Дивизион «6х6». А победители кто?

Групповой этап официально сдал свои полномочия, передав турнирную власть в руки раундов плей-офф. Последний тур внес окончательную ясность в итоговые расклады.

Группа А

«АльфаСтрахование» – «InStat» – 1:7

Запрыгнуть в Серебряный плей-офф у «InStat» не получилось, зато покуражиться над «АльфаСтрахованием» удалось сполна. Уже по итогу первого тайма в воротах номинальных хозяев побывало шесть безответных мячей, поэтому вторая половина игры оказалась пустой формальностью. Свой единственный гол гости пропустили на последней минуте, не сумев сохранить ворота в неприкосновенности до конца, да разве ж это может испортить праздник? Любопытно, что игроки «InStat» при таком преимуществе не раз вступали в словесную перепалку друг с другом, на повышенных тонах выговаривая за ошибки. При этом Максим Малахов и Даниил Богданов вряд ли заслуживают серьезной критики: первый сделал покер, добавив к нему голевую передачу, а второй отметился дублем и двумя результативными пасами.

ЗАЭС – «Мегаполис» – 5:4

Если бы Станиславский увидел этот матч, то обязательно бы крикнул свое коронное: «Верю!». К 33-й минуте ЗАЭС горел со счетом 2:4, но выдал сумасшедшую концовку и перевернул игру к верху ногами. За две последние минуты команда сначала сравняла счет, а под финальный свисток зубами вырвала три очка. Карателем для «Мегаполиса» выступил Алексей Костин, который стал автором хет-трика. Три гола у гостей забил и Александр Сунцов, однако его голевого порыва, увы, не хватило для итогового успеха. Для пущей драмы не хватает невероятной турнирной развязки, однако после такого камбэка с хоккейным счетом ЗАЭС так и остался на шестом месте.

ФК «Эггер» – FC «Paroc» – 14:2

14:2, друзья! Это будет похлеще традиционных истязаний «Барселоны» или «Реала» над мелким испанским планктоном. Причем в соперниках у «Эггера» был не представитель низшего царства, а вполне боеспособный «Paroc», обосновавшийся на третьем месте. Однако ж получилось так, что в его ворота влетали голы абсолютно разных мастей и непременно в больших объемах. «Эггер» изрешетил оборону соперника, показав, как можно выжимать максимум из возможностей. Больше всех на этом пиру разжились Евгений Коротков, забивший шесть голов и ставший лучшим бомбардиром группового этапа, и Евгений Середкин, занесший себе в актив гол и четыре результативных передачи. В итоге «Эггер» мастерски выиграл группу А, победив во всех семи играх, и подходит к Золотому плей-офф в статусе абсолютного фаворита.

«АКАДО телеком» – НИТИ им. П.И. Снегирева – 4:4

«АКАДО телеком» и НИТИ им. П.И. Снегирева бодались друг с другом весь матч, но победителя выявить так и не смогли. Нить напряженной борьбы тянулась прямо до финального свистка, однако оборвать ее не получилось даже у Василия Чумакова, оформившего хет-трик. Тем не менее, даже ничейный результат вкупе с поражением «Paroc» позволил «студентам» забраться на третью строчку, открывающую дорогу в Золотой плей-офф. Увы, регламент отправил их на «пересдачу»: среди всех представителей третьих мест команда оказалась хуже остальных. Что ж, тем больше будет мотивации выиграть в Серебряном турнире на выбывание и доказать притязания на высшие награды.

Группа В

«ТехноНиколь» – «actionpay» – 0:2

И все-таки своего «actionpay» добился – есть первая победа на групповом этапе! Да, пускай этот успех не позволил команде сдвинуться с последней строчки, зато дал понять, что она готова биться за победу вне зависимости от положения. Аутсайдер группы В весь матч активничал в атаке, за что был награжден двумя голами: в первом тайме счет открыл Евгений Барков, а поставил победную точку Святослав Домбровский. После данного поражения «ТехноНиколь» сполз в турнирной таблице на пятую позицию, однако пробился в Серебряный плей-офф, где встретится с FC «Paroc».

«Ашан» – «РэйлСофт» – 3:7

Самым богатым на забитые мячи матчем оказалась встреча «Ашана» и «РэйлСофта». Для первых игра началась крайне удачно: уже в дебюте команда открыла счет. Однако позднее инициатива перешла к номинальным гостям, которые за восемь минут трижды сумели отличиться и поставить соперника в неудобное положение. После перерыва «РэйлСофт» усилиями Владимира Егорова (дубль + две голевые передачи) продолжил начатое дело, на что «Ашан» ответил двумя забитыми мячами в исполнении Гейдара Джафарадзе. В общем, увиденным пиршеством голов зрители должны быть довольны. А «РэйлСофт» еще и тем, что запрыгнул на четвертую строчку в таблице, обойдя «ТехноНиколь».

