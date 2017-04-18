Федун и мир. Илья Казаков — о героях «Спартака»

Кроме Массимо Карреры у этого чемпионата еще один герой – Леонид Федун. Издевки, речовки, призывы продать «Спартак» — все это уже прошлое. Удивительно, как один человек может изменить целый мир. Да еще и за такое короткое время.

Решение Федуна уволить Аленичева и назначить Карреру на этот пост после неожиданного исчезновения со спартаковских радаров Бердыева – вот отправная точка сегодняшнего расцвета красно-белых. У Федуна после АЕКа было под рукой готовое решение успеха. Курбан Бердыев виделся многим именно той фигурой, которая способна возродить былую славу клуба. Системный, подкованный тактически, великолепный мотиватор – тренера именно с такими качествами ждал спартаковский мир долгие годы.

Но Бердыев исчез. И тогда Федун принял то решение, за которое его сейчас готовы носить на руках. На эмоциях, в минуту. Никогда прежде не общаясь с Каррерой. Это было похоже на отчаянный выплеск злости. Или на ставку в казино – «на все». А ведь сработало.

Были переговоры с Конте. Был заход на Капелло, еще когда тот работал в России. То есть у Федуна достаточно давно существовала тяга к итальянскому тренеру у руля команды. Оказалось, что тренера можно вырастить самому, здесь. Итальянский тренер на вырост – это что-то новое для России. Обычно сюда приглашали уже готовых.

В этой истории смущает только одно. Все-таки Каррера, работая с Конте в «Ювентусе», некоторое время управлял «старой синьорой». Когда Конте был на время отлучен от футбола в рамках расследования о коррупции в итальянской Серии А. То есть у него уже был приличный бэкграунд. Определенное имя в тренерском мире – подкрепленное удачной работой в штабе национальной сборной.

И его с такими биографией и опытом позвали в России третьим помощником, пусть и в большой клуб. А он согласился. Согласился пойти ассистентом к молодому тренеру, не имеющему трофеев в карьере.

Что-то здесь выглядит неправильно. Особенно если вспомнить дружбу Карреры не только с Конте, но с великим Липпи. Насколько понимаю, итальянский футбол очень сильно зависим от рекомендаций и связей. Безусловно, по блату в него не играют, речь вообще о другом. О том, что рекомендации таких людей, как Липпи и Конте, не говоря уже о славном туринском отрезке биографии Карреры, могли бы помочь ему начать самостоятельное плавание на родине – и не в самом последнем клубе.

Некоторые спартаковские ветераны средних лет убеждены, что Карреру звали в Россию уже под конкретные перспективы возглавить команду в обозримом будущем. Но в эту версию сложно поверить хотя бы потому, что итальянец с Федуном, как сказано выше, до утверждения на пост главного не общался. Да и условия его контракта роли будущего босса не соответствовали.

Именно здесь, на мой взгляд, кроются основные загадки. Которые уже глубоко вторичны по отношению к турнирной таблице после победы «Спартака» над «Зенитом». Но для истории, для лучшего понимания того, как и почему все произошло, они очень и очень нужны.

Почему Конте не взял многолетнего помощника в «Челси»? Не взял именно его, если отметать довод о квоте на ассистентов из Италии, с которой столкнулся в Лондоне новый босс «пенсионеров». Почему Каррера не захотел искать работу главным тренером на родине и согласился на понижение в статусе и переезд в нефутбольную страну? Если говорить об общем отношении Европы к первенству РФПЛ, даже не прибегая к терминологии Слуцкого.

Ответы на эти вопросы, вероятно, помогут лучше понять причины нынешнего взлета «Спартака» к десятому титулу в России. Что не только интересно, но и немаловажно. «Спартак» в этом сезоне сделал то, о чем столько лет мечтал. О чем мечтает (если мечтает, конечно) сейчас «Локомотив». Это, вероятно, необходимо теперь и «Зениту» — начать поиск человека, который в условиях немалого, но уже не такого, как недавно, бюджета и группы игроков, играющих ниже своего уровня и зачастую выглядящих разрозненными, сможет объединить и мотивировать.

Российский футбол, вопреки отведенной ему Леонидом Федуном 10%-ной доли, вперед двигали всегда только тренеры. За парой исключений, не более. Но Евгений Гинер и Сергей Галицкий — примеры слишком редких, слишком одаренных (совершенно по-разному) людей, чтобы эти случаи можно было попытаться объединить в систему.

А так все иные взлеты команды были исключительно тренерским делом. Как и сейчас в «Спартаке». Правда, неизвестно, может ли быть феномен влияния Карреры на этот чемпионат изучен, переосмыслен и использован в другом клубе? Но в любом случае такого кадрового решения, которое привело бы к чемпионству, в России еще не было. Этим, кстати, и уникален Леонид Федун. В его «Спартаке» эмоций всегда было больше, чем логики.

Текст: Илья Казаков

Фото: Сергей Дроняев

Илья Казаков Комментатор ВГТРК, пресс-атташе сборной России с 2005 по 2015 гг, автор книги «Настоящая сборная, или феномен Хиддинка»