Дивизион «8х8». 3-ий тур. Двойной побег

Третий тур дивизиона «8х8» окончательно разделил таблицу на две неравные части. «Селтик» и «Авангард» умчались в отрыв разыгрывать чемпионство, имея уже 5 очков отрыва от ближайшего конкурента.

«Трансгарант» – «Профит» – 2:2

«Профит» вновь не смог набрать 3 очка. И в этом они могут винить только себя.

Ведь матч с буксующим в этом сезоне «Трансгарантом» проходил полностью по их сценарию. Соперник больше владел мячом, безуспешно пытаясь взломать организованную оборону, а «Профит», в свою очередь, больно жалил его в контратаках. Эта тактика приносила плоды. Особенно эффектным получился второй гол, когда Алексей Самылин совершил сольный проход по бровке, оставив не у дел двух «железнодорожников» и отдав мяч Кириллу Матвееву. Последний и переиграл Максима Московченко.

Но затем «Профит» перестал настолько уверенно контролировать ход встречи. Атаки перестали быть смертоносными, а в обороне начались мелкие трещинки. Этим и воспользовался Сергей Петрушин, эффектно отыграв один мяч хлестким ударом на 20-ой минуте.

В ходе второго тайма «оранье» могли несколько раз забить третий гол и решить все и сразу. Но не забили. Зато позволили Петрушину оформить дубль и выудить для своей команды ничью. Но «Профит» хотя бы набрал первые очки в сезоне. «Трансгарант» же можно лишь похвалить за стойкость и поздравить с волевой ничьей.

«Селтик-2» — «Регион-13» – 1:1

«Числовое дерби» оказалось весьма скудным на забитые мячи.

Команды забили по голу. Сначала в первом тайме счет открыл «мордвин» Евгений Савельев, а во второй половине встречи ему ответил «кельт» Тимур Абдеев. Конечно, команды могли забить и больше, но где-то подводило исполнительское мастерство, где не везло, а где отлично действовали вратари. Стоит признать, что Даниил Панокин и Евгений Гарькин, соответственно, стали главными героями встречи.

В остальном же игра представляла из себя микст борьбы в центре поля, и сменяющих друг друга позиционных атак. Классический матч команд из нижней части таблицы, не лишенный собственного обаяния. По ощущениям ближе к победе был «Селтик-2», но в решающие моменты, как уже было сказано, им чего-то не хватало. Будем надеяться, что они это «чего-то» за неделю найдут и во все оружия подойдут к «кельтскому дерби».

«Газпром межрегионгаз» Москва – «Селтик» – 4:6

«Газпром» и «Селтик» выдали самый яркий голевой спектакль тура.

«Кельты» весь матч находились в напряжении, но 3 очка в копилку им положить удалось. Самыми драматичными стали первые минуты второго тайма, когда Александр Манюков («Селтик»), выбив мяч рукой из своих ворот, был удален, за что был назначен пенальти в ворота Владислава Тимошенко. Мальгин уверенно реализовал точку и сократил отставание до одного мяча (4-3). Окончательно разрушил надежды «Газпрома» автогол Игоря Корнеева. А итоговый счет 6-4 в пользу «Селтика».

«Селтик» провел еще один отличный матч. Команда сыграла в привычно интенсивный и техничный футбол, чем еще раз доказала свой класс. Особенно ярко себя проявил автор хет-трика Виктор Сидин. Если отталкиваться от того, что «кельты» и «Авангард» уже оторвались от всех в таблице на 5 очков (и это на дистанции в 3 тура!), то определяющим станет их очный матч в 5-ом туре. Впрочем, ничего нового.

«Авангард» – «Wildberries» – 8:3

Предматчевые надежды на этот матч не оправдались. Борьбы совершенно не случилось.

Уже первый тайм закончился со счетом 5:0. Причиной этому стало то, что «модники» сыграли свой худший тайм в обороне против одной из лучших атак лиги. Расплата не заставила себя долго ждать. Показательно, что многие голы «Wildberries» «придумали» себе сами. Первый гол Эдуард Корчагин забил после грубейшей ошибки вратаря, а хет-трик звездный нападающий «Авангарда» оформил, убежав один на один со стражем ворот с центра поля после позиционной ошибки соперника на угловом. Так против «Авангарда» играть в обороне нельзя.

Второй тайм был весьма формальным занятием, но команды не стали катать вату, а провели весьма бодрые 25 минут. «Авангард» слегка ослабил давление, что позволило «модникам» даже забить в ворота одного из лидеров 3 гола. Но и сами «ястребы» не преминули увеличить разницу голов в таблице.

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