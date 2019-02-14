Эрик О’Делл: «Я бы точно не стал петь как Майоне, у меня ужасный голос!»

Нападающий ХК «Сочи» Эрик О’Делл проводит свой третий сезон в КХЛ, с каждым годом повышая планку результативности. По ходу нынешнего регулярного чемпионата канадец уже преодолел отметку в 20 заброшенных шайб. В интервью еженедельнику «Футбол. Хоккей» форвард рассказал, без чего не в состоянии прожить, когда возвращается домой в Канаду, как может заставить окружающих плакать от смеха и с помощью чего можно склонить любого канадского хоккеиста к подписанию нового контракта.

Агрессия и мотивация

— В матче с «Сибирью» в январе вы оформили необычный хет-трик, забив по голу в большинстве, меньшинстве и в равных составах. Такое произошло впервые?

— Определенно это было здорово, но важно то, что мы в той игре одержали победу. Всегда приятно, когда твои результативные действия помогают команде набрать очки. Это мой второй хет-трик в КХЛ — первый был в прошлом сезоне в игре с «Динамо» Рига. Но подобным образом я отличился впервые.

— Оформляли ли когда-нибудь «хет-трик Горди Хоу» (гол, результативная передача и драка. – Ред.)?

— Я думаю, такое было однажды, когда я еще выступал в АХЛ. А вот в КХЛ подобного еще не было.

— Могли бы вы назвать себя жестким игроком? В прошлом сезоне вы набрали 73 штрафные минуты — для вас это довольно много.

— Я думаю, это все потому, что у меня было сразу несколько 10-минутных удалений. Мне нравится действовать агрессивно и жестко на льду, не только забивать голы, но и проводить силовые приемы. Главное, чтобы это приносило пользу команде.

— Вы проводите свой самый результативный сезон в КХЛ. В чем секрет успеха?

— Думаю, все дело в том, что сейчас я чувствую себя намного комфортнее. Доверие тренерского штаба и партнеров тоже играет значимую роль. У меня появляется больше шансов отличиться, и я стараюсь выкладываться по максимуму в каждой игре, делать все, что мне по силам, чтобы помочь команде.

— Как в целом оцените выступление ХК «Сочи» в сезоне? Какая цель на остаток сезона: занять место в плей-офф или что-то большее?

— Безусловно, сейчас главная цель нашей команды – обеспечить себе место в плей-офф. А уже там произойти может все что угодно. Не имеет значения, с какого места мы попадем в плей-офф, нам важно оказаться в первой восьмерке и продлить свой сезон.

— Сочи – не самый типичный город для базирования хоккейной команды. ХК «Сочи» — своеобразная «Флорида Пантерз» в России?

— Ха! Да, полагаю, что можно и так сказать. Сейчас в Сочи отличная погода: пока в других городах лежит снег, там светит солнце. Можно чуть ли не в футболке гулять.

Разница в габаритах

— Вы выступали в составе сборной Канады на Олимпиаде-2018. Очевидно, что это большой опыт для вас. Как впечатления?

— Было довольно непривычно и интересно. У нас собрались хорошая команда и прекрасный тренерский штаб. Сама поездка в Южную Корею оказалась достаточно увлекательной и веселой. Обидно, что мы не вышли в финал, но третье место тоже хороший результат.

— Стоит ли болельщикам привыкать к такому формату турнира или возвращение игроков НХЛ еще возможно?

— Я не уверен, и мне сложно однозначно ответить на этот вопрос. Я бы с удовольствием сразился с хоккеистами из НХЛ. Всегда хочется сыграть против сильнейших. Не я принимаю решение, но был бы рад, если бы игроки из НХЛ снова выступили на Олимпиаде.

— Изначальная концепция КХЛ – создание сильнейшей европейской лиги с целью навязать конкуренцию НХЛ. Вы играли в обеих лигах, и если сравнить их между собой, что вы отметили бы?

— Прежде всего в НХЛ выступают более крепкие и мощные ребята. Это сразу же бросается в глаза. Но я бы сказал, что в этом плане КХЛ становится ближе к заокеанской лиге.

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— К чему было сложнее всего адаптироваться в России?

— Безусловно, это размеры площадок. В первый год мне пришлось особенно непросто, приходилось просчитывать каждый свой маневр. В Америке размер площадок меньше, из-за чего создается больше моментов и появляется больше возможностей для броска по воротам. Изначально меня это определенно шокировало, но сейчас я уже адаптировался и у меня нет никаких проблем.

Фанат русской кухни

— Какие стереотипы были о России до приезда в нашу страну?

— Признаюсь, я не задумывался обо всей стране, а концентрировался именно на одном городе, куда мне предстояло переехать, – Сочи. Я слышал о нем много хороших отзывов и, оказавшись здесь, увидел: все, что мне говорили, — правда. И когда в Сочи приехала моя семья, они тоже были всем довольны.

— Если кто-то из ваших друзей соберется приехать в Россию, какое место посоветуете посетить?

— Конечно же посоветую побывать в Москве. Очень большой и красивый город, где можно найти много интересных мест, да и просто гулять в центре и наслаждаться видом. А лично для меня Санкт-Петербург стал одним из любимых мест. Там очень красивая архитектура.

— Почему вы сделали выбор в пользу России?

— Летом 2016-го я был свободным агентом и рассматривал предложения, которые мне поступали. КХЛ мне показалась самой конкурентоспособной, здесь играли несколько моих друзей. Это было одно из самых больших решений, принятых мною. По итогам первого года здесь я всем оказался доволен и решил остаться.

