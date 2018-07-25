Черно-белый Роналду. Ставки на главные матчи недели

Автор: Никита Котов 0

На предсезонном турнире International Champions Cup столкнутся ведущие топ-клубы мира. Но куда интереснее долгожданный старт нового сезона чемпионата России. Для начала «Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок, а центральной встречей первого тура Премьер-лиги станет матч «Рубина» и «Краснодара».

Ювентус

«Ювентус» – «Бавария»
26.07 ЧТ, 02:05

Криштиану Роналду официально завершил свой переход в «Ювентус», и теперь болельщики — в предвкушении его дебюта за новый клуб. Правда состоится он лишь 12 августа, так что в Америке его ждать не стоит. «Юве» и «Бавария» обычно пересекаются в матчах Лиги чемпионов, и в последние годы туринцам не особо везло в этих противостояниях. Предыдущую победу над мюнхенцами «старая синьора» одержала 13 лет назад. «Бавария» завершила прошлый сезон двумя поражениями, а потому успешный старт предсезонного турнира важен для нее вдвойне.

                                                  П1          Х          П2
«Ювентус» – «Бавария»        3,20       3,70     2,15

Барселона 

«Барселона» – «Тоттенхэм»
29.07 ВС, 06:05

Несмотря на активное участие «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, их пути с «Барселоной» так и не пересеклись. Первый и последний раз они встречались в еврокубках в 1982 году. По итогам двухматчевого полуфинального противостояния в Кубке обладателей кубков сильнее оказались каталонцы. Год назад «Барса» победила во всех трех своих встречах в рамках International Champions Cup и стала победительницей турнира. Лондонцы же тогда смогли выиграть лишь в одном матче.

                                                       П1          Х          П2
«Барселона» – «Тоттенхэм»      1,70       4,05     4,50

РФПЛ. 16 тур. «Локомотив» — ЦСКА — 2:2. Москва. «РЖД Арена». 5 ноября 2017 г.

«Локомотив» – ЦСКА
27.07 ПТ, 21:30 

Именно эти две столичные команды разыгрывали между собой первый в истории Суперкубок России, прошедший в 2003 году. «Железнодорожники» оказались удачливее в серии пенальти. Армейцы после этого еще девять раз становились участниками финального матча, одержав шесть побед. «Локо» повторил свой успех в 2005-м, после чего трижды проигрывал сражение за кубок. В том числе год назад в матче со «Спартаком».

                                           П1          Х          П2
«Локомотив» – ЦСКА     2,65       3,10     2,90

Кубок России. 1/2 финала. «Спартак» — «Тосно» — 4:5. Москва. «Открытие Арена». 18 апреля 2018 г.

«Спартак» – «Оренбург»
28.07 СБ, 19:00

Предыдущая встреча команд в Москве получила невероятную развязку. Спартаковцы упустили преимущество в два мяча за пару минут, но на последней добавленной минуте Промес принес хозяевам важнейшую победу. Москвичи дважды за последние три года начинали сезон с результативной ничьей. Для оренбуржцев это будет всего лишь второй сезон в РПЛ. Два года назад в первом туре они уступили в гостях «Ростову» — 0:1.

                                                П1          Х          П2
«Спартак» – «Оренбург»     1,35       4,85     9,75

Рубин штаб

«Рубин» – «Краснодар»
29.07 ВС, 19:00

Итоговое десятое место «Рубина» в первом после возвращения Курбана Бердыева в Казань сезоне вряд ли можно признать успешным результатом. Теперь болельщики ожидают нового выхода команды в еврокубки. «Быки» превосходно провели концовку прошлого сезона: после назначения Мурада Мусаева они обыграли «Локомотив» и «Зенит». В заключительном туре минувшей кампании команды разошлись миром – 1:1.

                                               П1          Х          П2
«Рубин» – «Краснодар»     2,75       3,10     2,80

Текст: Никита Котов
Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев

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Никита Котов

Корреспондент еженедельника «Футбол»

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