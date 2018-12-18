Бракованный Роналду. Как разрушалась карьера Маруана Шамаха

В свое время главному тренеру «Арсенала» все-таки удалось подписать Криштиану Роналду. В 2010 году в лондонский клуб перешел марокканский форвард, внешне очень похожий на португальца. Но история этого КриРо сложилась совсем по другому. Еженедельник «Футбол» — о Маруане Шамахе, который из потенциальной звезды превратился в главного неудачника «Арсенала».

Роналду в новой роли

Под руководством Лорана Блана «Бордо» впервые за 10 лет выиграл долгожданное золото чемпионата Франции. Его команда играла в исключительно атакующий футбол, а важными элементами в тактической схеме специалиста было трио Кавенаги-Гуркюфф-Шамах. Последний занимал значимое место в игре «Бордо», ведь в обязанности нападающего входило не только угрожать воротам соперника и забивать голы. Блан часто использовал марокканца в качестве «ложной девятки». При обороне, если команде нужно было закрыть свободную зону или подержать мяч, Маруан опускался в центр полузащиты. Его эксплуатация движения между линиями защиты и полузащиты была особенно эффективна, потому что Шамах, смещаясь в центр или на фланг, уводил за собой игроков соперника и освобождал пространство для партнеров.

«Я похож на Роналду? Я слышал об этом! Я думаю, что это прическа, она делает нас похожими».

Игра футболиста не могла ни привлечь внимание других европейских клубов. Первое серьезное предложение поступило от «Сандерленда». «Коты» предложили за игрока 7 млн евро. Но президент клуба Жан-Луи Трио отреагировал на это предложение с презрением: «Что Шамаху делать в «Сандерленде»? Сойти с ума? Если Гомис стоит 15 млн, тогда Шамах – 18 млн или ничего». Он намеренно установил денежную планку, чтобы сделка сорвалась. У футболиста следующим летом истекал контракт, и Трио хотел продать его подороже. Шамаху был предложен новый договор, где были прописаны совсем другие отступные. Но форвард не захотел подписывать новое соглашение. Он припомнил президенту «Бордо» старую обиду, когда в клубе отклонили просьбу игрока повысить зарплату. И футболис покинул родной клуб сводным агентом.

От рекорда до секс-скандала

Нападающий переехал в «Арсенал». Марокканец получил свой любимый 29-ый номер. И на первой же пресс-конференции начал признаваться клубу в любви: «Мне очень нравился «Арсенал», когда я был маленьким. Моя цель всегда заключалась в том, чтобы играть в премьер-лиге, и «Арсенал» был выбором моего сердца». В Англии к нему пришла первая слава. На улицах Лондона болельщики нередко путали его с Роналду, из-за одинаковой внешности и манеры одеваться.

«Шамах является нападающим высокого класса и имеет все атрибуты, подходящие для того, чтобы играть в Англии. Он не только хороший футболист, но и боец,».- Арсен Венгер о новичке клуба.

Арсен Венгер не стал ждать, когда пройдет акклиматизация парня и с первых туров толкнул Маруана в самое пекло АПЛ. Правда, поставив нападающего на правый фланг, а не в центр. Никто не ожидал, что Шамах выдаст такой сумасшедший старт. Уже в своем первом матче против «Ливерпуля» футболист отдал голевую передачу: нападающий пробил в штангу, после чего Пепе Рейна срезал мяч в свои ворота. В следующем матче против «Блэкпула» форвард забил свой первый гол.

Потом травму получил лидер атак «Арсенала» Робин ван Перси. И именно Шамах был вынужден занять его место. Он установил рекорд , забив самый быстрый гол в истории клуба. Ему хватило 38-ми секунд, чтобы распечатать ворота «Вулверхэмптона». В осенней части сезона форвард был одним из лучших, что доказывает его статистика:

Футболисты Голы Удары в цель Голевые передачи Ударов за игру Чичарито (Манчестер Юнайтед) 13 4.2 1 0.6 Асамоа Гьян (Сандерленд) 10 7.4 4 1.1 Стивен Флетчер (Вулверхэмптон) 10 4.4 2 0.6 Роман Павлюченко (Тоттенхэм) 9 8.3 4 1 Джермейн Бекфорд (Эвертон) 8 7 2 0.4 Маруан Шамах 7 7.4 4 1.4

