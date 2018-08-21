Дебютант-выскочка, очередной рекорд Месси, «Реал» учится играть без Роналду. Итоги 1-го тура Ла Лиги

В Испании соскучились по футболу. Данный факт можно было отчетливо увидеть на Суперкубке Европы в Таллине: «Атлетико» обыграл «Реал» со счетом 4:2. Яркая игра мадридских клубов дала хорошую встряску остальным командам Примеры. Первый тур 88-ого чемпионата Испании по футболу только подтвердил эту гипотезу. Выделяем самые интересные моменты на старте очередного сезона Ла Лиги.

Месси снова бьет рекорды

Аргентинец на «Камп Ноу» отметился дублем в ворота «Алавеса». Первый гол, забитый Месси в матче со штрафного удара, стал 6000-ым голом «Барселоны» в Ла Лиге. В то же время Месси является автором и 5000-ого гола «блаугранас» в Примере: 1 февраля 2009 года будущий четырехкратный обладатель Золотого мяча также отметился дублем. «Барселона» победила тогда в Сантандере «Расинг» — 2:1.

El sábado marcó el gol 6.000 del @FCBarcelona_es en #LaLigaSantander ¡y en 2009 firmaba también el 5.000! El 7.000 ya te espera, Leo… 👽 pic.twitter.com/Gey8aaF1Sd — LaLiga (@LaLiga) August 20, 2018

Первый тур – первый хет-трик

Андре Силва – первый игрок XXI века, кто оформил хет-трик в своей дебютной игре в Ла Лиге. 22-летний португалец, удостоившийся комплимента от самого Криштиану Роналду, мог только мечтать о таком дебюте. Силва за одну игру в составе «Севильи» забил больше голов, чем за год в «Милане». Впечатляющий дебют в матче против «Райо Вальекано» кажется многообещающим. Пожелаем ему избежать повторения миланского сценария карьеры.

Успешный старт Лопетеги

Дебют Хулена Лопетеги в качестве тренера «Реала» получился удачным: «галактикос» спокойно обыграли «Хетафе» — 2:0. После ухода Роналду у «Лос Бланкос» появился новый лидер, способный повести команду за собой, и его зовут Гарет Бэйл. Валлиец забил один из голов и был активнее всех на поле «Сантьяго Бернабеу».

Лопетеги же прокомментировал игру так:

«Реал» доминировал в матче против хорошей команды, забил два мяча, создал множество моментов и практически ничего не позволил сопернику создать у своих ворот. Безусловно, нам есть куда прибавлять, но мы довольны. Команда отлично владеет мячом, но одно владение нас не устраивает. Нам следует быть командой, способной хорошо атаковать и обороняться. Только так можно выиграть Ла Лигу.

«Постараемся наиграть несколько схем. Мне очень нравится нынешний подбор футболистов в «Реале». Как тренер хочу получить максимальную отдачу от своих игроков. Все зависит от нас.», — подчеркнул испанец.

Конфуз тура

«Вильярреал» принимал на «Эль Мадригаль» гостей из Сан-Себастьяна. Ничто не предвещало беды: Жерар Морено открыл счет на 16-ой минуте, но затем «желтая лодка» сама привезла себе два мяча. Сначала Рамиро Фунес Мори выдал «шикарный» пас Виллиану Жозе, который расстрелял ворота Асенхо. А за 20 минут до конца встречи Альваро Гонсалес выдал чудовищный обрез, который позволил «Сосьедаду» выйти вперед благодаря удару Хуанми. «Подводникам» пора бы понять, что товарищеские игры закончились.

Villarreal vs Real Sociedad 1 — 2 Highlights & Goals Spain — LaLiga Santander: https://t.co/ID5xlK47M9 melalui @YouTube — Football Lovers (@FooballLoversTV) August 20, 2018

Наглец из Уэски

Алекс Гальяр — автор самых важных мячей в истории Уэски. Именно он 21 мая забил решающий гол в ворота «Луго», позволивший оскенцам выйти впервые в Ла Лигу. Гальяр же стал автором дубля арагонцев в Примере, который позволил одержать сенсационную победу над Эйбаром. Первый гол 26-летнего полузащитника вообще вышел на загляденье: испанец забил после сольного прохода. Красивый дебют, ничего не скажешь.

В чемпионате Испании, к слову, третий год подряд в элитную лигу пробивается дебютант: в прошлом году путевку в Ла Лигу получила «Жирона», еще сезоном ранее – «Леганес».

Матч тура

Поединок между «Валенсией» и «Атлетико» вышел достойным. Мадридцы выглядели бодро после победных 120 минут в Таллинне, а ведь Диего Симеоне выпустил практически идентичный состав. Было интересно глянуть и на обновленную «Валенсию». Большое количество шансов для взятия ворот, обоюдно острые атаки – команды в первом же туре показали красивый футбол с великолепными голами. Жаль лишь, что на поле так и не вышел Денис Черышев. Ждем россиянина в стартовом составе в ближайших матчах «летучих мышей».

Результаты 1-ого тура:

Жирона – Вальядолид – 0:0.

Бетис – Леванте – 0:3 (0:1)

(Рохер, 38, Моралес, 54, 90)

Сельта – Эспаньол – 1:1 (0:1)

(Давид Лопес, 51 — в свои ворота; Эрмосо, 45)

Вильярреал – Реал Сосьедад – 1:2 (1:1)

(Морено, 16; Виллиан Жозе, 40, Хуанми, 71)

Барселона – Алавес – 3:0 (0:0)

(Месси, 64, 90, Коутиньо, 83)

Эйбар – Уэска – 1:2 (0:2)

(Эскаланте, 69; Гальяр, 5, 40)

Райо Вальекано – Севилья – 1:4 (0:3)

(Эмбарба, с пенальти, 85; Васкес, 15, Силва, 31, 45, 79)

Реал Мадрид – Хетафе – 2:0 (1:0)

(Карвахаль, 20, Бэйл, 51)

Валенсия – Атлетико Мадрид – 1:1 (0:1)

(Родриго, 56; Анхель Корреа, 26)

Атлетик Бильбао – Леганес – 2:1 (1:1)

(Ноласкоайн, 28, Муньяин, 90; Хонатан Сильва, 33)

Турнирная таблица

Фото: Global Look Press

Текст: Андрей Синельщиков

Видео: YouTube