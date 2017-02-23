Его семья недовольна. Что ждет Луиса Энрике в «Барселоне»

После крупного поражения в Париже «Барселона» оказалась на грани вылета из Лиги чемпионов. А болельщики и журналисты нанесли по Луису Энрике удар из всех орудий, требуя не продлевать с ним контракт. И причины вполне очевидны: в этом сезоне каталонцы уже не выглядят тем грозным и непобедимым бульдозером, подминающим любого соперника.

В начале февраля лидеры «блаугранас» Лео Месси, Андрес Иньеста и другие выразили желание, чтобы клуб продлил соглашение с Луисом Энрике. Однако разгромное поражение каталонцев в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «ПСЖ» перевернуло все с ног на голову. «Ключевые игроки клуба разочарованы в нем. Они не видят в Луисе Энрике человека, который способен решить текущие проблемы команды. Они не верят в него» — такие слова зазвучали в испанской прессе.

Луис Энрике возглавил «Барселону» летом 2014 года. В первый же сезон работы в клубе он привел каталонцев к завоеванию требла, выиграв Лигу чемпионов, Примеру и Кубок короля. Следующий сезон вышел не менее урожайным: к трофеям в чемпионате и Кубке страны он добавил победы в Суперкубке УЕФА и клубном чемпионате мира.

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Летом состав команды пополнили Люка Динь, Самюэль Умтити, Денис Суарес, Яспер Силлессен, Пако Алькасер и Андре Гомеш. Но из этого списка точным попаданием стал лишь трансфер Умтити. Динь и Суарес вряд ли могли стать серьезным усилением здесь и сейчас, но у них еще будет шанс проявить себя. А вот Алькасера и Гомеша болельщики уже не раз были готовы стереть в порошок. Продолжает вызывать вопросы и позиция первого номера. Тер Штеген периодически допускает грубейшие ошибки и совершает нелепые привозы, которые стоят команде важных очков. Силлессена также нельзя назвать человеком, способным исправить ситуацию. Еще одна заметная брешь образовалась на правом краю обороны каталонцев после ухода Дани Алвеса. Ее Энрике поочередно затыкает при помощи Серхи Роберто и Алейша Видаля.

В этом сезоне каталонцы напоминают неисправный телевизор, который в один момент показывает идеальную картинку, а мгновение спустя транслирует сигнал с ужасными помехами. Лучо несколько раз по ходу сезона прибегал к совершенно необязательной и лишь одному ему понятной ротации состава, стоившей «блаугранас» нескольких важных очков. Домашнее поражение от «Алавеса» — яркий тому пример.

Болельщики обвиняют Энрике в том, что он отошел от привычного Круиффу и Гвардиоле тотального футбола. А также критикуют за то, что он совершенно не знаком с таким явлением, как тактика. Испанец делает ставку на мастерство и креатив атакующего трезубца «МСН». Но если некому доставить до них мяч, как в матче против «ПСЖ», то приходится полагаться лишь на удачу.

«Критика не влияет на меня, потому что иначе я не смог бы тренировать команду на протяжении трех лет», — заявил Лучо после парижского погрома. Но есть подозрение, что тренер каталонцев лукавит. Прежде ему не приходилось сталкиваться с таким давлением, а на любые косые взгляды у него был весомый аргумент в виде выигранных трофеев. Но на этот раз Луис Энрике рискует остаться без своего «защитного амулета». Ведь одной возможной победы в Кубке короля будет недостаточно.

В числе предполагаемых сменщиков Энрике называют имена Хорхе Сампаоли, Эрнесто Вальверде, Роналда Кумана и даже Пепа Гвардиолы. И если первых троих можно представить себе в роли нового тренера «Барселоны», то вариант с возвращением Гвардиолы выглядит чем-то из разряда фантастики. Контракт Луиса Энрике с «Барселоной» истекает в конце сезона, но он так и не приступал к переговорам о его продлении. А из-за последних неудач команды велика вероятность, что этим переговорам так и не суждено будет состояться.

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«У меня нет сомнений в том, что я тренирую лучшую команду, работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками. Но в моей работе есть одна трудность. Мне приходится рассматривать ситуацию с прицелом на несколько сезонов. В то же время осознаю, что буду работать либо с «Барселоной», либо нигде. Это мой дом и моя семья», — сказал по ходу этого сезона Луис Энрике. Как известно, семья своих не бросает. Но признает ли «Барселона» Луиса Энрике своим и протянет ли руку помощи, когда ему будет это необходимо?

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press