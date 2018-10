«Боруссия» забралась на вершину, падение «Баварии» и первая победа гельзенкирхенцев. Главные события 5-го и 6-го туров Бундеслиги

Пако Алькасер вытаскивает «Боруссию» Д на первое место, «Бавария» впервые проигрывает , а Шопф дарит «Шальке» победу. Еженедельник «Футбол» собрал самые яркие события пятого и шестого туров Бундеслиги.

«Боруссия» Д в топе

В 5-м туре Бундеслиги «шмели» на своем поле покусали «Нюрнберг» — 7:0. Марко Ройс выдал великолепную игру — 2 гола и 2 голевые передачи. А в следующем туре «черно-желтые» показали силу характера: они одержали волевую победу над «Байером» благодаря дублю великого испанца — Пако Алькасера. После первого тайма «Боруссия» горела — 0:2, но во втором тайме они перехватили инициативу и отыграли 2 мяча. Затем пришло время супергероя: он забил на 85-й и 90-й минутах и похоронил «львов». Таким образом, «Боруссия» Д обошла «Баварию» и заняла первую позицию в таблице, а Пако Алькасер — новый герой болельщиков Дортмунда.

Кошмарная неделя «Баварии»

Мюнхенская команда так уверенно провела первые четыре тура, что никто и не прогнозировал для них скорой потери очков. Тем удивительнее сразу их две осечки кряду. Сначала «Бавария» оступилась в домашнем матче с «Аугсбургом» (1:1), пропустив в концовке игры от младшего брата Марио Гетце — Феликса. А затем мюнхенцы отправились в гости к бойкой «Герте», где огребли по полной. На 23-й минуте идиотским подкатом «отличился» Джером Боатенг и заработал пенальти, который уверенно реализовал нападающий «Герты» Ведад Ибишевич. А затем Ондрей Дуда удвоил преимущество берлинцев, забив свой пятый мяч в чемпионате Германии. Какого-то вразумительного ответа на это футболисты «Баварии» так и не нашли, потерпев первое поражение в сезоне.

«Шальке» наконец-то победил

В прошлом сезоне гельзенкирхенцы удивили многих, финишировав на 2-м месте в Бундеслиге. «Кобальтовые» продолжили удивлять и в новой кампании, стартовав с пяти поражений. И лишь в минувшие выходные «горняки» наконец-то одержали первую победу. В 6-м туре в гости к «Шальке» приехал «Майнц» и уже на 11-й минуте Флориан Мюллер вынимал мяч из своих ворот. Евгений Коноплянка навесил в штрафную, где Алессандро Шопф кивком переправил снаряд в сетку. Во втором тайме хозяева отдали мяч сопернику и прижались к своим воротам, изредка выходя в контратаки. Трусливая тактика в итоге оправдала себя, что позволило команде Тедеско всплыть с последнего места в таблице.

Der erste Schritt auf einem langen Weg ist getan. Die Mannschaft wusste, beim wem sie sich nach #S04M05 zu bedanken hatte 👉🏽 https://t.co/km4owJaWq4 #S04 pic.twitter.com/tBmC8c3CNH — FC Schalke 04 (@s04) September 30, 2018

Возвращение «Лейпцига»

«Быки» стартовали не лучшим образом: 5 очков за 4 тура. А ведь еще в позапрошлом сезоне «РБ» боролся за «серебряную салатницу». Молитвы болельщиков о выздоровлении команды были услышаны. На минувшей неделе «Лейпциг» отпраздновал две важные победы: дома над «Штутгартом» — 2:0 и в гостях над неуступчивым «Хоффенхаймом» — 2:1. В последнем матче в составе «быков» солировал Юссуф Поульсен, оформивший дубль.

Цифры недели

100-й гол во всех турнирах забил Марко Ройс. Полузащитник «шмелей» оформил дубль в матче 5-го тура с «Нюрнбергом» — 7:0. Сейчас он занимает 7-е место среди всех бомбардиров клуба.

Ральф Фэрманн провел 50-й сухой матч в Бундеслиге. В шестом туре чемпионата Германии «горняки» на своем поле обыграли «Майнц» — 1:0. Вратарь команды сохранил свои ворота в неприкосновенности впервые в сезоне.

