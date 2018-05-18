Дворец знаний. Уилфрид Заа дозрел до топ-игрока в «Кристал Пэлас»

«Стекольщики» совершили то, что в последний раз случалось в Премьер-лиге 118 лет назад: команда, потерпевшая семь поражений в семи первых турах, спаслась от вылета. Рой Ходжсон крут, особенно когда в его распоряжении имеется один из самых техничных игроков чемпионата.

Уилфрид Заа стал лучшим игроком апреля в АПЛ, помог «Кристал Пэлас» остаться в элите и вновь обратил на себя внимание грандов. Пять с лишним лет назад Алекс Фергюсон пожертвовал отпуском в Катаре, чтобы убедить ивуарийца перейти в «Манчестер Юнайтед», – и неспроста. Игроков с таким бешеным дриблингом во всей Европе можно по пальцам пересчитать – факт, подтвержденный статистикой.

Исследовательская группа CIES Football Observatory составила рейтинг лучших дриблеров чемпионатов «Большой пятерки». Расчеты основывались на двух ключевых показателях: среднее количество обводок за игру и процент успешных попыток. По совокупности этих данных за эталон был принят Эден Азар (6,4 обводки за матч и 75% успеха), обставивший даже Неймара (7,3 и 62%) с Месси (5,5 и 62%). Уилфрид Заа (4,1 и 49%) попал в топ-20, опередив, например, Лероя Сане, Килиана Мбаппе и Пауло Дибалу – парней, которые точно знают кое-что о дриблинге.

«Он настоящий атлет, и то, что он демонстрирует на поле, действительно завораживает, — рассказывал бывший тренер ивуарийца Ян Холлоуэй. — Я никогда не видел футболистов, которые так обращаются с мячом. От природы он одарен гениальными способностями». Но несмотря на филигранную работу с мячом, легкие ноги, богатый арсенал финтов и отточенность их выполнения, в свои 26 Заха по-прежнему ковыряется с «Кристал Пэлас» в нижней половине таблицы АПЛ. Мимолетный шанс, полученный в «МЮ», он не использовал, а второго пока не представилось. Это странно, учитывая, что Уилфрид далеко не первый сезон поражает всех техникой и с легкостью способен накрутить двух-трех оппонентов. Вспомните хотя бы прошлогодний матч сборной России с Кот-д’Ивуаром: Заа в одиночку порвал нашу оборону, как обветшалый кусок холста.

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Однако в плане эффективности не все так однозначно. Да, Уилф занимает второе место в АПЛ по обводкам после Азара и первое – по количеству зарабатываемых на себе фолов. С другой стороны, Заа чаще всех в лиге теряет мяч, пускаясь в неоправданный обыгрыш, и откровенно слаб в воздушных дуэлях. Еще Алан Пардью рассказывал: «Я пытаюсь донести до него мысль, что каждый момент в игре важен. Это касается концентрации, желания и обороняться, и атаковать, движения и вообще всего того, что в результате сделает из тебя топ-футболиста. К сожалению, мы не всегда понимаем друг друга». А позднее добавил конкретики: «Есть три аспекта игры, над которыми он должен работать: он гениален в обращении с мячом, но ему следует научиться чаще получать его, больше двигаться и помогать команде в оборонительных действиях. Я все еще верю, что он добьется успеха, потому что он хочет развиваться».

Прошло три года – очевидно, что Уилф прислушался и осознал важность командной игры. Он улучшил взаимодействие с партнерами: среднее количество ключевых пасов выросло с 0,5 до 1,8. Сам стал забивать больше: в этом сезоне у него уже 9 мячей, хотя он пропустил пару месяцев из-за травм и сыграл в итоге меньше 30 матчей в чемпионате. Заветы наставника о черновой работе Заа повторяет до сих пор: «Тренер позволил мне выражать себя, но объяснил, насколько важна игра в обороне. Если я вернусь в защиту и заблокирую подачу с фланга, это может сохранить нам три очка». В этом плане ему еще есть над чем работать, но уровень «Кристал Пэлас» парень уже перерос.

Ян Холлоуэй вспоминал: «Однажды Ферги спросил меня, сможет ли Уилф стать первоклассным футболистом, на что я ответил: «Конечно, как только он начнет осознавать важность своих действий без мяча». Если бы сэр Алекс не ушел на покой, Уилфрид Заа мог бы стать следующим Криштиану Роналду». Сейчас Уилфом интересуются едва ли не все команды из Big-6, и в любой из них он может выстрелить в стиле Мохамеда Салаха – так, что все очумеют.

Текст: Антон Муша

Фото: Global Look Press

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