Факты-артефакты. Семь предметов, которые будут напоминать о сезоне в Премьер-лиге

В Премьер-лиге случилось множество крутых поворотов по сравнению с прошлогодним розыгрышем. Вспомнить все – задача не из простых, однако некоторые эпизоды сохранились в памяти, так как оказались связаны с определенными материальными предметами. Эти вещи стали хранителями исторической информации о завершившемся турнире.

1. Видео с компроматом на Сэма Эллардайса

А начался сезон с обескураживающей отставки тренера сборной Англии всего через 67 дней после его назначения. Большой Сэм купился на уловку подставных азиатских бизнесменов, на деле оказавшихся журналистами The Telegraph, и рассказал им про схему, по которой можно обойти запрет ФИФА на владение третьими лицами правами на игроков. Более того, перечислил имена агентов, которые этим промышляют. Запись тут же появилась в сети – Эллардайсу было уже не отвертеться.

Огонь народного гнева погас на удивление быстро: прошло всего три месяца, и Сэм как ни в чем не бывало возглавил «Кристал Пэлас», чтобы вновь успешно провернуть фирменную спасательную операцию. Учитывая испачканную репутацию, тот факт, что Эллардайс никогда не вылетал из АПЛ, может иметь гораздо более прозаичные корни, нежели его тренерское искусство. Но без доказательств обвинять его в чем-то нельзя, так что «стекольщиков» остается только поздравить. По окончании сезона Эллардайс объявил о завершении карьеры – как бы ни относились к Сэму, но с его уходом английский чемпионат потеряет частичку местного колорита.

2. Плакаты Wenger In и Wenger Out

Акции болельщиков «Арсенала» стали одним из самых заметных перфомансов года. Плакаты Wenger Out мелькали на рестлинге в Орландо, на концерте Бритни Спирс в Лас-Вегасе, на митингах в Индии и Саудовской Аравии, ну и разумеется, повсеместно в Англии. Тем временем «Арсенал» привычно боролся за четвертое место. Хотя стоило команде блеснуть в одной-двух играх, как на первый план выходили уже лозунги Wenger In.

Для клуба год и правда вышел противоречивым: бодрый старт, зимне-весенний спад, бесславный вылет из еврокубков и яркий финишный спурт. За Wenger Out говорят пятое место в зачете (самое низкое в эпоху Венгера), унизительные 2:10 от «Баварии» в 1/8 финала ЛЧ, нестабильная игра команды и хандра ее лидеров. За Wenger In — хорошая концовка, вызванная сменой схемы, блестящая победа над «Челси» и завоевание рекордного, 13-го, Кубка Англии. Венгер, словно опытный боксер, забрал концовку боя, и это оказалось решающим фактором. «Арсенал» продлил контракт с французом на два года и повысил ему зарплату с 7,5 до 8 млн фунтов в год. «В футбольном мире много отличных тренеров, многие из них хотели бы работать с «Арсеналом». Но после оценки всех опций мы не нашли лучшего кандидата, чем Венгер», — объяснил решение исполнительный директор клуба Иван Газидис.

3. Пицца Клаудио Раньери

Конечно, она вошла в тренды годом раньше, когда «Лестер» перетерпел всех на пути к «золоту». Оказалось, что мотивационная пицца от Раньери, хоть и была поначалу так вкусна, имеет совсем малый срок годности. В этом сезоне она попросту зачерствела, а вместе с ней – и эмоции команды. Итальянец изо всех сил пытался нахимичить с ингредиентами: менял тактику, придумывал игрокам новые позиции, прибегал к ротации. Но ничего толкового уже не выходило. В итоге сложилась удивительная ситуация: в январе Раньери был признан лучшим тренером 2016 года, а в феврале его погнали из «Лестера» после 7 поражений в 9 матчах.

Но нет худа без добра: сменщиком итальянца стал Крейг Шекспир, работающий в клубе еще со времен Найджела Пирсона. Он предпочел вернуться к лекалам игры прошлого сезона, попутно нормализовав атмосферу в команде. Под его руководством «Лестер» постепенно излечился от постчемпионского похмельного синдрома. Хотя о высоких местах речи уже не шло, «лисы» выбрались из зоны вылета, и пока этого достаточно.

4. Брюки Антонио Конте

Те самые, которые он порвал, празднуя гол Азара в ворота «Арсенала». Этот, казалось бы, незначительный казус оказался вдвойне символичным. Во-первых, именно после поражения от «канониров» в первом круге Конте перешел на схему с тремя центральными, поэтому реванш был для Конте сверхпринципиальным. А во-вторых, алленаторе своей ураганной страстью порвал не только брюки – он порвал всю Англию. На старте сезона прогнозы относительно «пенсионеров» были очень осторожные: многих смущало отсутствие у Конте опыта работы за пределами Италии, чересчур суровый нрав, который мог прийтись не по душе коллективу, наконец, высочайшая конкуренция. Первые игры подтвердили, что у «синих» не все гладко.

