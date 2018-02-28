Еврокубковая гонка, мадридский расчет и падение «синего» Лондона. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

На этой неделе после зимнего перерыва возобновляются матчи РФПЛ. Центральной встречей станет игра между «Локомотивом» и «Спартаком». В Англии «Манчестер Сити» сразится с действующим чемпионом АПЛ – «Челси». В Германии столкнутся «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», а в Испании «Атлетико» постарается нанести первое поражение «Барселоне».

3 марта

«Краснодар» – «Ростов»

Место: Краснодар, Россия

Стадион: «Краснодар»

Время: 19:00 (мск)

Этот матч станет дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Перед зимней паузой ростовчане слегка выправили турнирное положение, одержав две победы в трех заключительных матчах. Но в гостях они не побеждали с августа. «Краснодар» в предыдущих шести матчах одержал пять побед и вернулся в борьбу за зону ЛЧ. Последние три встречи в Краснодаре между этими командами завершались победой хозяев со счетом 2:1.

П1 Х П2

«Краснодар» – «Ростов» 1,82 3,40 5,20

4 марта

«Локомотив» – «Спартак»

Место: Москва, Россия

Стадион: «Локомотив»

Время: 16:30 (мск)

Центральная игра тура и одна из определяющих встреч в борьбе за чемпионство. «Локомотив» лидирует с комфортным преимуществом в восемь очков, но любая осечка может сбить их с победного пути. Красно-зеленые не проигрывают дома с сентября. Победная серия «Спартака» в РФПЛ насчитывает уже пять матчей. А беспроигрышная серия достигла отметки в 13 игр. Последний раз красно-белые проигрывали именно «Локомотиву» — 3:4.

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П1 Х П2

«Локомотив» – «Спартак» 2,72 3,20 2,78

3 марта

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д

Место: Лейпциг, Германия

Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»

Время: 20:30 (мск)

Еврокубковая гонка

Прошлогодние призеры Бундеслиги из Лейпцига и Дортмунда вновь ведут борьбу за попадание на подиум. Но теперь конкуренцию им составляют сразу три команды. «Быки» оступились в недавнем матче с «Айнтрахтом», поэтому они не вправе терять очки с еще одним конкурентом. «Боруссия» идет без поражений в новом календарном году, а смена тренера явно пошла ей на пользу. В трех предыдущих встречах «РБ» дважды одолел «шмелей».

П1 Х П2

«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д 2,65 3,59 2,60

4 марта

«Барселона» – «Атлетико»

Место: Барселона, Испания

Стадион: «Камп Ноу»

Время: 18:15 (мск)

Мадридский расчет

Две ничьи каталонцев в матчах с «Эспаньолом» и «Хетафе» подарили надежду на возрождение чемпионской гонки в Ла Лиге. Отставание «Атлетико» от «Барселоны» сократилось до семи очков, и победа в очном матче лишь подчеркнет серьезность намерений мадридцев. В этом сезоне «блаугранас» проиграли дома лишь однажды – «Реалу» в матче за Суперкубок. «Атлетико» не побеждал «Барсу» в Ла Лиге с 2010 года.

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П1 Х П2

«Барселона» – «Атлетико» 1,67 3,97 5,25

4 марта

«Манчестер Сити» – «Челси»

Место: Манчестер, Англия

Стадион: «Этихад»

Время: 19:00 (мск)

Падение «синего» Лондона

«Манчестер Сити» победоносно шагает по АПЛ – точно так же, как в прошлом сезоне это делал «Челси». «Горожане» лишь раз проиграли в чемпионате, а в домашних играхах не теряли очки с августа. Лондонцы с начала года проиграли в трех матчах во всех турнирах и сейчас ведут борьбу за попадание в зону ЛЧ. В предыдущих четырех встречах «МанСити» лишь раз обыграл «Челси» на «Этихаде». Матч первого круга остался за «МС» — 1:0.

П1 Х П2

«Манчестер Сити» – «Челси» 1,62 4,19 5,38

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев