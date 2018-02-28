Еврокубковая гонка, мадридский расчет и падение «синего» Лондона. Три ставки на центральные игры уикенда и другие главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

На этой неделе после зимнего перерыва возобновляются матчи РФПЛ. Центральной встречей станет игра между «Локомотивом» и «Спартаком». В Англии «Манчестер Сити» сразится с действующим чемпионом АПЛ – «Челси». В Германии столкнутся «РБ Лейпциг» и дортмундская «Боруссия», а в Испании «Атлетико» постарается нанести первое поражение «Барселоне».

3 марта
«Краснодар» – «Ростов»
Место: Краснодар, Россия
Стадион: «Краснодар»
Время: 19:00 (мск)

Этот матч станет дебютным для Валерия Карпина на посту главного тренера «Ростова». Перед зимней паузой ростовчане слегка выправили турнирное положение, одержав две победы в трех заключительных матчах. Но в гостях они не побеждали с августа. «Краснодар» в предыдущих шести матчах одержал пять побед и вернулся в борьбу за зону ЛЧ. Последние три встречи в Краснодаре между этими командами завершались победой хозяев со счетом 2:1.

                                                   П1        Х        П2
«Краснодар» – «Ростов»      1,82     3,40    5,20

РФПЛ. 7 тур. «Спартак» — «Локомотив» — 3:4. Москва. «Открытие Арена». 19 августа 2017 г.

4 марта
«Локомотив» – «Спартак»
Место: Москва, Россия
Стадион: «Локомотив»
Время: 16:30 (мск)

Центральная игра тура и одна из определяющих встреч в борьбе за чемпионство. «Локомотив» лидирует с комфортным преимуществом в восемь очков, но любая осечка может сбить их с победного пути. Красно-зеленые не проигрывают дома с сентября. Победная серия «Спартака» в РФПЛ насчитывает уже пять матчей. А беспроигрышная серия достигла отметки в 13 игр. Последний раз красно-белые проигрывали именно «Локомотиву» — 3:4.

Играй, епископ! Грехи «Спартака» и его болельщиков в матче с «Атлетиком»

                                                      П1        Х        П2
«Локомотив» – «Спартак»       2,72     3,20    2,78

РБ Лейпциг

3 марта
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д
Место: Лейпциг, Германия
Стадион: «Ред Булл Арена Лейпциг»
Время: 20:30 (мск)

Еврокубковая гонка

Прошлогодние призеры Бундеслиги из Лейпцига и Дортмунда вновь ведут борьбу за попадание на подиум. Но теперь конкуренцию им составляют сразу три команды. «Быки» оступились в недавнем матче с «Айнтрахтом», поэтому они не вправе терять очки с еще одним конкурентом. «Боруссия» идет без поражений в новом календарном году, а смена тренера явно пошла ей на пользу. В трех предыдущих встречах «РБ» дважды одолел «шмелей».

                                                            П1        Х        П2
«РБ Лейпциг» — «Боруссия» Д    2,65     3,59    2,60

Атлетико - Барселона

4 марта
«Барселона» – «Атлетико»
Место: Барселона, Испания
Стадион: «Камп Ноу»
Время: 18:15 (мск)

Мадридский расчет

Две ничьи каталонцев в матчах с «Эспаньолом» и «Хетафе» подарили надежду на возрождение чемпионской гонки в Ла Лиге. Отставание «Атлетико» от «Барселоны» сократилось до семи очков, и победа в очном матче лишь подчеркнет серьезность намерений мадридцев. В этом сезоне «блаугранас» проиграли дома лишь однажды – «Реалу» в матче за Суперкубок. «Атлетико» не побеждал «Барсу» в Ла Лиге с 2010 года.

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                                                       П1        Х        П2
«Барселона» – «Атлетико»      1,67     3,97    5,25

4 марта
«Манчестер Сити» – «Челси»
Место: Манчестер, Англия
Стадион: «Этихад»
Время: 19:00 (мск)

Падение «синего» Лондона

«Манчестер Сити» победоносно шагает по АПЛ – точно так же, как в прошлом сезоне это делал «Челси». «Горожане» лишь раз проиграли в чемпионате, а в домашних играхах не теряли очки с августа. Лондонцы с начала года проиграли в трех матчах во всех турнирах и сейчас ведут борьбу за попадание в зону ЛЧ. В предыдущих четырех встречах «МанСити» лишь раз обыграл «Челси» на «Этихаде». Матч первого круга остался за «МС» — 1:0.

                                                           П1        Х        П2
«Манчестер Сити» – «Челси»      1,62     4,19    5,38

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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