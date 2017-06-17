Четверка отважных. Кого стоит опасаться в составе Новой Зеландии

Новая Зеландия не имеет в своем составе суперзвезд, но в команде есть достойные внимания игроки. Кратко о четверых игроках новозеландской сборной, которых стоит опасаться.

Имя: Томми Смит

Лет: 27

Команда: «Ипсвич Таун» (Англия, Чемпионшип)

Амплуа: Защитник

27-летний Томми Смит является воспитанником академии «Ипсвич Таун». Несколько сезонов футболист провел в арендах в таких клубах, как: «Стивенейдж», «Брентфорд» и «Колчестер Юнайтед». Но сегодня Смит вновь выстпуает за «Ипсвич», за который в последние 7 сезонов сумел отличиться 23 раза и семь раз ассистировать своим партнерам.

Карьера в сборной для Смита могла сложиться иначе. Футболист родился в Англии, но все детство провел в Новой Зеландии. Томми выступал за юношеские сборные Англии (U17, U18) в сезонах 2007, 2008. Но затем игрок принял решение играть за Новую Зеландию, за которую он успешно выступает с 2010 года.

Имя: Крис Вуд

Лет: 25

Команда: «Лидс» (Англия, Чемпионшип)

Амплуа: Нападающий

Нападающий и капитан Новой Зеландии Крис Вуд начал свою карьеру в своем родном городе Окленде. Спустя два года Крис Вуд попадает на просмотр в «Вест Бромвич», который успешно проходит. Играя ярко за юношескую и резервную команду Вуд, в скором времени, получает шанс закрепиться в основном составе «дроздов», но за главную команду футболист блеснуть так и не сумел. Начиная с 2010 года Вуд скитался по арендам в разные английские клубы. В 2013 году Крис подписал контракт с «Лестером» за который провел больше 50 матчей и забил 14 мячей. Самый яркий период в спортивной карьере Вуда начался в 2015 году, когда он стал игроком «Лидс Юнайтед». На данный момент Вуд забил 40 голов в 80 матчах за свой нынешний клуб.

За основную сборную Новой Зеландии Вуд выступает с 2009 года. Пока на счету 25-летнего форварда 19 мячей в 47 матчах.

Имя: Майкл Макглинчи

Лет: 30

Команда: «Веллингтон Феникс» (Австралия, А-лига)

Амплуа: Полузащитник

Майкл Макглинчи является воспитанником шотландского «Селтика», за который он провел всего лишь один матч с 2005 по 2009 год. Все могло пойти иначе, если бы в свои 17 лет Майкл подписал контракт с «Манчестер Юнайтед». В 2005 году игрок отказался от перехода в «МЮ» и подписал контракт с «Селтиком». Вскоре на пост главного тренера «кельтов» был назначен шотландец Гордон Стракан, который задвинул Макглинчи в глубокий запас. В 2009 году Майкл стал свободным агентом и подписал контракт с австралийским клубом «Сентрал Кост Маринерс». За шесть проведенных сезонов в новом клубе Макглинчи дважды отправлялся в аренду – в сезоне 2010 в шотландский «Мотеруэлл», а в 2014 в японский клуб «Вегалта Сэндай». В этом же году футболист подписал контракт с новозеландским клубом «Веллингтон Феникс», за который выступает и сегодня.

Как и Томми Смит, Майкл Макглинчи изначально выступал за другую сборную. В сезонах 2006, 2007 полузащитник играл за юношеские сборные Шотландии (U17,U18). В 2009 году Макглинчи принял решение защищать честь сборной Новой Зеландии. На счету полузащитника 38 матчей и четыре забитых мяча.

Имя: Шейн Смелц

Лет: 35

Клуб: «Борнео» (Индонезия)

Амплуа: Нападающий

Ветеран сборной Новой Зеландии начал свою карьеру в австралийском клубе «Голд Кост Роар» в 1999 году. Смелц играл за различные клубы из Австралии и Новой Зеландии. В 2005 году для Шейна начался новый этап в карьере, когда он подписал контракт с английским клубом «Мэнсфилд Таун». Проведя в Англии почти три года Смелц успел сыграть в трех клубах. Самым успешным сезоном в английской кампании стал год проведенный в клубе «Уимблдон» — 19 мячей в 42 матчах. С 2007 по 2017 год форвард вновь начал выступать за австралийские и новозеландские клубы. За все это время Шейн также успел поиграть в Турции и даже Малайзии. Сейчас футболист подписал контракт с клубом «Борнео» из Индонезии.

Для сборной Новой Зеландии Шейн Смелц один из лучших игроков за всю историю. Нападающий начал выступать за основную команду страны в 2003 году. Сейчас Смелц является лучшим бомбардиром своей сборной – 24 мяча в 51-ом матче.

Текст: Никита Пронин

Фото: Твиттер Новой Зеландии, Global Look Press

Лесная Гвардия Блог Никиты Пронина, посвященный сборной Новой Зеландии. Здесь вы сможете найти последние новости, слухи, обзоры матчей, фоторепортажи и прочие события из жизни «all whites» на Кубке конфедераций-2017.