«АЛМАЗ» – РОНЦ – 2:0

Встреча «Алмаза» и РОНЦа, как двух лидеров группы В, вровень идущих друг с другом, обещала стать до предела упорной и напряженной. Такой и получилось. Первый тайм подарил зрителю обоюдоострую борьбу с примерно равным количеством ударов по воротам. Казалось, что в этом противостоянии уместной окажется и нулевая ничья, однако во второй половине игры свое слово сказал дуэт Алексей Шевяков – Рустам Рамазанов. Первый не только был крайне эмоционален на поле, постоянно ругая и подсказывая партнерам, но и дважды выступил автором результативных передач. Второй – преобразовал такие подарки в голы, которые в итоге позволили «Алмазу» одержать победу и вырваться на первую строчку турнирной таблице. Впрочем, грустить РОНЦу особо нечего, ведь путь в Золотой плей-офф уже расчищен.

«Мосинжпроект» – «Аэроэкспресс» – 3:2

Бодрое начало в исполнении игроков «Мосинжпроекта» быстро принесло команде солидные дивиденды: Евгений Ахтямов всего за две минуты сделал дубль, чем дал повод немного расслабиться партнерам. Но, видимо, именно это и повлияло на то, что уверенные 0:2 вскоре превратились в напряженные 2:2. Тем не менее, концовка все же осталась за «Мосинжпроектом»: Антон Трубачев с передачи Андрея Ефимова, сделавшего три ассиста в данной встрече, перетянул одеяло в нужную сторону и принес победу. Правда, в турнирной таблице команды остались при своих: «Мосинжпроект» с семью очками – шестой, «Аэроэкспресс» с четырьмя баллами – седьмой.

Группа С

«RussRolls» – «Гефест» – 3:5

Игра «RussRolls» и «Гефест» в этот день радовала точно погода, воцарившаяся в Москве после холодов – как жарко было в столице, так же ярко и солнечно было на поле. Весь первый тайм команды плели почти спартаковские кружева и сочинили на двоих аж семь голов: причем четыре из них уложили в первую десятиминутку, а еще тремя разжились прямо перед перерывом. Во втором тайме усталость дала о себе знать, но «Гефест» сумел докинуть еще один гол в общую копилку и победить. Конструкторами победного результата в составе гостей стали Александр Трубников (дубль + три результативных передачи) и Королев Евгений (дубль + голевой пас). Но подвижек в турнирную таблицу этот матч не привнес: «Гефест» шагает в Золотой плей-офф, а «RussRolls» будет бороться в Серебряном.

«Энвижн Груп» – ФК «СОЦИУМ» – 4:0

«Социум» так и не сумел напоследок хлопнуть дверью: не выиграв ни одной встречи на групповом этапе, команда крупно уступила в заключительной игре и довела количество пропущенных мячей до 36. Начало разгрома в первой половине игры положил Дмитрий Чобит. Он же во втором тайме помог развить успех до разгрома, выступив ассистентом. 4:0 – и «Энвижн Груп», одержавший первую крупную победу на групповом этапе, воодушевленно отправляется в Серебряный плей-офф, где его ожидает «РэйлСофт».

«Кордиант» – ППО ГК «Росатом» – 0:7

«Росатом» закончил движение по групповому этапу на крайне позитивной ноте – сокрушительной победой и завоеванной путевкой в Золотой турнир на выбывание. Обрушив град ударов по воротам «Кордианта», команда довела до голов целых семь. Уже по итогу первого тайма «энергетики» имели надежные 3:0 в кармане, а во втором лишь развили успех до неприличного счета. Хет-триком у «Росатома» отметился Сергей Кутузов. Своего же Наполеона, который бы пробудил «Кордиант» на достойное сопротивление, в составе команды не обнаружилось, зато по итогу встречи нашлось место недовольству работой судьи. Таким образом, «Росатом» ждет жесткая борьба в 1/4 финала Золотого плей-офф с «Алмазом», а «Кордиант» сыграет в турнире для аутсайдеров.

«Мегафон» – РосНОУ – 1:9

9:1 с хет-триками Егора Удовиченко и Артема Артемьева – это мощно. РосНОУ подтвердил статус лидера группы С, вчистую разделался с «Мегафоном» и спокойно вышел в Золотой плей-офф. Уже в первом тайме в воротах «зеленых» побывало четыре мяча, а во втором – влетело еще пять. Надо отметить, что под шквалом пропущенных голов «Мегафон» голову не опустил и свое все же закатил. Особую же стойкость проявил Петр Дроздов, который в одном из столкновений сильно повредил колено и временно выпал из игры. Казалось, что партнерам он уже не помощник. Но нет. Нацепив куртку, Дроздов встал в ворота. К сожалению, повлиять на результат этим он не смог, но за проявленное мужество заслуживает отдельных респектов.

Фото: Федеральная Бизнес-лига

Федеральная Бизнес-лига Федеральная Бизнес-лига – это новый виток развития старейшего корпоративного футбольного чемпионата Москвы «Бизнес-Лига», которому в этому году исполнилось 10 лет! Проект ФБЛ объединяет корпоративные команды крупнейших российских и зарубежных компаний. Организатор ФБЛ - компания «Наша лига»