С возвращением в строй ван Перси Шамах снова был переведен на фланг. И его это ситуация не устроила. Он заявил Венгеру, что хочет играть в центре нападения. На что французский специалист пообещал марокканцу изменить тактическую схему, чтобы использовать двух форвардов в связке. Но после травмы голландец стал играть еще лучше, наколотив 37 мячей, и у Венгера были все основания передумать менять свою философию. «В том году Робин взорвался, он был игроком года. Я ничего не мог сказать, и я уже не собирался идти к нему (Арсену Венгеру). Сказать, что я должен играть на его месте. Робин был намного сильнее меня, — признался потом Шамах. Зимой появились слухи о том, что марокканец может покинуть клуб. За ним охотились два гранда: «ПСЖ» и «Рома». Но Венгер убедил футболиста остаться в «Арсенале». «Шамах борется за позицию с ван Перси, который в настоящее время в отличной форме. Он получит свой шанс, у нас так много игр», – заявил Венгер журналистам. Но следующий сезон Маруан начал на скамейке запасных, а с приобретением Оливье Жиру и вовсе потерял все шансы на возвращение в основу.

Сам футболист объяснял это тем, что Венгер не дал ему достаточно времени, чтобы реализовать себя. Еще в СМИ вплыла информация, которая, по его мнению, уничтожила его карьеру в «Арсенале». В 2008 году он вместе с двумя друзьями отправился в Лас-Вегас. В городе азарта троица познакомилась с девушками из Швеции и занялась с ними групповым сексом в номере отеля. Это история могла остаться тайной покрытой мраком. Если бы одна из их ночных спутниц не сняла бы интимный процесс на телефон. Именно это и сыграло с Шамахом злую шутку. Футболиста «Арсенала» начали шантажировать, некий человек отправил ему на электронную почту фото и видео той бурной ночи и обещал распространить их. Игрок проигнорировал эту угрозу и вскоре снимки были опубликованы в британской газете. «Мне было тяжело это пережить, потому что моя личная жизнь была раскрыта. Таблоиды не имели права публиковать фотографии. Эта история подвела меня».

«Шамах технически очень хорош и похож на Криштиану Роналду в его стиле, финтах и даже внешности. Но на самом деле, он похож на Роналду с его худшей стороны: это постоянные симуляции при любой возможности».- Тони Каскарино о Шамахе.

Но есть и еще одна причина, по которой он не смог заиграть в топ-клубе. Это постоянные гулянки Маруана в ночных клубах, то в компании бывшего канонира Самира Насри, то моделей «Playboy». Терпение Венгера лопнуло, когда спустя несколько часов после поражения от «КПР», Шамах курил кальян вместе с Аделя Таарабта, который забил один из голов в ворота лондонского клуба.

Жизнь после «Арсенала»

В 2013 году у него закончился контракт, и он перешел в «Кристал Пэлас». Он долго искал свою игру. Футболист не забивал на протяжении 13 матчей, что выводило болельщиков из себя. Все изменилось, когда в клуб пришел Тони Пулис. Новый коуч вселил в форварда уверенность, и Маруан снова начал забивать. Марокканец стал звездой клуба, и даже один из болельщиков посветил ему песню.

Эти факты заставили боссов «Кристал Пэлас» продлить контракт с Шамахом. Но травмы не позволят ему продолжить свой бенефис. В сезоне 2014/15 он толком и не сыграл. И такой длительный период вне футбола сказался на его форме. От сходства с Роналду не осталась и следа. Форвард начал толстеть и стремительно терять волосы на голове. Он превратился в предмет насмешек. «Как Шамаху удалось побрить голову и все еще иметь абсолютно ужасные волосы»?- высмеивал его комик Джек Бейкер.

Летом 2016 года футболист опять стал свободным агентом, и Тони Пулис, возглавлявший тогда «Вест Бромвич» позвал его в команду. Но до подписания контракта дело не дошло. В товарищеском матче против индийской «Дели Динамос» он уже спустя 25 минут игры сломался и покинул поле. В октябре он попытался вернуться в большой футбол. Но форвард был уже никому не нужен. В «Кардиффе» Шамах за погода провел 2 игры, да и то дважды выйдя на замену в концовке встречи.

Официально карьеру Маруан не завершил и, похоже, не собирается. Он поддерживает форму и активно участвует в благотворительных матчах «Бордо». «Уже прошел год с тех пор, как я без клуба, так что это нормально. Я еще официально не завершил карьеру. Возможно, я вернусь,- заявил футболист в марте этого года. У Шамаха не получилось стать звездой «Арсенала». Но все-таки свой маленький след в истории клуба он оставил. И, конечно же, осуществил мечту Арсена Венгера, которому посчастливилось потренировать Роналду. Пускай и бракованного.

Текст: Михаил Серебряков

Фото: Global Look Press, le Desk.