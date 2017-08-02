День ВМФ. Как «моряки» из «Балтики» идут к былой славе

В XXI веке жители Калининграда ходят на трибуны стадиона «Балтика» явно не ради положительных эмоций: местный клуб постоянно находит новый повод для собственного унижения. Только 2017 год возвращает в растоптанных неудачников веру в лучшее. Ведь впервые за долгое время на западе России заинтересовались позициями своей команды.

Пятая строчка в первом дивизионе – потолок для «Балтики» последних лет. Такого результата калининградцы добились в 2013-м. Но тот невыход в элиту тогда был оценен как удавшееся блюдо от шеф-повара: в новом тысячелетии клуб занимает места, слишком далекие от оценки «отлично».

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Рекордсмены-неудачники

Начав свое плавание по низам России 19 лет назад (именно тогда «Балтика» вылетела из высшей лиги), «моряки» стали хранителями традиций в дивизионе №2: калининградцы — рекордсмены по количеству сезонов в данном первенстве. Также они стали первым клубом, набравшим в ФНЛ тысячу очков.

Вы подумали, что балтийцам комфортно в данном чемпионате? Это иллюзия. Частое отсутствие спонсоров, безденежье и долги перед игроками – главная проблема российского футбола знакома и на западе.

Команда: зарождение

После очередного провала прошлой осенью не выдержало руководство Калининградской области. Новый и.о. губернатора Тимур Лепсая был назначен и директором горе-команды, начав долгожданную перестройку в структуре «Балтики». В клубном офисе наконец появились необходимые финансы.

Эпоху Ренессанса «моряки» начали в тот момент, когда в нескольких шагах от них была пропасть под названием «ПФЛ». До зимы игра клуба была настолько плохой, что на итоговое всплытие из зоны вылета и не надеялись: 10 очков отставания от заветного 15-го места – да что вы знаете о безысходности?

Подписание соглашения с Игорем Черевченко вышло неожиданным. После ссор с руководством «Локомотива» казалось, что специалист возьмет долгую паузу для отдыха. Но 42-летний тренер принял новый вызов в своей карьере – спасти утопающих. После заключения договора для Черевченко выделили немалый трансферный бюджет. По всем долгам клуб рассчитался, а позже стал приобретать мощных футболистов уровня ФНЛ: Шешукова, Концедалова, Соломатина.

С первых туров весны в игре балтийцев стали прослеживаться оборонительные умения на совершенно ином уровне. В 14 официальных встречах команда Игоря Михайловича проиграла три раза, всего однажды пропустив больше двух голов за матч. Но даже эти успехи до конца не помогали исправить ошибки прошлого: сохранить прописку в первой лиге «Балтика» смогла лишь в заключительном туре.

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Лучшее нападение – это защита

Руководство и тренерский штаб «моряков» редко выступают с публичными заявлениями. Вместо слов они доказывают интерес к работе делом: летом защиту укрепил символ обороны «Амкара» последнего десятилетия Иван Черенчиков. А приход Логашова и Кирилла Погребняка стал хорошим усилением в атаке, которая еще недавно подводила калининградцев.

«Задачи выйти в РФПЛ уже в этом сезоне у нас нет», — Черевченко лишний раз перестраховывается: игра может пойти не по его правилам. Но пока старт преобразившегося клуба слишком уверенный: победы над «Тюменью», «Оренбургом» и «Спартаком-2», разгром «Тамбова», нулевая ничья с «Сибирью». В пяти турах защита «моряков» по непробиваемости напоминает бронежилет: всего один пропущенный гол. Даже лучшим бомбардиром команды (и лиги) с тремя мячами является защитник Скопинцев. Второе место Черевченко и К в турнирной таблице совершенно заслуженное.

На пороге к мечте

Стало известно, что руководство «Балтики» поставило игрокам амбициозную задачу — выйти в Премьер-лигу до 2020 года. И если зимой такие планы были поводом для анекдотов, то сейчас болельщики ждут осуществления пророчества: за два матча местная арена собрала чуть менее 11 тысяч зрителей.

За несколько месяцев Черевченко и руководство клуба невероятно сплотились, а их совместная работа создает один из самых качественных продуктов первого дивизиона.

Текст: Дмитрий Темников

Фото: официальный сайт ФК «Балтика», пресс-служба «Спартака»