Во-вторых, очень похоже, что 22-летний полузащитник – креатура в первую очередь Луческу. Стройный долговязый хавбек отличается скоростным движением и универсализмом. Вот Эрнани только что пластался на одной линии с центральными защитниками, а уже предлагает себя для передачи в опорной зоне. Освободилась зона около штрафной соперника – Эрнани готов обострить атаку, а если надо, то и кратчайшим к воротам путем.

Впрочем, пока зенитовскому бразильцу только предстоит дебютировать за новую команду в официальном матче. Новичок убеждает в готовности добавить недостающих Витселю скорости в середине поля и остроты у ворот соперника. Но покинувший Питер Витсель был для команды гарантом баланса в середине поля и бесперебойно обеспечивал сохранение мяча. Эрнани, напротив, часто грешит коварным для команды браком в середине поля, да и пугающие пустоты в этой зоне появляются после позиционных недоработок бразильца.

Отряд неприкасаемых, и почему Нобоа не доехал до Питера

На 3-4 позиции (в зависимости от количества и функционала нападающих) претендуют 10 (!) игроков! Постоянная ротация? За полгода в «Зените» Мирча убедил, что удивлять горазд и на восьмом десятке. Но те же наблюдения за его работой делают этот вариант сомнительным.

Более вероятна привычная для новейшего «Зенита» картина, при которой пара-тройка хавбеков займет нишу Рязанцева на скамейке. Судя по количеству игрового времени в товарищеских матчах и занимаемым в них позициям, из полузащитников пока наименее значимая роль в созидательной игре — у Юсупова и Могилевца. Причем, вопреки обоюдному желанию последнего и Курбана Бердыева снова встретиться в «Ростове», на берегах Невы полузащитника оставил регламент УЕФА, требующий включать в заявку в еврокубки не менее четырех местных воспитанников.

Кстати, разучивать «кружева по Луческу» сейчас мог и еще один новичок. Приглашение от «Зенита» Кристиан Нобоа получил еще в начале зимы. Из «Ростова» ключевую фигуру отпускали, но ситуацию поставил на паузу питерский клуб.

Каким же составом средней линии Луческу собирается добраться до европейского трофея? Хави Гарсия, Жулиано, Эрнани, Данни, Мак и, возможно, Шатов – похоже, на данном этапе тренер намерен сделать основную ставку на этот секстет, который, по замыслу тренера, должен сбалансировать оборонительные и созидательные потребности команды. Цаллагову выйти на видные роли позволит необходимость заменить Хави Гарсию. При этом Данни иногда будет формально менять амплуа, становясь при схеме 4+3+3 левым крайним нападающим.

Тики-така по-питерски

Но для «Зенита» Луческу схема – не догма. Понятие непостоянное и способное часто меняться. Не только от матча к матчу или о тайма к тайму, а порой и в течение одной минуты. Атакующие 4+3+3 могут быстро превратиться в напоминающие о закрытости 5+4+1. Видимо, это и есть один из важнейших принципов футбола по Луческу: схемы, как и функционал игроков, должны быть разными. В зависимости от ситуации на поле. И, наверное, понимание того, как надо действовать в изменившихся обстоятельствах, и есть критерий, по которому Мистер оценивает статус и перспективы футболистов в своей команде.

В первых же матчах года в глаза бросилась склонность полузащитников, особенно Жулиано, сыграть на партнера, что наглядно характеризует новейший зенитовский футбол, в котором передачу иногда надо сделать ради передачи. Пусть без обострения или продвижения вперед, но, главное, сохранив мяч. Сложилось впечатление, что футболистам, включая вратарей, вообще запрещалось без крайней необходимости выполнять длинные передачи (дальше, чем на 15-20 метров).

