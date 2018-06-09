«Болельщики желали мне сгнить в тюрьме». Оправдаться в деле с наркотиками, понравиться Семину и приехать на ЧМ-2018

Капитан сборной Перу Паоло Герреро мог пролететь мимо чемпионата мира-2018. В один момент в его крови обнаружили следы кокаина, болельщики отвернулись от него, а суды грозились отстранить его от дела всей жизни на 14 месяцев. Еженедельник «Футбол» — о том, как нападающий преодолел все трудности на пути к мировому первенству.

3 ноября 2017 года, после матча отборочного этапа к ЧМ-2018 со сборной Аргентиной, в крови Герреро обнаружили бензоилконин (продукт переработки кокаина), который входит в список запрещенных стимуляторов. На следующий день перуанцы разнесли социальные сети призывами отстранить Герреро от матчей национальной команды, а местная федерация футбола предварительно дисквалифицировала нарушителя на 30 дней.

1 декабря ФИФА исключила версию употребления кокаина перуанцем. Правда спустя всего неделю организация изменила свое мнение и приняла решение отстранить Герреро на 14 месяцев. Из-за этого бана лучший бомбардир сборной Перу пролетал мимо ЧМ-2018.

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«Я был подавлен. Чемпионат мира был моей целью, но, кажется, весь мир ополчился против меня. Миллион людей употребляют запрещенные вещества, кто-то поддерживает ими необходимые функции организма. Кто-то использует для восстановления нормальной работы органов и мышц. Люди слышали про кокаин, отметали фразу «продукт переработки» и записывали меня в наркоманы. До этого на меня надеялись, все хотели моего участия на чемпионате мира в России. После приговора ненавистники желали мне сгнить в тюрьме, из меня как будто выдавили всю душу», — говорил журналисту одного из перуанских изданий Паоло Герреро.

¡Estamos de vuelta! ¡Guerrero está de vuelta! ¡Arriba Perú! pic.twitter.com/95EKZP6CuO — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 3, 2018

Некоторые, жаждущие «огня», журналисты разрывали социальные сети фейковыми снимками, на котором сильно набуханный нападающий «запивал» обиду в баре. Его телефон разрывался из-за звонков и смс. Приближенные к футболисту люди делились инсайдами: мужчина не выдерживал давления и пару раз ходил к психотерапевту. Специалист советовал только одно – бороться.

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Результат пришел чуть меньше, чем через три недели: апелляционный комитет ФИФА частично удовлетворил апелляцию капитана сборной Перу и сократил его дисквалификацию с 14 до 6 месяцев. Так шансы форварда сыграть на ЧМ-2018 появились снова. Однако все эти возможности были помножены на ноль: спортивный арбитражный суд по требованию WADA вновь продлил бан Герреро и отправлял его мимо ЧМ.

На этот раз на помощь пришли соперники сборной Перу по группе на мировом первенстве. Капитаны сборных Франции, Дании и Австралии (Уго Льорис, Симон Кьер и Майл Единак) обратились в ФИФА и попросили допустить до чемпионата мира 34-летнего нападающего. Это сработало: швейцарский арбитражный суд приостановил дисквалификацию игрока и принял решение рассмотреть жалобу Герреро позднее. Кажется, уже после чемпионата мира.

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Паоло Герреро на чемпионате мира – это хорошо по нескольким причинам. Во-первых, у лучшего бомбардира «Локомотива» в прошлом сезоне РФПЛ, Джефферсона Фарфана, есть партнер, с которым он на пару будет ломать оборону французов, датчан и австралийцев. Во-вторых, у главного тренера «железнодорожников» Юрия Павловича Семина появилась возможность самому посмотреть игру нападающего. Сразу после чемпионского матча с «Зенитом» на вопрос перуанского журналиста о том, кто из состава «инков» больше всего его интересует, Семин назвал троих футболистов. В том числе и Герреро.

«Я счастлив. Я надеялся, что справедливость восторжествует. И она восторжествовала!», — сказал Паоло Герреро.

Кто знает: может быть, Герреро сделает этот ЧМ чуть интереснее, а потом приедет в «Локомотив» и поможет «красно-зеленым» завоевать второе чемпионство подряд.

Текст: Илья Егоров

Фото: Global Look Press