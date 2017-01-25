Долой Лама. 5 причин, почему Филипп Лам не должен завершать карьеру этим летом

О завершении карьеры Филипп Лам впервые заговорил после чемпионата мира-2014. В начале января защитник «Баварии» решил, что это точно его последний сезон. Или не точно. «90 минут» называет 5 причин, почему капитан «Баварии» не должен уходить из футбола в ближайшее время.

1. Все тот же уровень. В 33 года Филипп Лам продолжает играть на высочайшем уровне. После 30 лет немецкий игрок открыл в себе талант отличного полузащитника. Не без помощи Пепа Гвардиолы. Начиная с 2006 года присутствие Лама в стартовом составе «Баварии» казалось очевидным, как рука Марадоны на ЧМ-1986. Статистика показывает, что с возрастом немецкий игрок не только не ухудшил показатели, но и прибавил в некоторых цифрах. Так, в текущем сезоне футболист уже забил два мяча и отдал два голевых паса. Голы никогда не были главной задачей немца, но с возрастом он выработал в себе и эту способность.

2. Отсутствие альтернатив у команды. На сегодняшний день у «Баварии» нет замены Филиппу Ламу. Необходимо признать, что найти достойного преемника капитану «Баварии» довольно сложно. На позиции правого защитника у клуба практически никого нет. Рафинью нельзя расценивать как игрока на долгосрочную перспективу, а Йошуа Киммих при Карло Анчелотти чаще выступает на месте правого вингера. Единственный выход – Себастьян Руди, перешедший в «Баварию» на правах свободного агента. Новое приобретение мюнхенцев может при необходимости сыграть на правом фланге защиты, но все-таки классическая позиция игрока – центральный хавбек.

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3. Пример для молодежи. В «Баварии» много молодых и талантливых игроков. Филипп Лам, отыгравший более 600 матчей за клуб и 113 матчей за сборную, может дать своим преемникам ценные советы и оказать влияние на их развитие. Чемпион мира как никто другой может научить молодежь чистой игре. За всю свою карьеру игрок ни разу не был удален с поля, несмотря на то что большую часть времени играл на позиции защитника. Филипп Лам – отличный пример терпения, труда и мудрости. А так же постоянная работа над собой, обдуманные и взвешенные решения, и полный контроль над разумом.

4. Уход капитана. На сегодняшний день в составе «Баварии» Филипп Лам – самый авторитетный футболист. К его мнению прислушиваются не только коллеги, но и тренерский штаб. Завершив клубную карьеру, он перевернет целую страницу истории клуба. В Германии с лета прошлого года известно, что место спортивного директора мюнхенского клуба давно забронировано под Лама. Немец по окончании сезона войдет в штаб управления. За пределами зеленого газона у игроков много авторитетов, но один из них должен играть с командой на одном поле, чтобы видеть все проблемы изнутри. Сейчас таким для «Баварии» является Филипп Лам.

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5. Символ клуба. Родился и вырос Лам в Мюнхене. За всю свою карьеру, как рассказывал сам игрок, у него не возникало желания переехать в другую лигу. Вынужденные два года Филипп провел в «Штутгарте», но потом снова вернулся в родной город. Филипп Лам, ни больше ни меньше, символ Мюнхена, ее легенда и самый преданный из нынешних игроков немецкого клуба. С завершением его карьеры «Баварии» будет не хватать человека, отдавшего 20 лет своей жизни одной команде.

Текст: Лидия Дидык

Фото: Global Look Press