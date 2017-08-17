Братство цвета. Что объединяет представителей «Црвены Звезды» и Россию

Четвертый квалификационный этап Лиги Европы сведет между собой «Црвену Звезду» и «Краснодар». В Сербии таким жребием все очень довольны. На протяжении долгих лет «красно-белых» и Россию связывал нерушимый союз. Впрочем, в последнее время по нему был нанесен мощный удар.

Фанаты

«Црвена Звезда» гордится своим родством с московским «Спартаком». Все началось в конце 90-х годов, когда группа болельщиков из Москвы прибыла поддержать свою команду в гостевом еврокубковом матче против «Партизана», а на следующий день отправилась болеть за «Звезду» в игре с «Нефтчи». Хозяева это оценили: они накрыли стол русским и вместе сходили еще и на баскетбол.

А в 2005-м фирма Ultras Boys призвала спартаковцев объединиться на главное дерби страны: «Црвена Звезда» против «Партизана». Тридцать фанатов из России были встречены сотней братьев по клубным цветам уже в аэропорту. Считается, что та поездка в Белград связала две «народные команды» разных стран в одну семью.

Так и повелось: представители двух главных фан-движений клубов – «Фратрии» и «Делие» (иногда к ним присоединяются греки из «Олимпиакоса») — приезжают друг к другу поддержать в принципиальных поединках, упоминают о дружбе в перфомансах и вообще всячески гордятся красно-белым братством.

Высшей точкой дружбы фанатов стало приглашение «звездашей» провести первый матч в истории «Открытие Арены» по инициативе болельщиков. В тот вечер они не делились на сектора и смотрели матч вместе. В марте этого года команды сыграли уже на территории Белграда.

В августе 2017-го. Взгляд с трибун на дерби ЦСКА — «Спартак»

Матч с «быками» — очередной повод для встречи двух братьев по духу. «Фратрия» организовала автобусный тур в Краснодар. Цена – 3400 рублей, при этом билет на матч оплачивается отдельно.

Руководство

И это в то время, когда по фанатскому братству был нанесен удар с неожиданной стороны. Если болельщики чтят единство веры и цветов, то религия руководства – финансовое благополучие. Как известно, «Газпром» уже давно перестал жить только «Зенитом». «Оренбург», «Шальке», Лига чемпионов – лишь небольшая часть футбольных проектов, в делах которых участвуют боссы холдинга. Есть у газовой монополии и контракт с «Црвеной Звездой». Одно время ходили разговоры, что «Газпром» и вовсе может купить сербский клуб за 100 млн евро, но пока есть только соглашение о титульном спонсорстве. Оно предусматривает выплату 2,4 млн евро в год и бонусы. Например, премия за чемпионский титул позапрошлого сезона «Црвене» от «Газпрома» составила 250 тысяч евро.

Но боссам «Црвены Звезды» оказалось мало голубой надписи на красно-белых футболках. Зимой текущего года балканцы начали сотрудничество с «Зенитом» и на футбольных полях. Отныне команды высматривают друг у друга таланты в основных составах и детских академиях. А перед началом сезона на официальном сайте белградского клуба появилось сообщение: «Црвена Звезда» хочет поздравить наших друзей с первым домашним матчем сезона и желает, чтобы «Зенит» выиграл чемпионат». Фанаты «Спартака» были в шоке: никогда еще деньги так быстро не разрушали фанатское братство.

Команда

На финише прошлого чемпионата «Црвена Звзеда» уступила титул «Партизану», и команду покинул собиравший ее Миодраг Божович. Его место в июне занял Владан Милоевич. Специалист, ранее работавший на Кипре и в Греции, коренным образом обновил состав и строит игру по схеме 4+2+3+1. В составе сербов есть сразу несколько игроков, ранее выступавших в России: габонец Гуэлор Канга («Ростов»), француз Дамьен Ле Таллек и голландец Митчелл Дональд (оба — «Мордовия»), а также сербы Бранко Йовичич («Амкар»), Милан Родич («Зенит», «Волга», «Крылья Советов») и Душан Анджелкович («Ростов», «Краснодар»). А главной звездой «Црвены» считается 24-летний ганский нападающий Ричмонд Боакье, имеющий опыт выступления в Италии: когда-то права на него принадлежали даже «Ювентусу», но за «старую синьору» форвард не провел ни одной игры.

Пограничники. Чего стоит ждать от наших клубов в еврокубках

В чемпионате Сербии проведено пять туров, и пока «звездаши» идут без потерь. Намерены заявить о себе они и в Лиге Европы, ведь за последние девять лет «Црвена Звезда» не пробивалась в финальную стадию еврокубков. Второй и третий раунды отбора ЛЕ стали удачными для команды: три победы и одна ничья. А два пропущенных мяча за все матчи сезона делает из защиты «Црвены» крепкий орешек для «Краснодара».

Впрочем, в составе российской команды есть тот, кто знает секреты команды с Балкан, – полузащитник Михайло Ристич. Летом он сменил «Црвену Звезду» на «Краснодар». Двадцатиоднолетний универсал может усилить любую позицию в поле. «Краснодар» – фаворит, но с «Црвеной Звездой» нам придется очень непросто», — Ристич настроен на битву.

Лига Европы. 4-й отборочный раунд

17 августа. 20:00. «Краснодар» — «Црвена Звезда»

24 августа. 22:00. «Црвена Звезда» — «Краснодар»

Фото: Global Look Press, пресс-служба ФК «Црвена Звезда», официальный сайт ФК «Краснодар»

Текст: Дмитрий Темников