День ожиданий. Сборная Чили, обзор соцсетей

Автор: Красная Страсть 0

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время их выступления на Кубке конфедераций

Полтора дня отделяет любителей футбола от финала Кубка конфедераций. Игроки La Roja продолжают интенсивную подготовку к главному матчу этого лета

На фото южноамериканский десант отправляется в Санкт-Петербург. За время турнира чилийцы не посетили лишь Сочи

Когда твоя сборная в финале — даже пресс-конференция в радость

Al otro lado de la vereda con el mejor. #alwaystogether #copaconfederaciones #rusia 🇨🇱

Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1)

Тренировки, тренировки, тренировки

Con mis hermanitos 😀🇨🇱⚽️ #felicidad #bajatelasmediascaga #listosparalabatalla #chilealemania

A post shared by Gary Medel (@gary_medel17) on

Время дружеской фотографии от Гари Меделя

Артуро Видаль очень любит фотошоп

Vamos chile carajoooo!!!💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽🇨🇱🏆🏆🇨🇱

A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on

 

А еще форвард благодарит Казань за поддержку. Король доволен!

Алексис Санчес настраивается на финал с Германией. Хорошие воспоминания — залог побед

🇨🇱CHILE 🇨🇱

Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1)

 

Парящий Браво. Продолжится ли феноменальная игра голкипера в решающей встрече КК-2017?

Primera practica en St Petersburg 💪🏻 seguimos soñando. #copaconfederaciones #rusia #stpetersburg #vamoschile

Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1)

Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press

Поделиться:

Красная Страсть

Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Детские эмоции, третье пришествие в Москву. Сборная Чили, обзор соцсетей

Битва за Казань. Сборная Чили, обзор соцсетей перед игрой с Германией

Старик Санчес, развлечения Эдуардо Варгаса. Сборная Чили, обзор соцсетей. День второй

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 