Черно-белый Роналду. Ставки на главные матчи недели

На предсезонном турнире International Champions Cup столкнутся ведущие топ-клубы мира. Но куда интереснее долгожданный старт нового сезона чемпионата России. Для начала «Локомотив» и ЦСКА разыграют Суперкубок, а центральной встречей первого тура Премьер-лиги станет матч «Рубина» и «Краснодара».

«Ювентус» – «Бавария»

26.07 ЧТ, 02:05

Криштиану Роналду официально завершил свой переход в «Ювентус», и теперь болельщики — в предвкушении его дебюта за новый клуб. Правда состоится он лишь 12 августа, так что в Америке его ждать не стоит. «Юве» и «Бавария» обычно пересекаются в матчах Лиги чемпионов, и в последние годы туринцам не особо везло в этих противостояниях. Предыдущую победу над мюнхенцами «старая синьора» одержала 13 лет назад. «Бавария» завершила прошлый сезон двумя поражениями, а потому успешный старт предсезонного турнира важен для нее вдвойне.

П1 Х П2

«Ювентус» – «Бавария» 3,20 3,70 2,15

«Барселона» – «Тоттенхэм»

29.07 ВС, 06:05

Несмотря на активное участие «Тоттенхэма» в Лиге чемпионов, их пути с «Барселоной» так и не пересеклись. Первый и последний раз они встречались в еврокубках в 1982 году. По итогам двухматчевого полуфинального противостояния в Кубке обладателей кубков сильнее оказались каталонцы. Год назад «Барса» победила во всех трех своих встречах в рамках International Champions Cup и стала победительницей турнира. Лондонцы же тогда смогли выиграть лишь в одном матче.

П1 Х П2

«Барселона» – «Тоттенхэм» 1,70 4,05 4,50

«Локомотив» – ЦСКА

27.07 ПТ, 21:30

Именно эти две столичные команды разыгрывали между собой первый в истории Суперкубок России, прошедший в 2003 году. «Железнодорожники» оказались удачливее в серии пенальти. Армейцы после этого еще девять раз становились участниками финального матча, одержав шесть побед. «Локо» повторил свой успех в 2005-м, после чего трижды проигрывал сражение за кубок. В том числе год назад в матче со «Спартаком».

П1 Х П2

«Локомотив» – ЦСКА 2,65 3,10 2,90

«Спартак» – «Оренбург»

28.07 СБ, 19:00

Предыдущая встреча команд в Москве получила невероятную развязку. Спартаковцы упустили преимущество в два мяча за пару минут, но на последней добавленной минуте Промес принес хозяевам важнейшую победу. Москвичи дважды за последние три года начинали сезон с результативной ничьей. Для оренбуржцев это будет всего лишь второй сезон в РПЛ. Два года назад в первом туре они уступили в гостях «Ростову» — 0:1.

П1 Х П2

«Спартак» – «Оренбург» 1,35 4,85 9,75

«Рубин» – «Краснодар»

29.07 ВС, 19:00

Итоговое десятое место «Рубина» в первом после возвращения Курбана Бердыева в Казань сезоне вряд ли можно признать успешным результатом. Теперь болельщики ожидают нового выхода команды в еврокубки. «Быки» превосходно провели концовку прошлого сезона: после назначения Мурада Мусаева они обыграли «Локомотив» и «Зенит». В заключительном туре минувшей кампании команды разошлись миром – 1:1.

П1 Х П2

«Рубин» – «Краснодар» 2,75 3,10 2,80

Текст: Никита Котов

Фото: Global Look Press, Сергей Дроняев