Но Конте блестяще выпутался из ситуации. Получив 0:3 от «Арсенала», он решился на перестройку, которая оказалась полным сюрпризом для соперников. Клуб выиграл 13 матчей подряд, прежде чем «Тоттенхэм» сумел найти противодействие «машине» Конте. Однако это лишь отсрочило неизбежное. Раскочегарившийся «Челси» со своим бешеным итальянским машинистом разнес надежды болельщиков на чемпионскую интригу и вернул себе «золото».

5. Костыли Златана

Ибрагимович стал символом возрождения «Манчестер Юнайтед». Тридцатипятилетний швед всю дорогу тащил «дьяволов» на своих могучих плечах, но незадолго до конца сломался. Все же он успел записать на свой счет 28 голов за «МЮ» во всех турнирах. Потеря Златана невосполнима: пусть у него уже не та скорость и не тот объем работы, но свое бомбардирское дело Ибра по-прежнему выполняет на высшем уровне. К счастью для манкунианцев, победить в Лиге Европы команда сумела и без его помощи.

Когда в финальной игре с «Аяксом» прозвучал последний свисток, со скамейки «МЮ» на поле вывалилась целая банда травмированных на костылях, и Златан возглавил шествие. Смотреть на это было одновременно и смешно, и больно. Никто не дает гарантий, что он вернется и заиграет. Но нет сомнений, что он отдаст всего себя, чтобы это сделать. Весь мир следит за тем, как швед возвращается к тренировкам. В каждом его движении видно огромное желание поскорее отбросить чертовы костыли. Конечно, «Юнайтед» должен научиться жить без Ибрагимовича. Вряд ли он будет до 40 лет тянуть манчестерскую телегу, пока молодые просиживают в запасе. Но всем хочется, чтобы Златан расстался с футболом совсем не так. По крайней мере, без костылей под мышками.

6. 205 тысяч фунтов Джоуи Бартона

Самый дерзкий футболист Англии привел общественность в легкий шок. В легкий – потому что от Бартона можно ожидать чего угодно, а на ставках его ловили и раньше. Но чтобы футболист за время карьеры сделал 1260 ставок на общую сумму 205 172 фунта, причем 42 раза ставки касались непосредственно его команды, – это действительно смачно. К тому же 15 раз Грязный Джо ставил на поражение собственного клуба, что выглядит совсем уж неприлично. Но Бартон без смущения заявил, что у него зависимость, близкая к патологии, и излечиться от игромании в прошлый раз ему так и не удалось.

Ассоциация дисквалифицировала Джоуи на полтора года, а «Бернли» не захотел продлевать с ним контракт, после чего Бартон заявил, что вынужден досрочно завершить карьеру. Хотя он успел запомниться фанатам «бордовых» не только скандалами, но и победным голом в ворота «Саутгемптона», который забил через 5 минут после выхода на поле. А еще – комичной попыткой симуляции в кубковом матче с «Линкольн Сити». В этом весь Джоуи – непредсказуемый, как игра в рулетку. Еще одним бунтарем в Премьер-лиге станет меньше, и, если честно, выходок старины Бартона будет не хватать.

7. Стадион «Уайт Харт Лейн»

Наверняка «Тоттенхэму» не терпелось проводить свой легендарный стадион на реконструкцию победой в чемпионате. «Челси» оказался слишком силен, однако если бы в конце сезона самой играющей команде вручался бы приз зрительских симпатий, он достался бы «шпорам». Маурисио Почеттино построил очень динамичную, дерзкую и в то же время элегантную команду. Она крепнет с каждым сезоном: если год назад «Тоттенхэм» развалился на финише, то в этот раз концовка вышла просто ураганной – 13 побед в 15 встречах, из них 5 – с разгромным счетом. Гарри Кейн забил 7 голов в последних двух матчах и вновь оказался самым крутым бомбардиром АПЛ, а Деле Алли стал лучшим молодым игроком турнира, тоже во второй раз подряд.

Для покорения больших высот «Тоттенхэму» осталось только одно: добавить в стабильности. Переезд на «Уэмбли» должен стать отличной проверкой на прочность. Пока что «шпоры» неудачно играют на самом известном стадионе Англии, но если они сумеют перебороть эту традицию, вероятно, боевой дух команды заметно укрепится. Как бы то ни было, клуб красиво простился с «Уайт Харт Лейн»: в минувшем сезоне «Тоттенхэм» ни разу не уступил на своем поле и лишь дважды за весь турнир позволил соперникам увезти отсюда очки.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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