Детство заиграло. Главные молодые таланты чемпионата Италии

Серия А – лига, в которой юные игроки не сидят на лавках. Здесь 20-­летний футболист является главным бомбардиром, 18­-летний может шантажировать один из самых титулованных клубов планеты, а получивший травму 23-­летний защитник заставляет клубы-­соперники трогательно поддерживать себя в социальных сетях.

Нынешний «Милан», в отличие от остальных клубов Серии А, – это бизнес-­проект. «Россонери» за счет импульсивных финансовых поставок в короткие сроки хотят стать топ­-клубом по меркам Европы. Неудивительно, что на каждой позиции у миланцев играют одни звезды. Но что­то пошло не так. В центре нападения вместо Николы Калинича и Андре Силвы появляется 19­летний Патрик Кутроне (на снимке). Молодой форвард уже пару раз отличился в матчах Серии А, а в лигоевропейском поединке с «Риекой» принес победу итальянцам на последней минуте встречи. «Я долго не мог заснуть после матча с «Риекой». Меня просто будили эмоции. Я был очень счастлив. Хочу поблагодарить всех, кто написал мне, я получил красивые сообщения», – признавался Патрик. Нападающий так сильно восхитил Ли Йонхона, что китайский предприниматель без всяких сомнений увеличил зарплату Кутроне.

История Пьетро Пеллегри очень похожа на те, которыми пичкает нас Голливуд. Шестнадцатилетний форвард «Дженоа» вышел на замену в матче с «Лацио» и сумел почти раскрошить римлян. К несчастью для Пьетро, два мяча в ворота Томаса Стракоши никак не отменили исход встречи (2:3 – победа команды Симоне Индзаги), зато Пеллегри своим дублем нечаянно уронил европейский рекорд и стал самым молодым автором двух голов в ворота соперников в топ­5 европейских лиг в ХХI веке. Эта история примечательна тем, что за успехами Пьетро со скамейки запасных, плача, наблюдал его отец Марко Пеллегри, который входит в штаб «Дженоа». Пеллегри-­младший жалуется на то, что не окончил школу, а занятия с репетитором отнимают его немногочисленное свободное время. Зато молодой футболист уже может похвастаться интересом со стороны «Милана» и «Ювентуса». Но легендарный Кларенс Зеедорф предупреждает: «Да, он забил два гола. Да, за ним следят многие европейские клубы. Но, ради бога, перестаньте дергать парня. Ему всего 16! Повышенное внимание может сломать его как личность и как футболиста!»

В Аргентине полузащитник «Ювентуса» Родриго Бентанкур получает сравнения с Хуаном Рикельме и Фернандо Гаго. В Европе, после переезда в Турин и пары матчей за «старую синьору», – с Зинедином Зиданом, Хави и Андресом Иньестой. Параллели не совсем точны, но правдивы. Бентанкур настолько универсален, что может сыграть в любой зоне между защитой и нападением. Он быстр и классно работает обеими ногами. Родриго хорош в отборе и любит прерывать атаки соперников – ждем полузащитника в опорной зоне. Пас Бентанкура иногда настолько ювелирен, что любой нападающий не отказался бы от такого партнера на позиции атакующего полузащитника. Еще Бентанкуром интересовался «Зенит», но 9,5 миллионов евро «Ювентуса» убедили «Боку Хуниорс» в том, что полузащитник должен присоединиться именно к чемпиону Италии. Для тех, кто не особо любит вчитываться в характеристики, мастерство Родриго подтвердит один факт: уругваец был номинирован на премию Golden Boy­2017.

Итальянский чемпионат – это великолепный Федерико Кьеза, страстный Андреа Конти, блистательный Джанлуиджи Доннарумма. Но в погоне за деньгами от богатых клубов из других стран Италия рискует потерять собственный имидж. На данный момент молодые игроки – это лицо и символы Серии А. В следующие пару лет станет ясно, в чем выиграет итальянское первенство – в еврокупюрах или в перспективном футболе.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press