Перестройка «Зениту» дается тяжело. Новичкам команды — особенно. Привыкать к двенадцати спаррингам за три недели, громким и регулярным замечаниям тренера даже во время матчей им приходится на ходу. Содержание многих тренировок тоже наглядно указало на важнейшие футбольные тезисы Луческу – «плотность», «скорость», «движение вперед», «быстрый пас». Упражнения на удержание мяча в касание в ограниченных по размеру «квадратах» и «прямоугольниках», по замыслу Мистера, должны все прочней укреплять у футболистов привычку весь матч постоянно двигаться, быстро пасовать и накрывать соперника, пока тот не успел поднять голову.

Выраженная ставка на короткий и средний пас даже заставила задуматься: а не создает ли Мистер питерскую версию тики-таки? И если да, то на что она будет похожа? Прототип «Шахтера» отметаем сразу: в «Зените» у Луческу нет возможности полностью сформировать атакующую компанию из бразильцев. Значит, окончательный ориентир в игре сине-бело-голубых румын видит иначе. Но как?

Мистер-класс. Как Мирча Луческу выстраивает свой «Зенит»

Ближе к плей-офф – больше проблем

Возможно, понять это помешали последствия тяжелой игровой и тренировочной нагрузки. В контрольных матчах на втором сборе «Зенит» все меньше был похож на команду с узнаваемой игровой идеей. И все чаще напоминал набор футболистов, которым лишь предстоит получше познакомиться. Пугающие дыры в середине поля, где одна за другой начинались опасные атаки соперников. Частый технический брак: зенитовцам с трудом удавалось исполнить даже три подряд точные передачи. Безадресные навесы, вызванные отсутствием других вариантов продолжения атаки. Отсутствие слаженности, а часто и понимания, куда двигаться и что делать при попытках прессинга. Именно этим запомнился «Зенит» в последних контрольных матчах.

Все это можно было бы списать на дилетантские опасения, если б не замечания самого главного тренера. В одном случае он высказывал претензии по настрою футболистов, в других — сетовал на нехватку агрессии на чужой половине поля и неоправданно длительный розыгрыш мяча на своей. Например, за первый тайм «всухую» проигранной встречи с пражской «Спартой» (потенциальным соперником «Зенита» на следующих стадиях плей-офф Лиги Европы) питерцы не создали ни одного момента, который можно назвать однозначно голевым.

Хрупкой командой в гости к «Андерлехту»

Ни один контрольный матч, в которых состав менялся почти полностью, не прояснил, каким же видит Луческу стартовый состав на первый матч с «Андерлехтом». Но даже во встрече, которая прошла в закрытом режиме, Мистер сделал одиннадцать замен! Разгаданными выглядят лишь несколько ребусов. Пропускающие второй подряд сбор Новосельцев и Кержаков-старший с «Андерлехтом» не сыграют. Не выступивший ни разу в контрольных матчах Смольников — тоже. Как и оставшийся вне заявки Молло. Минимальное количество местной молодежи на первых двух сборах и ее отсутствие в Бельгии окончательно убедило, что было понятно и раньше: укрепляться внутренними резервами Луческу не планирует. И всех, кто тренировался с его командой осенью и кого называли ближайшим резервом из «Зенита-2», румын «зачехлил».

Еще один вывод, который позволяет сделать внимательное наблюдение за «Зенитом»: тренеру неважно, сколько голевых передач делает атакующий хавбек и сколько мячей забивают нападающие, в том числе и Кокорин. Гораздо важнее соответствие умному темповому, построенному на постоянных перемещениях футболу. Как показали матчи с командами уровня плей-офф Лиги Европы, соответствовать этому пока получается в лучшем случае на тройку, и поход за Кубком Европы «Зенит» начинает сырым. Видимо, и Луческу лишь в последние дни решит, на кого поставить в матчах 1/16 финала.

Лига Европы 1/16 финала. Что надо знать про соперников наших клубов

Но что это – дополнительный шанс для «Андерлехта», готового снести все еще хлипкое игровое здание? Или же непредсказуемость станет внезапно жалящим козырем «Зенита», который с каждой игрой все сильнее будет похож на команду, готовую повторить успех 2008 года?

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Фото: официальный сайт «Зенита», еженедельник «Футбол»