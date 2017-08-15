Бюджетный спорт. Тест-драйв LADA Granta Sport

С этой машиной я знаком давно. Впервые на LADA Granta Sport я проехал несколько кругов по автодрому «Казань Ринг» в 2014 году. Но до недавних пор мой опыт езды на ней ограничивался только гоночной трассой. Теперь же я провёл несколько дней за рулём в городе и смог составить более полное впечатление об автомобиле.

Начать следует с того, что Granta Sport — не комплектация, а вполне самостоятельный автомобиль. Собирают её на дочернем предприятии АвтоВАЗ, LADA Sport. С конвеера получают окрашенные кузова, дальше вся сборка ведётся вручную. Отличий много, но не все они бросаются в глаза. Сразу замечаешь измененные бамперы, накладки на пороги, 16″ колёса с низкопрофильной резиной. Они меняют визуальное восприятие пропорций, делая немного более коренастой и внушительной. Уже потом начинаешь отмечать мелкие детали: эмблемы с карбоновой подкладкой, ручки дверей, окрашенные в цвет кузова, зеркала с интегрированными повторителями указателей поворота. Ах да, конечно же, стильные шильдики с надписью «SPORT» на решетке радиатора и крышке багажника. Кстати, на мой взляд, белый цвет для этой машины самый выигрышный.

В салоне доминируют сдержанные тёмные тона. Светло-серые элементы только подчёркивают эту сдержанность, а красные акценты намекают на спортивный характер. Кресла с ярко-выраженной боковой поддержкой и вышивкой Granta Sport вполне удобны, но вот их установка… Первое, что начнёт делать рослый водитель, как только сядет за руль — искать регулировку высоты сиденья. И в полном недоуменнии обнаружит её отстутствие. Причем пространства над головой хватает, да и посадка вполне удобна. Но низкая кромка лобового стекла всё портит. Приходится выглядывать из-под неё, чтобы увидеть дорожные знаки и светофоры.

Всё дело в том, что кресла делаются на базе серийных каркасов. Чтобы их заменить на другие, пришлось бы снова проходить сертификационные испытания, в том числе краш-тесты. А это слишком дорогое удовольствие, которое бы сильно повысило итоговую стоимость автомобиля. В остальном эргономика водительского места нареканий не вызывает. Все органы управления под рукой, обзорность хорошая.

Сочетание материалов в салоне весьма специфическое. Здесь хорошо видно, где кончается Granta и начинается Sport. Обтянутые перфорированный кожей руль и рычаг кпп радуют глаз красной прострочкой и прекрасно ложатся в руку. Ткань на сиденьях хорошего качества. А вот от пластиковых панелей и элементов управления климатом в салоне ждать приятных тактильных ощущений не приходится. Они взяты с серийной Granta, самого бюджетного автомобиля в линейке LADA.

Но хватит уже разглядывать и щупать. Пора бы и прокатиться.

В ответ на поворот ключа слышно басовитое урчание выпускной системы, спроектированной специально для этой машины. Звук сразу напоминает — слово «sport» в названии не только для того, чтобы красиво вышить его на обивке сидений.

Двигатель здесь от модели Priora. За счёт установки распределительных валов с изменённым профилем мощность выросла до 114 лошадиных сил, но потеряла в крутящем моменте на низких оборотах. Так что при первой попытке тронуться я чуть не заглох.

Тросовый привод механизма выбора КПП работает хорошо. Передачи включаются точно, ходы рычага вполне умеренные. Кстати, и в трансмиссии не обошлось без изменений. Передаточное отношение главной пары увеличили с 3.7 до 4.3, но на максимальную скорость это не повлияло. Возможностей «верхового» мотора вполне достаточно, чтобы разогнать Granta Sport до внушительных 195 километров в час. В движении хорошо прослушиваются шумы коробки передач. Уж не знаю, то ли попался такой экземпляр, то ли это особенность всех машин.

У меня не было оборудования, чтобы проверить динамику разгона, но в заявленные 9.5 сек. до 100 км/ч вполне верится. При движении в городском потоке быстро становится ясно — этот мотор нужно нещадно «крутить», ниже 2000 оборотов в минуту машина ехать категорически отказывается. Степенно и солидно перемещаться на Granta Sport из-за такого характера не интересно. Её нужно держать в тонусе, а не пытаться переключаться как на дизельном фургоне…

Тормозная система автомобиля, снабженная антиблокировочной системой, адекватна его динамическим характеристикам. Дисковые задние тормозные механизмы и увеличенные передние уверенно «осаживают» автомобиль. Если и есть, к чему придраться, так это к информативности педали тормоза. Первый день я ездил и привыкал дозировать усилие, настолько она лёгкая и длинноходная.

Отдельного упоминания заслуживает подвеска. В повадках Granta Sport не осталось ни следа от «размазанных» реакций базового автомобиля. В подвеске применены более жесткие пружины и амортизаторы с другими характеристками. За счёт изменения передних опор амортизаторов кастор (угол продольного наклона передних стоек) увеличен до 2.5 градусов. На задней оси колёса установлены с отрицательным развалом. Рулевое управление стало понятнее, машина — стабильнее на прямой, а крены в повороте для такого клиренса просто минимальны. На дуге автомобиль демонстрирует внушительный запас «зацепа». Конечно, комфорта стало меньше. Но кто будет придираться к жёсткости подвески автомобиля с надписью Sport на крышке багажника?

Есть и пара недочётов. Например, из-за отрицательного развала задних колёс машина немного нервно ведёт себя в колее. Так же слегка дискомфортны проезды мелких неровностей. Амортизаторы, которые могут справиться с куда более жёсткими пружинами, немного придерживают колёса при ходе отбоя, что выражается в заметных потряхиваниях.

Какая-то хвалебная ода получилась. Но если быть объективным и не придираться к мелочам, LADA Granta Sport вполне её заслуживает. Машина весьма неплохо подойдёт в качестве бюджетного автомобиля для активного водителя. А если неподалёку есть автодром, то трек-дни обязательны к посещению. Рекордов, может быть, и не поставите, но удовольствие получите обязательно.

Текст: Александр Бортников

Фото: Алексей Жернов

Александр Бортников Пилот автомобиля безопасности в соревнованиях по автомобильным кольцевым гонкам с 2008 по 2016 гг.