«Это была информативная тренировка». Как сборная России разгромила «Динамо»

Сборная России в период отборочных матчей на ЧМ-2018 решила провести одну контрольную встречу против московского «Динамо». Перед этой игрой команда Станислава Черчесова проходила недельный сбор на базе «бело-голубых». А сам матч состоялся на стадионе «Арена Химки». Еженедельник «Футбол» посетил эту игру и рассказывает, как сборная России с тестовым составом одержала победу над «Динамо» Юрия Калитвинцева.

«Так, а Паня (Кирилл Панченко) за кого будет играть? Один тайм за нас, другой…» — рассуждает один из болельщиков «Динамо». «И другой за «нас» — поддерживает своего товарища второй. Вход на стадион был свободным, так что за полчаса до начала встречи вокруг стадиона собралось внушительное число болельщиков. Зрителей было много, и все они делились на три лагеря: одни шутили, другие задавались вопросом «Зачем нужна эта игра?», а третьи просто пришли на «халяву» вместе со своими семьями. Первая категория, кстати, не отличались оригинальностью: кто-то шутил про принадлежность Панченко к той или другой команде, кто-то интересовался, уместна ли кричалка «Русские, вперед!». Перед матчем прошла информация, что было реализовано около 18 тысяч билетов. Народа, действительно, было много. И, несмотря на то, что к ближе к стартовому свистку болельщики целиком заполнили только одну трибуну, зрители подтягивались в течение первых десяти минут встречи.

В стартовом составе национальной команды вышли Марио Фернандес, Роман Нойштедтер, Антон Заболотный, Виталий Шахов, Антон Миранчук и Константин Рауш. По словам Станислава Черчесова, в основе оказались те, кто лучше всех проявили себя на тренировочном сборе в Новогорске. На вопрос о том, почему в составе не вышел Вячеслав Караваев главный тренер сборной России ответил, что головы некоторых футболистов были забиты не тем, чем нужно.

Рауш появился на позиции левого защитника и был чуть ли не самым заметным игроком сборной России: футболист «Кельна» с самого начала встречи начал напрягать защиту динамовцев. Наша команда на первых минутах организовала две стоящие атаки. Но они не помогли поразить ворота Сергея Нарубина. Первая атака закончилась совсем неточным ударом, а во втором случае в блестящем подкате сыграл Владимир Рыков. «Бело-голубые» огрызнулись на 11-й минуте: Иван Темников вышел на ударную позицию, но ударил мимо ворот Андрея Лунева. А первый реально голевой момент произошел на 22-й минуте, который сразу же привел к забитому мячу: Антон Миранчук точным ударом вывел сборную вперед.

Ближе к середине первой половины встречи стало понятно: наша национальная команда атакует преимущественно через левый фланг, где действовали Константин Рауш и Антон Миранчук. И одна из таких атак завершилась вторым забитым мячом России: Рауш прострелили в штрафную площадь «Динамо», где на передачу откликнулся нападающий «Тосно» Антон Заболотный.

Второй тайм прошел в довольно неспешном темпе. Единственный гол был забит сборной России на 57-й минуте: Алексей Миранчук принял шикарную передачу Кирилла Панченко, убежал по правому флангу, отдал пас на Антона Миранчука. Тот попал в штангу, но на добивании первым оказался Марио Фернандес — 3:0.

Ближе к концу встречи Станислав Черчесов дал дебютировать Магомеду Митришеву, Антону Швецу, Евгению Чернову, выпустил на поле Владислава Игнатьева, но это существенно не изменило ход встречи. Сборная России уверенно победила «Динамо». Однако результат тренера «бело-голубых» не расстроил.

«Мы провели очень хорошую тренировку с повышенной ответственностью. Эту игру мы рассматривали в качестве подготовки к возобновлению чемпионата. Мы сделали все замены, которые планировали. Еще раз: это была информативная тренировка. Счет в матче был не главным, но мы разберем все пропущенные мячи. Не нужно стесняться проводить такие игры», — говорил после матча главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев.

Станислав Черчесов тоде остался доволен. Он отметил, что первый тайм особенно удался сборной и сказал, что его футболисты выполнили практически все, что планировал штаб команды. Кроме того, главный тренер сборной отметил, что в лице Рауша и Марио Фернандеса национальная команда получила футболистов, на которых вполне может положиться в будущем. «Летом мы сыграли на Кубке конфедераций, поэтому сборная стала немного интереснее народу. Большое число зрителей говорит о том, что игра с таким составом и соперником была проведена вовремя» — заявил Станислав Черчесов.

ДИНАМО — СБОРНАЯ РОССИИ — 0:3 (0:2)

Химки. 3 сентября.

Стадион Арена Химки. 18636 зрителей.

Судья: Алексей Николаев (Москва).

«Динамо»: Нарубин (Шунин, 46), Морозов (Козлов, 46), Рыков, Хольмен, Терехов (Калугин, 79), Темников (Цаллагов, 61), Сов (Соснин, 46), Тьям (Зотов, 61), Катрич (Сапета, 46), Луценко (Кузьмин, 79), Вандерсон (Погребняк, 46).

Сборная России: Лунев, Марио Фернандес (Чернов, 71), Нойштедтер, Шахов, Кутепов, Рауш (Игнатьев, 71), Кузяев, Ал. Миранчук (Митришев, 68), Ан. Миранчук (Швец, 76), Тарасов (Могилевец, 62), Заболотный (Панченко, 55).

Голы: 0:1 – Ан. Миранчук (22), 0:2 – Заболотный (40), 0:3 – Марио Фернандес (71).

9 (2) удары (в створ) 13 (4)

8 фолы 7

2 угловые 3

1 офсайды 2

45 % владения мячом 55

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press, твиттер Сборной России

Илья Егоров Корреспондент еженедельника «Футбол»