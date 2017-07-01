День ожиданий. Сборная Чили, обзор соцсетей

Еженедельник «Футбол» продолжает следить за социальными сетями сборной Чили во время их выступления на Кубке конфедераций
Полтора дня отделяет любителей футбола от финала Кубка конфедераций. Игроки La Roja продолжают интенсивную подготовку к главному матчу этого лета
На фото южноамериканский десант отправляется в Санкт-Петербург. За время турнира чилийцы не посетили лишь Сочи
Última estación, San Petersburgo: el viaje de #LaRoja a la sede de la Final.
📸: https://t.co/XxeLBeCzob#VamosChile 🇨🇱⚽️ pic.twitter.com/KTrQATv4fz
— Selección Chilena (@LaRoja) June 30, 2017
Когда твоя сборная в финале — даже пресс-конференция в радость
#ConfedCup @Alexis_Sanchez y @C1audioBravo palpitan la gran final ante Alemania
📝https://t.co/lEtjgZteM7 pic.twitter.com/2NjvYjSJ2j
— Selección Chilena (@LaRoja) June 30, 2017
Тренировки, тренировки, тренировки
Время дружеской фотографии от Гари Меделя
#LaRoja entrenó en San Petersburgo para la gran final ante Alemania.
📸: https://t.co/pQfakLw6s2 pic.twitter.com/dgHTzvqYmK
— Selección Chilena (@LaRoja) June 30, 2017
Артуро Видаль очень любит фотошоп
А еще форвард благодарит Казань за поддержку. Король доволен!
Алексис Санчес настраивается на финал с Германией. Хорошие воспоминания — залог побед
Парящий Браво. Продолжится ли феноменальная игра голкипера в решающей встрече КК-2017?
Текст: Дмитрий Темников
Фото: Global Look Press