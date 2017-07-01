День ожиданий. Сборная Чили, обзор соцсетей

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время их выступления на Кубке конфедераций

Полтора дня отделяет любителей футбола от финала Кубка конфедераций. Игроки La Roja продолжают интенсивную подготовку к главному матчу этого лета

На фото южноамериканский десант отправляется в Санкт-Петербург. За время турнира чилийцы не посетили лишь Сочи

Когда твоя сборная в финале — даже пресс-конференция в радость

Al otro lado de la vereda con el mejor. #alwaystogether #copaconfederaciones #rusia 🇨🇱 Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) Июн 30 2017 в 7:25 PDT

Тренировки, тренировки, тренировки

Con mis hermanitos 😀🇨🇱⚽️ #felicidad #bajatelasmediascaga #listosparalabatalla #chilealemania A post shared by Gary Medel (@gary_medel17) on Jun 30, 2017 at 1:15pm PDT

Время дружеской фотографии от Гари Меделя

#LaRoja entrenó en San Petersburgo para la gran final ante Alemania. 📸: https://t.co/pQfakLw6s2 pic.twitter.com/dgHTzvqYmK — Selección Chilena (@LaRoja) June 30, 2017

Артуро Видаль очень любит фотошоп

Vamos chile carajoooo!!!💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽🇨🇱🏆🏆🇨🇱 A post shared by Arturo Vidal (@kingarturo23oficial) on Jun 30, 2017 at 11:37am PDT

А еще форвард благодарит Казань за поддержку. Король доволен!

Алексис Санчес настраивается на финал с Германией. Хорошие воспоминания — залог побед

🇨🇱CHILE 🇨🇱 Публикация от Alexis Sanchez (@alexis_officia1) Июл 1 2017 в 6:53 PDT

Парящий Браво. Продолжится ли феноменальная игра голкипера в решающей встрече КК-2017?

Primera practica en St Petersburg 💪🏻 seguimos soñando. #copaconfederaciones #rusia #stpetersburg #vamoschile Публикация от Claudio Bravo Muñoz (@claudiobravo1) Июн 30 2017 в 2:00 PDT

Текст: Дмитрий Темников

Фото: Global Look Press

Красная Страсть Блог Дмитрия Темникова, посвященный сборной Чили. Горячие новости, сухие факты, взрывные болельщики из Южной Америки - здесь вы найдете все о La Roja во время их выступления на Кубке конфедераций-2017.