Клаудио Писсаро сыграл 450-й матч в Бундеслиге. Большинство встреч он провел в футболке «Баварии» и «Вердера». Нападающий достиг юбилейной отметки в 6-м туре чемпионата Германии со «Штутгартом», выйдя на замену на 67-й минуте матча.

Фэйл недели

Матч 6-го тура Бундеслиги между «Штутгартом» и «Вердером» зрители запомнят не только победой хозяев — 2:1. На 68-й минуте встречи голкипер «Штутгарта» Рон-Роберт Цилер шокировал болельщиков. Защитник «швабов» Борна Соса решил вбросить аут на вратаря, а тот не смог остановить мяч и пропустил нелепый гол.

Ridiculous own goal in the Stuttgart Bremen game, but surely VAR should've ruled it out? Former Leicester keeper Zieler never touched it! #VfBSVW pic.twitter.com/Bwlc0K4x9y — Ronan Murphy (@swearimnotpaul) September 29, 2018

Цитата недели

«Мне очень жаль Марио Гетце. О нем пишут каждый день всякую чушь. Возможно, ему стоило зимой уехать за границу, чтобы обрести покой и вернуться на правильный путь. Юрген Клопп отлично знает его. Марио бы здорово вписался в «Ливерпуль»

— Кевин Гросскройц составал своего бывшего одноклубника в Англию.

Результаты 5-го тура

Вердер – Герта – 3:1 (2:0)

(Харник, 11, Велькович, 45, Крузе, 66 — в свои ворота; Дилросун, 53).

Ганновер – Хоффенхайм – 1:3 (0:1)

(Фюллькруг, 55 — с пенальти; Бренет, 20, Кадержабек, 49, Бельфодиль, 90).

Фрайбург – Шальке – 1:0 (0:0)

(Нидерлехнер, 52).

Бавария – Аугсбург – 1:1 (0:0)

(Роббен, 48; Гетце, 86).

Фортуна – Байер – 1:2 (0:0)

(Хеннингс, 90 — с пенальти; Фолланд, 50, 60).

Боруссия М – Айнтрахт – 3:1 (0:0)

(Плеа, 56, Азар, 65, Эльведи, 85; Ребич, 74).

РБ Лейпциг – Штутгарт – 2:0 (1:0)

(Орбан, 45; Огюстен, 80).

Майнц – Вольфсбург – 0:0.

Боруссия Д – Нюрнберг – 7:0 (2:0)

(Бруун Ларсен, 9, Ройс, 32, 58, Хакими, 49, Аканджи, 74, Санчо, 85, Вайгль, 88)

Результаты 6-го тура

Герта – Бавария – 2:0 (2:0)

(Ибишевич, 23 — с пенальти, Дуда, 44).

Хоффенхайм – РБ Лейпциг – 1:2 (0:0)

(Крамарич, 90 — с пенальти; Поульсен, 53, 73).

Шальке – Майнц – 1:0 (1:0)

(Шопф, 11).

Нюрнберг – Фортуна – 3:0 (1:0)

(Беренс, 28 — с пенальти, Исхак, 64, Паласиос-Мартинес, 78).

Вольфсбург – Боруссия М – 2:2 (1:1)

(Штеффен, 12, Вегорст, 59; Плеа, 7, Азар, 48).

Штутгарт – Вердер – 2:1 (1:0)

(Донис, 19, Кастро, 75; Цилер, 6 — в свои ворота).

Байер – Боруссия Д – 2:4 (2:0)

(Вайзер, 9, Та, 39; Бруун Ларсен, 65, Ройс, 69, Алькасер, 85, 90).

Айнтрахт – Ганновер – 4:1 (2:0)

(Ндика, 36, Ребич, 45, де Гузман, 59, Йович, 89; Муслия, 86).

Аугсбург – Фрайбург – 1:1 (1:0)

(Каюби, 19, Финнбогасон, 34, 68 — с пенальти, 83; Шмид, 49 — в свои ворота).

Турнирная таблица

Бомбардиры: 5 — Дуда (Герта), 4 — Плеа (Боруссия М), Ройс (Боруссия Д), Ибишевич (Герта).

Текст: Роман Шлуинский

Фото: Global Look Press