— Были ли другие предложения из КХЛ?

— Да, у меня были и другие варианты. Но «Сочи» оставался первым в моем списке, потому что мне было важно учитывать интересы семьи, и я знал, что здесь им будет комфортно.

— С кем вы советовались перед переездом?

— Я много общался с Беном Максвеллом. На тот момент он еще выступал в «Сочи» и рассказывал мне много полезных вещей о команде и городе. Я слегка волновался перед своим первым приездом сюда, но все прошло хорошо.

— Когда уезжаете из России к себе домой, в Канаду, чего вам больше всего не хватает?

— Я очень привык к местной еде, перепробовал множество новых блюд. И мне особенно понравился борщ. (Улыбается.)

Талантливый танцор

— В этом сезоне вы принимали участие в «Матче звезд КХЛ». Чем запомнился этот уикенд?

— Я бы отметил хорошую организацию, думаю, что все игроки и болельщики отлично провели время. Ну и конечно же самым ярким моментом стало выступление Мэтью Майоне. У него хороший голос.

— Если бы вам нужно было чем-то удивить болельщиков, чтобы вы сделали? Тоже спели?

— Я бы точно не стал делать что-то подобное, у меня ужасный голос!

— Неужели нет никаких скрытых талантов? Может быть, вы могли бы станцевать?

— О нет! Уверяю, вы бы плакали от смеха, если бы увидели это.

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— Кстати, впервые вы побывали в России как раз в Казани в 2008 году, когда приехали на юниорский чемпионат мира. Помните свои первые впечатления о нашей стране?

— О, это было довольно давно, и у меня сохранилось не так много воспоминаний. Я помню разве что ледовую арену и отель, в котором мы остановились.

— «Золото» на том турнире – лучший момент в вашей карьере?

— Думаю, что да. Я бы мог еще назвать выступление на Олимпиаде и выигранную бронзовую медаль. Но после победы на юниорском чемпионате мира мне особенно приятно возвращаться в Казань.

Тесть, болеющий за «Барселону»

— Как вы относитесь к соцсетям? Сколько времени тратите на нахождение там, общаетесь с кем-нибудь из фанатов?

— О да! Я каждый день проверяю соцсети. Но иногда это бывает довольно непросто, мне приходит много сообщений, а времени прочитать все не хватает. Но в целом я положительно отношусь к соцсетям. Это весело и удобный способ узнать о событиях, происходящих в мире.

— Вы большой фанат «Торонто Рэпторз». Расскажите, с чего все началось?

— Я начал болеть за них еще в детстве, когда там выступал Винс Картер: с удовольствием следил за его игрой. В прошлом сезоне «Рэпторз» отлично провели регулярный чемпионат, но в плей-офф выступили хуже. Сейчас они тоже в числе лидеров и, надеюсь, в этом году проявят себя куда лучше.

— В вашем твиттере я также видел упоминание о Лео Месси. Поддерживаете «Барселону»?

— Мой тесть большой фанат «Барселоны», а вот я себя таковым не назвал бы. Я куда реже смотрю футбол, нежели НБА. Но следить за игрой таких парней, как Месси и Роналду, – настоящее удовольствие.

— Ходили в России на футбол или баскетбол?

— Нет, но думаю над тем, чтобы все-таки сходить. Это было бы любопытно.

— Прошлым летом в России проходил ЧМ-2018 по футболу. Как в Канаде реагируют на такие спортивные события, много ли зрителей или большинству все равно?

— В Канаде достаточно много людей с интересом следят за чемпионатом мира по футболу. Это действительно большое событие для всего мира. Я хотел посетить какой-нибудь из матчей, но, к сожалению, прилететь в Россию получилось лишь спустя неделю после финальной игры.

Блинчики с кленовым сиропом

— У вас сразу несколько татуировок, что они означают?

— У меня набит целый рукав, и большинство из тату посвящено семье. К примеру, можно разглядеть глаза тигра, что является своеобразным оберегом. А изображение карманных часов я нанес в честь сына.

— Одни из ваших главных увлечений — гольф и рыбалка. Как часто уделяете время этим хобби?

— Я хожу на рыбалку не так уж часто, но если кто-то из друзей приглашает меня, то с удовольствием составляю им компанию. А вот гольфом я увлекаюсь с 14 лет и получаю от этого большое удовольствие. Во время отпуска непременно нахожу время для игры.

— К слову, в России рыбалка – очень популярное хобби. К примеру, Павел Дацюк обожает это занятие. Удалось найти себе напарников среди партнеров по команде?

— У нас в команде несколько парней любят рыбачить. Например, Дмитрий Шикин. Сергей Кузнецов, который раньше играл за «Сочи», тоже очень любит рыбалку. Но они предпочитают ходить туда со своими друзьями. Если кто-то из партнеров по команде предложит мне пойти порыбачить, то я с радостью соглашусь.

— Вы наверняка слышали историю про то, как в Коламбусе Артемию Панарину предложили пожизненный запас водки, чтобы он продлил контракт с «Блю Джекетс». А что нужно предложить хоккеисту из Канады, чтобы убедить его подписать новый контракт?

— Хм, очень хороший вопрос, но я даже не знаю, что на него ответить. (Смеется.) Видимо, это должно быть что-то канадское. Возможно, пожизненный запас кленового сиропа и блинчиков или что-то в этом роде.

— А лично для вас?

— Ну, я бы точно не стал просить что-то из алкоголя. Мне хватает и пары бутылок пива, а если брать водку, то для меня это было бы уже слишком.

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press